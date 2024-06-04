Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Посетите Замок коварства и любви не на машине, а на лошадях! Вас ждёт прогулка по живописному маршруту вдоль ущелья в окружении первозданной природы, вдали от суеты и машин.
По пути вы полюбуетесь видами на Кисловодск с высоты 1500 метров, увидите парящих над головой орлов, подышите свежим воздухом, узнаете интересные истории и легенды.
5
4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это безопасно!
У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику. Перед началом прогулки будет проведён подробный инструктаж: вам расскажут тонкости верховой езды и научат комфортно чувствовать себя в седле. Лошадка подбирается индивидуально под каждого участника с учётом навыков и пожеланий.
Профессиональные инструктора будут сопровождать вас на всём маршруте, поэтому к нам можно с детьми — мы гарантируем безопасность и только положительные эмоции!
Через ущелье — к замку
Наш маршрут (7-8 км) проходит по тропам и лугам. Вы насладитесь красивыми видами Берёзовского ущелья, полюбуетесь Кисловодском с высоты птичьего полёта, а в ясную погоду вам откроются вершины Эльбруса и Бештау. Прокатитесь вдоль Мокрой балки, увидите парящих орлов над головой, ощутите прохладу гор и вдохнёте чистый воздух. А также оцените красоту изюминки нашего путешествия — Замок коварства и любви.
По пути гид расскажет вам:
Как появилась легенда о Замке коварства и любви
Какие бывают породы лошадей
Чем знаменито Берёзовское ущелье
И многое другое
Организационные детали
Мы встретим вас в центре города на автомобиле Lada Granta или Lada Kalina, довезём до начала маршрута, а после экскурсии отвезём обратно
Дети с 3 до 9 лет едут на лошади вместе с инструктором, с 9 до 16 — самостоятельно, но лошадь ребёнка будет привязана к лошади инструктора, чтобы мы могли её контролировать. С 16 лет можно ехать самостоятельно.
В плохую погоду прогулка переносится или отменяется, просим отнестись с пониманием — это необходимо для вашей безопасности
Возможно проведение индивидуальной прогулки, стоимость уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Кисловодске
Занимаюсь конным прокатом уже более 10 лет, обязательно перед прогулкой провожу инструктаж. Родился и вырос в этих местах, окрестности знаю вдоль и поперёк. Лошади все послушные и спокойные. На протяжении всего маршрута все находятся у меня под контролем, без внимания никто не останется.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
4 июня 2024
Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
Анастасия
1 июня 2024
Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур - прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал читать дальше
приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!
Дмитрий
31 мая 2024
Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать читать дальше
от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.
Е
Елена
26 мая 2024
Все прошло отлично!!! Меня забрали в точно указанное время, привезли на место, где провели инструктаж, все подробно рассказали, подобрали лошадку. На протяжении всего маршрута инструктор был рядом. Впечатления от видов и лошадей остались незабываемые. Лошади все чистые, ухоженные, а виды просто великолепные. Спасибо за чудесную прогулку).
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска