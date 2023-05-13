Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Но если решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.
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Описание
Что вас ожидает
Кавказский колорит
В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа природы очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.
Программа поездки
06:00 — выезд из Кисловодска;
10:00 — остановка в г. Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»;
12:00 — остановка в г. Аргун, экскурсия в мечеть «Сердце Матери» в необычном для подобных сооружений стиле хай-тек;
14:00 — прибытие в г. Грозный, обед;
15:30 — посещение мечети «Сердце Чечни» в османском стиле, напоминающем о стамбульской Голубой мечети;
17:00 — подъём на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», где вы насладитесь видами города с высоты птичьего полета;
18:00 — прогулка по цветочному парку возле комплекса «Грозный-Сити»;
22:00 — прибытие в Кисловодск.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Данная однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
- Если у вас имеются противопоказания по здоровью, вы обязаны сообщить об этом организатору поездки
- Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура
Дополнительные расходы
- Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 100 руб. /чел.
- Обед в кафе — от 500 руб. /чел.
в субботу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.