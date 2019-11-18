14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование

Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты

Вера
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Вера – ваш гид
Вы пройдете по уютным дорожкам, полянам и площадкам, увидите волшебные камни, необычные памятники, павильоны и даже храм Воздуха.

Впечатлитесь сотнями видов деревьев и кустарников, прудами и цветочными долинами.

Я покажу все главные, тайные уголки парка и расскажу о них самое интересное
3255 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование

Что вас ожидает

На пути к парку
Мы встретимся у великолепного комплекса железнодорожного вокзала. Построенный в конце XIX века, он воплощает красоту архитектуры и роскошь природы. Вы услышите о железной дороге, давшей мощный импульс развитию города, зайдете во дворик музея Шаляпина, пройдете старинными улочками и по Каскадной лестнице подниметесь в национальный парк с невероятным ландшафтом и растительным миром.

Кисловодский парк — история, природа и архитектура
Вы пройдете по несложному, но интересному и насыщенному маршруту. Увидите красные и серые камни, Первомайскую поляну, каменного льва, знаменитого орла, храм Воздуха и звезду Шуцбунда, услышите о них занимательные факты и легенды. Не спеша прогуляетесь по долине Роз и, по желанию, отведаете вкуснейшее пятигорское мороженое. Далее подниметесь на Сосновую горку и увидите первый в России терренкур, пройдете по Царской площадке, оставите все плохое под плакучими елями и загадаете желание у необычного дерева. А еще я покажу Дамский мостик, Стеклянную струю, Зеркальный пруд, дачу Ярошенко и родник с вкуснейшей водой.

Прогулка по сердцу Кисловодску
Вы пройдете вдоль реки Ольховка, вспомните княжну Мери Лермонтова, рассмотрите цветочные часы, выйдете в курортный центр города и в экспресс-формате рассмотрите его «визитные карточки»: колоннаду, Демона, Крестовую горку, местный Монмартр и Нарзанную галерею. В завершение продегустируете «богатырь-воду» и насладитесь красотой Курортного бульвара.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — 5 км.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера
Вера
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вера, я работаю гидом больше 20 лет. Очень люблю свой край, много езжу по Кавказу, предпочитаю неизбитые пути и маршруты. С удовольствием покажу места, где мало людей и много природы. До встречи!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Нам очень понравилась прогулка с Верой по парку! Узнали много нового и интересного. Вера прекрасный, грамотный рассказчик и просто приятный человек, влюбленный в свой город. От всей души рекомендую!
7 ноября 2019
Экскурсия в целом понравилась,чувчтвуется, что Вера знает много и ответить может на любой вопрос. Маршрут тоже подходящий, идти не тяжело, подойдёт для любого возраста.
13 октября 2019
Экскурсией остались довольны все её участники. Огромное спасибо Вере, нашему году, за интересный и содержательный рассказ. Её истории не оставили равнодушными никого. Доступность, грамотность речи, умение удержать интерес группы, знание историческом материала и умение подать его - это то, чем можно охарактеризовать нашего экскурсовода Веру. В следующей нашей поездке мы теперь знаем, к кому следует обращаться за советом и помощью. Рекомендую её всем тем, кто хочет с пользой насладиться красотами Кисловодскому парка.
21 сентября 2019
Огромное спасибо за встречу с прекрасным, профессиональным гидом - Верой, которая за время экскурсии влюбила нас в жемчужину Кавказских Минеральных Вод-Курортный Парк Кисловодска, всесторонне показав Парк и рассказав о нем с большой любовью и гордостью. Спасибо от всей души - это лучший подарок в день рождения.
23 августа 2019
Очень увлекательную и интересную экскурсию подарила нам Вера! Прекрасно выбран и построен маршрут - фактически он был достаточно длинным, но совершенно неутомительным. Наверное, потому, что сопровождался интереснейшим рассказом о том или ином его месте. Кстати, для меня явилось бонусом, что начало экскурсии было посвящено не парку, а собственно городу - было очень интересно узнать, с чего же начинался Кисловодск. Видно, что автор экскурсии любит и свой город, и такой чудесный парк. Она и нам эту любовь передала, честно! Все остальные дни, даже если мы гуляли и ездили куда-то в другие места, мы обязательно находили время, чтобы прогуляться по парку, еще раз пройти по тем местам, где мы были с Верой, и вспомнить ее увлекательные рассказы. Большое спасибо!
13 августа 2019
С первых же шагов экскурсии Вера становится вашим другом и интересным собеседником! Человек с потрясающим чувством юмора и знанием своего родного края! Думали стоит ли заказывать данную экскурсию с ребенком, но длительная пешеходная прогулка пролетела как одно мгновение! Получили море положительных эмоций! Наши наилучшие рекомендации!!!
31 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась!
Мария
16 июля 2019
Интересная экскурсия, не заметили, как время пролетело.
11 июля 2019
Спасибо Вере за приятное и полезное общение. Мы хорошо провели время с пользой для души и тела. За 4 часа мы узнали больше о Кисловодске и парке, чем за 10 дней самостоятельных прогулок. рекомендуем! Слава, Зина. P.S. На сайте надо исправить ошибку: 3 тыс.руб. За экскурсию, а не с человека.
8 июля 2019
Когда пройдено несколько десятков тысяч километров, просмотрено множество городов и стран…
И всё равно возвращаешься в Россию, в которой никогда не закончатся прекрасные неизведанные уголки, которые тебя тянут с новой и новой силой... Вот и на этот раз, выбор был сделан не случайно. В поисках человека кому действительно будет, что рассказать и чем удивить, который также, как и мы ЛЮБИТ РОССИЮ, мы зашли на наш проверенный сайт, который нас не раз уже выручал.
Экскурсия была составлена с учётом наших пожеланий и в ней нашлось место для всех наших вопросов, наша копилка знаний пополнилась неожиданным багажом. Особенно приятно и берёт неподдельная гордость, что в России есть ещё люди как Вера Афанасьевна, так преданно любящие своё дело с таким профессионализмом подходящие к своей работе.
Благодарим Вас за предоставленную возможность, удивляться и восхищаться, погружением в «мир Кавказа» и почувствовать себя не только гостем этих чудесных мест!
Ещё 4 отзыва

Вера проводит ещё 1 экскурсию

Джинальский хребет: единение с природойДжинальский хребет: единение с природойДжинальский хребет: единение с природой
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3 отзыва
Вид на могучий Эльбрус, альпийские луга, ущелья и смотровая площадка на горе Малое Седло
Вы подниметесь на первую вершину отрога Джинальского хребта — Малое Седло, примостившееся на высоте 1340 метров. Рассмотрите величественный Эльбрус, впечатлитесь альпийскими лугами и долиной роз, услышите местные легенды и раскроете секреты невероятной природы Ставропольского края!

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