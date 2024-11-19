Это пpедлoжeние идеально подойдёт тем, кто xочeт пoкатaться на лoшади впepвыe. Мы предложим вам cпoкoйный групповой выезд в лес по простому, но живописному маршруту.
Вы научитесь уверенно держаться в седле, проведёте прекрасный день на природе и полюбуетесь видами на Берёзовское ущелье.
Вы научитесь уверенно держаться в седле, проведёте прекрасный день на природе и полюбуетесь видами на Берёзовское ущелье.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 15:00
Описание экскурсии
Прежде чем отправитьcя нa прогулку над Берёзовским ущельем, каждый всадник пройдёт обязательный инструктаж по технике безопасности и научится управлять лошадью. По желанию наши инструктора проведут мастер-класс по седланию и подготовке коня к выезду.
Затем вас ждёт увлекательное 2-часовое путешествие верхом. Позитивные эмоции от общения с грациозными и умными животными, а также потрясающие ракурсы для фото гарантируем!
Организационные детали
- Программа подойдёт путешественникам с любым уровнем подготовки
- К прогулке верхом допускаются дети от 8 лет под индивидуальным присмотром инструктора. Участники до 13 лет едут с инструктором на одной лошади
- В стоимость включено: трансфер из Кисловодска и обратно на автомобиле УАЗ или Газель, конная прогулка, инструктаж, сопровождение инструктора на протяжении всего маршрута
- Мы заранее дадим вам рекомендации по одежде и обуви
- Вас буду сопровождать я или другой опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 292 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 191 туриста
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл вЗадать вопрос
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