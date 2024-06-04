Конная прогулка над ущельем в мини-группе

Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Посетите Замок коварства и любви не на машине, а на лошадях! Вас ждёт прогулка по живописному маршруту вдоль ущелья в окружении первозданной природы, вдали от суеты и машин.

По пути вы полюбуетесь видами на Кисловодск с высоты 1500 метров, увидите парящих над головой орлов, подышите свежим воздухом, узнаете интересные истории и легенды.
5
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это безопасно!

У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику. Перед началом прогулки будет проведён подробный инструктаж: вам расскажут тонкости верховой езды и научат комфортно чувствовать себя в седле. Лошадка подбирается индивидуально под каждого участника с учётом навыков и пожеланий.

Профессиональные инструктора будут сопровождать вас на всём маршруте, поэтому к нам можно с детьми — мы гарантируем безопасность и только положительные эмоции!

Через ущелье — к замку

Наш маршрут (7-8 км) проходит по тропам и лугам. Вы насладитесь красивыми видами Берёзовского ущелья, полюбуетесь Кисловодском с высоты птичьего полёта, а в ясную погоду вам откроются вершины Эльбруса и Бештау. Прокатитесь вдоль Мокрой балки, увидите парящих орлов над головой, ощутите прохладу гор и вдохнёте чистый воздух. А также оцените красоту изюминки нашего путешествия — Замок коварства и любви.

По пути гид расскажет вам:

  • Как появилась легенда о Замке коварства и любви
  • Какие бывают породы лошадей
  • Чем знаменито Берёзовское ущелье
  • И многое другое

Организационные детали

  • Мы встретим вас в центре города на автомобиле Lada Granta или Lada Kalina, довезём до начала маршрута, а после экскурсии отвезём обратно
  • Дети с 3 до 9 лет едут на лошади вместе с инструктором, с 9 до 16 — самостоятельно, но лошадь ребёнка будет привязана к лошади инструктора, чтобы мы могли её контролировать. С 16 лет можно ехать самостоятельно.
  • В плохую погоду прогулка переносится или отменяется, просим отнестись с пониманием — это необходимо для вашей безопасности
  • Возможно проведение индивидуальной прогулки, стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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О
4 июня 2024
Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
Анастасия
1 июня 2024
Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно.
Тимур - прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал
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приятную атмосферу в группе.
Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:)
Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху.
Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!

Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно.Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно.Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно.Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно.
Дмитрий
31 мая 2024
Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать
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от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.

Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются
Е
26 мая 2024
Все прошло отлично!!! Меня забрали в точно указанное время, привезли на место, где провели инструктаж, все подробно рассказали, подобрали лошадку. На протяжении всего маршрута инструктор был рядом. Впечатления от видов и лошадей остались незабываемые. Лошади все чистые, ухоженные, а виды просто великолепные. Спасибо за чудесную прогулку).

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