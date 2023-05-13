Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун

Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры

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Кисловодск и Чеченскую Республику связывает извилистая дорога через горные перевалы.

Но если решитесь на путешествие, точно не пожалеете! В группе до 8 человек вы проедете по территории трёх республик. Восхититесь контрастами чеченской столицы и старинных городов Аргун и Шали. Узнаете Кавказ таким, какой он есть, не упустив ни единой детали.
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Кисловодск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая
20
мая
21
мая
27
мая
28
мая
3
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кавказский колорит

В небольшой дружеской компании мы поедем туда, где природа природы очаровывает с первого взгляда, а ритм современного города гармонично дополняет национальные мотивы. Всё это — Чечня! Достаточно одного дня, чтобы влюбиться в эту ни на что не похожую в своем очаровании землю.

Программа поездки

06:00 — выезд из Кисловодска;
10:00 — остановка в г. Шали, посещение мечети «Гордость мусульман»;
12:00 — остановка в г. Аргун, экскурсия в мечеть «Сердце Матери» в необычном для подобных сооружений стиле хай-тек;
14:00 — прибытие в г. Грозный, обед;
15:30 — посещение мечети «Сердце Чечни» в османском стиле, напоминающем о стамбульской Голубой мечети;
17:00 — подъём на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», где вы насладитесь видами города с высоты птичьего полета;
18:00 — прогулка по цветочному парку возле комплекса «Грозный-Сити»;
22:00 — прибытие в Кисловодск.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Данная однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение, общая продолжительность — 15-16 часов
  • Если у вас имеются противопоказания по здоровью, вы обязаны сообщить об этом организатору поездки
  • Организатор имеет право изменить программу экскурсионного тура

Дополнительные расходы

  • Билеты на крышу «Грозный-Сити» — 100 руб. /чел.
  • Обед в кафе — от 500 руб. /чел.

в субботу и воскресенье в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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