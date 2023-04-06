Исследовать туристический район от КМВ до Главного Кавказского хребта в мини-группе
Архыз прекрасен в любое время года: весной зеленые горы наполнены ароматом трав; летом здесь намного прохладнее, чем на черноморских курортах; зимой можно покататься на лыжах. Этот край запомнится вам романтикой, умопомрачительной природой и ощущением свободы. Ко всему этому мы добавили комфорт и увлекательные истории по пути. Вы с нами?:)
Ближайшие даты:
12
апр
апр
19
апр
апр
26
апр
апр
3
мая
мая
10
мая
мая
17
мая
мая
24
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первая локация после выезда из Кисловодска — перевал Гум-Баши. По высокогорной автодороге мы доберёмся до места, откуда открывается панорама Кавказа на 360°. Полюбуемся видом на заснеженные вершины и двуглавый Эльбрус, а также подкрепимся в кафе.
- Следующая остановка будет на мосту через Кубань. Здесь мы устроим фотосессию на фоне пасторального пейзажа: бурлящая река, сизые горы и небольшие холмы.
- На одном из горных склонов отыщем удивительную достопримечательность: нерукотворный лик Христа, укрытый от непогоды естественным каменным навесом. Его обнаружили в Архызе в 1999 году и до сих пор не пришли к единому мнению, откуда взялось изображение.
- Посетим Нижне-Архызское городище на берегу реки Большой Зеленчук. Здесь расположены три уникальных храма (Северный, Средний и Южный Зеленчукский) 10 века. Каждый скрывает свою историю: их вы узнаете от нашего гида.
- Обсерватория САО РАН — место, обязательное к посещению в Архызе. Здесь проводят экскурсии, а также наблюдения за звездами. С территории обсерватории открывается потрясающий вид на горы.
- Далее направимся на канатные дороги Архыза. Они находятся на поляне Романтик — здесь их всего 4 (Млечный путь, Спутник, Лунная поляна, Зеленая планета). За 4 часа вы сможете прокатиться на каждой, чтобы увидеть все живописные пейзажи, которые открываются при подъёме на высоту около 2000 метров. На вершинах вы сможете выпить горячего чая, а позже спуститься на гондолах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости.
- Обязательно иметь при себе паспорт (часть маршрута проходит в приграничной зоне).
- Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге (цены на поездку от 400 до 2750 руб.), обед в кафе (средний чек от 500 руб.).
в среду в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по адресу проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 07:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Кавказ
Архыз
Канатная дорога
Весенние
Похожие туры из Кисловодска
Мини-группа
Алий
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
у вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
5 000₽ за человека
Индивидуальная
Виталий
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Алий
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
15 000₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании