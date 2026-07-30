Мои заказы

Конная прогулка в окрестностях Кисловодска

Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, которая подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре коневодства.

Встреча в Кисловодске, комфортный трансфер до места начала маршрута, индивидуальный подход
читать дальшеуменьшить

к каждому участнику, обучение основам верховой езды и прогулка по живописным местам - всё это ждёт вас в нашей экскурсии.

Забронируйте своё приключение уже сегодня и откройте для себя красоту Кавказа с высоты конного седла

4.9
291 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Уникальная конная прогулка
  • 🌄 Живописные альпийские луга
  • 🦅 Наблюдение за дикими орлами
  • 👨‍🏫 Опытные гиды-инструкторы
  • 🚗 Удобный трансфер от Кисловодска
  • 🧳 Подходит для всех уровней подготовки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для конной прогулки в окрестностях Кисловодска. В это время года природа особенно красива, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми этапами экскурсии. Альпийские луга в июне, июле и августе поражают своим великолепием, создавая идеальные условия для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться красотой местных пейзажей, когда природа окрашивается в яркие цвета, а погода остаётся комфортной для активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска

Что можно увидеть

  • Альпийские луга
  • Дикие орлы
  • Плато Бермамыт

Описание экскурсии

Конная прогулка по идиллическим местам

Мы встретим вас в Кисловодске и привезём в село Элькуш, где вас встретят опытные гиды-инструкторы с многолетним стажем. Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью. Затем дружной колонной вы отправитесь на прогулку по альпийским лугам. Полюбуетесь парящими в небе дикими орлами и остановитесь на привал в месте, похожем на знаменитое плато Бермамыт.

Организационные детали

  • Прогулка предназначена для наездников любого уровня подготовки от 6 лет
  • Прогулка может начинаться в 10:00, 14:00 или 17:00. Сообщите удобное время гиду в переписке.
  • В стоимость включены: конная прогулка, сопровождение гида-инструктора и трансфер от места встречи
  • Для конной прогулки рекомендуем свободную одежду по сезону и закрытую обувь

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 10:00, 14:00 и 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с памятником Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3553 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
читать дальшеуменьшить

которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем. Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 291 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
281
4
10
3
2
1
Дамир
Очень понравилось, спасибо большое, приедем еще раз обязательно
Очень понравилось, спасибо большое, приедем еще раз обязательно
Очень понравилось, спасибо большое, приедем еще раз обязательно
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Нам с супругом понравилось все! Если будете в Кисловодске обязательно посетите эту экскурсию. Организаторы и инструкторы ответственные, порядочные и добродушные люди. Виды там неописуемые. А воздух самый чистый. На территории есть кафе, где готовят вкусные хачаны! Желаю хорошо провести там время, а ребятам хороших гостей!
Нам с супругом понравилось все! Если будете в Кисловодске обязательно посетите эту экскурсию. Организаторы и инструкторы
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо. Мы катались в туманную погоду и оооочень атмосферно получилось. У нас все сложилось и мы остались довольны😊
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо.
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо.
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо.
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо.
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Прекрасная прогулка, очень дружелюбные ребята. Катались в потрясающем месте, почувствовала свободу и спокойствие Кавказа. Рекомендую 👍🏽
Прекрасная прогулка, очень дружелюбные ребята. Катались в потрясающем месте, почувствовала свободу и спокойствие Кавказа. Рекомендую 👍🏽
Прекрасная прогулка, очень дружелюбные ребята. Катались в потрясающем месте, почувствовала свободу и спокойствие Кавказа. Рекомендую 👍🏽
Прекрасная прогулка, очень дружелюбные ребята. Катались в потрясающем месте, почувствовала свободу и спокойствие Кавказа. Рекомендую 👍🏽
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Впечатления о поездке остались Мега позитивные! Организатор все подробно рассказал,ответил на все интересующие нас вопросы. Гид Рамиль харизматичен и обаятелен,всю прогулку подбадривал и дарил прекрасное настроение! Конь Аяз это 🫶. Все кони ухоженные,приятно было и радостно,что содержатся они в хороших условиях. Обязательно еще посетим прогулку 🙌
Впечатления о поездке остались Мега позитивные! Организатор все подробно рассказал,ответил на все интересующие нас вопросы. Гид
Впечатления о поездке остались Мега позитивные! Организатор все подробно рассказал,ответил на все интересующие нас вопросы. Гид
Вам был полезен этот отзыв?
А
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Конная прогулка в окрестностях Кисловодска»

Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Конные прогулки
2 часа
-
10%
121 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽2000 ₽ за человека
К Золотым водопадам на лошади + трансфер из Кисловодска
Конные прогулки
3.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
К Золотым водопадам на лошади + трансфер из Кисловодска
Оцените красоту Берёзовского ущелья на конной прогулке. Узнайте секреты верховой езды и насладитесь видами Кавказа. Подходит для всех уровней подготовки
Начало: В центре Кисловодска
10 авг в 14:30
12 авг в 13:00
от 5000 ₽ за человека
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Джиппинг
На машине
4 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные окрестности Кисловодска и долина Волков за 1 день
Погулять по Берёзовскому ущелью, полюбоваться видами с горы Малое седло и посетить питомник волков
Начало: У вашего отеля
12 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Кисловодска
На машине
6.5 часов
-
5%
107 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Кисловодска
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
1800 ₽ за человека