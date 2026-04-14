Грозный выбрал путь развития туризма и стремится стать вторым Дубаем.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Здесь возводятся небоскребы и новые достопримечательности, появляются дорожные указатели на английском языке. Приглашаем вас открыть столицу Чеченской республики. Вы увидите три прекраснейшие мечети, православный храм и городской парк. А также насладитесь видами города с высоты башни Грозный-сити.
Описание экскурсии
Кавказский колорит
В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.
За время поездки вы посетите:
- Смотровую площадку «Лестница в небо»
- Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»
- Смотровую площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Мечеть «Сердце матери» в городе Аргун
- Мечеть «Гордость мусульман» в городе Шали
Организационные детали
- Эта однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
- Если у вас есть противопоказания по здоровью, вы должны сообщить об этом организатору поездки
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
- Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 14 апр 2026
Отлично! Поездка прошла замечательно. Спасибо огромное.
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Ездили с мамой (70 лет) и сыном (23 года). Гид Роман забрал нас от согласованной точки, на комфортабельном мини вэне. Поездка была комфортной, очень познавательной, Роман много интересных историй знает про весь маршрут движения. Рекомендовал только пооверенные точки питания, вкусно и по адекватной цене. Нам все очень понравилось👍
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Экскурсия просто огонь, всем рекомендую. хочу сказать большое спасибо гиду Магомеду за проведённый день! Магомед создавал такую душевную атмосферу, что время пролетело незаметно. Рассказывал интересно, показывал замечательные места. Чувствуется, что человек любит свое дело и эти места. искренне рекомендую этого гида всем, кто хочет увидеть эти места глазами местного жителя!
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Ездили 05.05.2026 в Грозный с гидом Денисом. Всё прошло отлично! Узнали много интересного, очень понравился город. Наш гид Денис был внимательным, рассказал много информации про Чеченскую республику, показал красивые места, отвёз в замечательное кафе и даже подказал, какие национальные блюда попробовать. Спасибо большое на экскурсию! Огромная благодарность Денису, удачи вам ребята! Лёгких поездок и хороших туристов!
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Поездка длительная, но красота и чистота Чечни стоила того! По пути наг гид Денис рассказал много интересного про местные народы! Грозный новый и очень нарядный! мечети как в сказке! женскую
+1
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А
экскурсия насыщенная, интересная, экскурсовод почти всю дорогу не замолкал, рассказал много интересной информации касаемо самой экскурсии и региона в целом. экскурсию рекомендую к посещению, но большой минус, это длительность, дальняя дорога, 2/3 продолжительности всей экскурсии это дорога - нудная и утомительная, сильно выматывает и смазывает общее впечатление, к этому надо быть готовым, к сожалению, этого не изменить.
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