14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

На пути к парку

Мы встретимся у великолепного комплекса железнодорожного вокзала. Построенный в конце XIX века, он воплощает красоту архитектуры и роскошь природы. Вы услышите о железной дороге, давшей мощный импульс развитию города, зайдете во дворик музея Шаляпина, пройдете старинными улочками и по Каскадной лестнице подниметесь в национальный парк с невероятным ландшафтом и растительным миром.

Кисловодский парк — история, природа и архитектура

Вы пройдете по несложному, но интересному и насыщенному маршруту. Увидите красные и серые камни, Первомайскую поляну, каменного льва, знаменитого орла, храм Воздуха и звезду Шуцбунда, услышите о них занимательные факты и легенды. Не спеша прогуляетесь по долине Роз и, по желанию, отведаете вкуснейшее пятигорское мороженое. Далее подниметесь на Сосновую горку и увидите первый в России терренкур, пройдете по Царской площадке, оставите все плохое под плакучими елями и загадаете желание у необычного дерева. А еще я покажу Дамский мостик, Стеклянную струю, Зеркальный пруд, дачу Ярошенко и родник с вкуснейшей водой.

Прогулка по сердцу Кисловодску

Вы пройдете вдоль реки Ольховка, вспомните княжну Мери Лермонтова, рассмотрите цветочные часы, выйдете в курортный центр города и в экспресс-формате рассмотрите его «визитные карточки»: колоннаду, Демона, Крестовую горку, местный Монмартр и Нарзанную галерею. В завершение продегустируете «богатырь-воду» и насладитесь красотой Курортного бульвара.