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М Масликова Отлично! Поездка прошла замечательно. Спасибо огромное. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Ездили с мамой (70 лет) и сыном (23 года). Гид Роман забрал нас от согласованной точки, на комфортабельном мини вэне. Поездка была комфортной, очень познавательной, Роман много интересных историй знает про весь маршрут движения. Рекомендовал только пооверенные точки питания, вкусно и по адекватной цене. Нам все очень понравилось👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Экскурсия просто огонь, всем рекомендую. хочу сказать большое спасибо гиду Магомеду за проведённый день! Магомед создавал такую душевную атмосферу, что время пролетело незаметно. Рассказывал интересно, показывал замечательные места. Чувствуется, что человек любит свое дело и эти места. искренне рекомендую этого гида всем, кто хочет увидеть эти места глазами местного жителя! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Ездили 05.05.2026 в Грозный с гидом Денисом. Всё прошло отлично! Узнали много интересного, очень понравился город. Наш гид Денис был внимательным, рассказал много информации про Чеченскую республику, показал красивые места, отвёз в замечательное кафе и даже подказал, какие национальные блюда попробовать. Спасибо большое на экскурсию! Огромная благодарность Денису, удачи вам ребята! Лёгких поездок и хороших туристов! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

НАДЕЖДА читать дальше уменьшить одежду для посещения дают на месте. Обед проходил в старом замке, который пострадал в военных действиях, это придает этому месту свой шарм/шрам) порции очень большие, рекомендую попробовать национальные галушки! спасибо за поездку! всем рекомендую! Поездка длительная, но красота и чистота Чечни стоила того! По пути наг гид Денис рассказал много интересного про местные народы! Грозный новый и очень нарядный! мечети как в сказке! женскую +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет