Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, которая подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре коневодства.Встреча в Кисловодске, комфортный трансфер до места начала маршрута, индивидуальный подход

к каждому участнику, обучение основам верховой езды и прогулка по живописным местам - всё это ждёт вас в нашей экскурсии. Забронируйте своё приключение уже сегодня и откройте для себя красоту Кавказа с высоты конного седла

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы идеально подходят для конной прогулки в окрестностях Кисловодска. В это время года природа особенно красива, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми этапами экскурсии. Альпийские луга в июне, июле и августе поражают своим великолепием, создавая идеальные условия для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться красотой местных пейзажей, когда природа окрашивается в яркие цвета, а погода остаётся комфортной для активного отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.