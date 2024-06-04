Посетите Замок коварства и любви не на машине, а на лошадях! Вас ждёт прогулка по живописному маршруту вдоль ущелья в окружении первозданной природы, вдали от суеты и машин. По пути вы полюбуетесь видами на Кисловодск с высоты 1500 метров, увидите парящих над головой орлов, подышите свежим воздухом, узнаете интересные истории и легенды.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это безопасно!

У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику. Перед началом прогулки будет проведён подробный инструктаж: вам расскажут тонкости верховой езды и научат комфортно чувствовать себя в седле. Лошадка подбирается индивидуально под каждого участника с учётом навыков и пожеланий.

Профессиональные инструктора будут сопровождать вас на всём маршруте, поэтому к нам можно с детьми — мы гарантируем безопасность и только положительные эмоции!

Через ущелье — к замку

Наш маршрут (7-8 км) проходит по тропам и лугам. Вы насладитесь красивыми видами Берёзовского ущелья, полюбуетесь Кисловодском с высоты птичьего полёта, а в ясную погоду вам откроются вершины Эльбруса и Бештау. Прокатитесь вдоль Мокрой балки, увидите парящих орлов над головой, ощутите прохладу гор и вдохнёте чистый воздух. А также оцените красоту изюминки нашего путешествия — Замок коварства и любви.

По пути гид расскажет вам:

Как появилась легенда о Замке коварства и любви

Какие бывают породы лошадей

Чем знаменито Берёзовское ущелье

И многое другое

Организационные детали