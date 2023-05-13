Кисловодск и Чеченскую Республику связывает извилистая дорога через горные перевалы. Но если решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кавказский колорит

В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа природы очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.

Программа поездки

06:00 — выезд из Кисловодска;

10:00 — остановка в г. Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»;

12:00 — остановка в г. Аргун, экскурсия в мечеть «Сердце Матери» в необычном для подобных сооружений стиле хай-тек;

14:00 — прибытие в г. Грозный, обед;

15:30 — посещение мечети «Сердце Чечни» в османском стиле, напоминающем о стамбульской Голубой мечети;

17:00 — подъём на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», где вы насладитесь видами города с высоты птичьего полета;

18:00 — прогулка по цветочному парку возле комплекса «Грозный-Сити»;

22:00 — прибытие в Кисловодск.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Данная однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов

Если у вас имеются противопоказания по здоровью, вы обязаны сообщить об этом организатору поездки

Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура

Дополнительные расходы