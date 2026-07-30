Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку в окрестностях Кисловодска, которая подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре коневодства.
Встреча в Кисловодске, комфортный трансфер до места начала маршрута, индивидуальный подход
Встреча в Кисловодске, комфортный трансфер до места начала маршрута, индивидуальный подход
6 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Уникальная конная прогулка
- 🌄 Живописные альпийские луга
- 🦅 Наблюдение за дикими орлами
- 👨🏫 Опытные гиды-инструкторы
- 🚗 Удобный трансфер от Кисловодска
- 🧳 Подходит для всех уровней подготовки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы идеально подходят для конной прогулки в окрестностях Кисловодска. В это время года природа особенно красива, а продолжительность светового дня позволяет насладиться всеми этапами экскурсии. Альпийские луга в июне, июле и августе поражают своим великолепием, создавая идеальные условия для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться красотой местных пейзажей, когда природа окрашивается в яркие цвета, а погода остаётся комфортной для активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Альпийские луга
- Дикие орлы
- Плато Бермамыт
Описание экскурсии
Конная прогулка по идиллическим местам
Мы встретим вас в Кисловодске и привезём в село Элькуш, где вас встретят опытные гиды-инструкторы с многолетним стажем. Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью. Затем дружной колонной вы отправитесь на прогулку по альпийским лугам. Полюбуетесь парящими в небе дикими орлами и остановитесь на привал в месте, похожем на знаменитое плато Бермамыт.
Организационные детали
- Прогулка предназначена для наездников любого уровня подготовки от 6 лет
- Прогулка может начинаться в 10:00, 14:00 или 17:00. Сообщите удобное время гиду в переписке.
- В стоимость включены: конная прогулка, сопровождение гида-инструктора и трансфер от места встречи
- Для конной прогулки рекомендуем свободную одежду по сезону и закрытую обувь
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 10:00, 14:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с памятником Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу в 10:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3553 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 291 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилось, спасибо большое, приедем еще раз обязательно
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Е
Нам с супругом понравилось все! Если будете в Кисловодске обязательно посетите эту экскурсию. Организаторы и инструкторы ответственные, порядочные и добродушные люди. Виды там неописуемые. А воздух самый чистый. На территории есть кафе, где готовят вкусные хачаны! Желаю хорошо провести там время, а ребятам хороших гостей!
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Т
Самые лучшие впечатления👍Не сомневайтесь берите здесь прогулки, времени достаточно для катания на лошадях. Организованно все хорошо. Мы катались в туманную погоду и оооочень атмосферно получилось. У нас все сложилось и мы остались довольны😊
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Прекрасная прогулка, очень дружелюбные ребята. Катались в потрясающем месте, почувствовала свободу и спокойствие Кавказа. Рекомендую 👍🏽
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Впечатления о поездке остались Мега позитивные! Организатор все подробно рассказал,ответил на все интересующие нас вопросы. Гид Рамиль харизматичен и обаятелен,всю прогулку подбадривал и дарил прекрасное настроение! Конь Аяз это 🫶. Все кони ухоженные,приятно было и радостно,что содержатся они в хороших условиях. Обязательно еще посетим прогулку 🙌
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А
шикарная двухчасовая прогулка! рекомендую к посещению!
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