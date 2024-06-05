Экскурсии на лошадях в Кисловодске

Найдено 26 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Конная прогулка по Берёзовскому ущелью в Кисловодске
Откройте для себя красоту Кавказских гор во время конной прогулки с профессиональным инструктором
Начало: В Кисловодске
«Вы пройдёте инструктаж по технике безопасности и мастер-класс по управлению лошадью, сделаете несколько кругов верхом по плацу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека
Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
🐴 Конные прогулки
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
123 отзыва
Конная прогулка в Берёзовском ущелье - незабываемое приключение
Вас ждет уникальное путешествие на лошадях по живописным местам Кисловодска с профессиональными инструкторами
Начало: В районе Колоннады
«Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
30002 400 за человека
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
157 отзывов
В тренде
Конная экскурсия в Элькуш из Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: рядом с памятником Ленину
«Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«Из Кисловодска мы отправимся на конюшню, где профессиональный инструктор подберет для вас лошадь и проведет экспресс-обучение верховой езде»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в «Долину Нарзанов»
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Путешествие в парк «Долина Нарзанов» - природа и отдых в Кисловодске
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным тропам Долины Нарзанов с целебными источниками
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
«Если захотите, на обратном пути заедем на ферму альпак, где можно покормить этих славных пушистиков и покататься на лошадях»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Групповая конная прогулка с мастер-классом в Кисловодске
Получите незабываемые впечатления от верховой езды и освойте азы конного дела в живописных уголках Кисловодска
Начало: В районе Курортного парка
«Сначала в стойле инструктор познакомит вас с лошадьми, поможет найти подход к каждому животному, а затем посвятит вас в тонкости верховой езды: от правильной посадки до управления поводьями и стременами»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«По желанию вы сможете присоединиться к конной прогулке или пролететь 1050 метров на самом длинном зиплайне в стране»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
«У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, индивидуальный подход к каждому путешественнику»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Начало: В районе парка
«После всплеска эмоций успокоим нервы лицезрением шести водопадов, ароматными медовыми травами и общением с лошадьми»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2.5 часа
50 отзывов
Групповая конная экскурсия: Берёзовское ущелье и каньоны Кисловодска
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
«Там вам подберут подходящую лошадь, расскажут о правилах поведения и технике безопасности»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
Отыскать лучший вид на Эльбрус и покататься на лошадях над ущельем
Начало: В Кисловодске
«Вы узнаете о традициях коневодства на Кавказе и особенностях местной породы лошадей, послушаете древние легенды села Элькуш и увидите парящих в небе диких орлов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
5 600 за человека
Живописные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Живописные окрестности Кисловодска
Откройте красоту Кисловодска: уникальное Березовское ущелье, величественные виды и незабываемые впечатления
Начало: в районе Колоннады
«По желанию, можно добавить в программу катание на лошадях — от 200 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 000 за человека
Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
🐴 Конные прогулки
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Конная экскурсия в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в мир природы и красоты Кавказа, оседлав лошадь в увлекательной конной прогулке с инструктором
Начало: У Колоннады
«Сначала все участники пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и по управлению лошадью с профессиональными инструкторами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 530 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Домбаю из Кисловодска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
347 отзывов
Конная прогулка в Кисловодске: живописные маршруты и горы
Погрузитесь в атмосферу приключений с конной прогулкой в Кисловодске, где горные вершины встречают небо
Начало: Курортный бульвар, 14, Колоннада
«Что вас ждет Мы отправимся в путешествие на лошадях местной Карачаевской породы по окрестностям Кисловодска»
Расписание: Ежедневно 10:00, 14:00, 17.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500 за человека
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Бермамыт - окно в мир скалистых хребтов
Получить незабываемые впечатления от пейзажей кавказского Гранд Каньона и услышать истории края
Начало: На Курортном бульваре
«— покататься на лошадях и квадроциклах»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 3 200 за человека
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Начало: Заберу по адресу
«с человека, прокат лошади — 500 руб»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 8 900 за всё до 7 чел.
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Конная прогулка по окрестностям Кисловодска к селу Элькуш
Начало: Колоннада
«Независимо от вашего опыта, гид проведет инструктаж: расскажет, как садиться в седло, как спешиваться, как работать поводами, стременами и как понять, что лошадь пытается отлынивать от работы»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00, 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 500 за человека
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные развлечения рядом с Кисловодском: альпаки, Долина Нарзанов, тюбинг и конная прогулка
Провести насыщенный день среди живописной природы и дружелюбных животных
Начало: В Кисловодске
«📍 Конная прогулка (1 час, по желанию) — в завершении нашей поездки прокатимся на лошадях по альпийским лугам Берёзовского ущелья»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за человека
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Кисловодска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
7.5 часов
11 отзывов
Гастротур по Кисловодску с дегустацией хычинов
Откройте для себя кулинарные традиции Кавказа, наслаждаясь хычинами с видом на величественный Эльбрус
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, можете покататься по плато Бермамыт на лошадях или провести фотосессию на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 333 за человека
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Мастер-класс по верховой езде (в мини-группе)
Научиться уверенно держаться в седле и отправиться на конную прогулку
Начало: У Колоннады
«Мы привезём вас на конную базу в село Элькуш и подберём подходящую лошадь»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Конная прогулка вдоль Березового ущелья
Начало: Памятник В.И. Ленину, Кисловодск
«Поросшие лесом склоны, отвесные скалы и небольшие пещеры — это и многое другое вы увидите своими глазами на групповой конной прогулке в ущелье»
Расписание: Каждый день в 09:00, 13:00, 17:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 500 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Конная прогулка недалеко от Кисловодска
Начало: Проспект Мира, 2 (Колоннада)
«У нас очень спокойные лошади, опытные гиды, интересные маршруты, индивидуальный подход к каждому клиенту»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 600 за человека
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка недалеко от Кисловодска (мини-группа)
Начало: Центральный вход в парк
«Почувствовать себя настоящими путешественниками В начале вас ждет инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по управлению лошадьми от опытных инструкторов»
Расписание: Ежедневно в 10.00 и 14.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18001 620 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
    Однажды я упала с лошади и мне было страшновато садится на нее снова. . Но с вашей командой все прошло
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    отлично 😄 Лошади очень спокойные, послушные)) Прогулка прошла безумно комфортно, команда Руслана помогали с фото и видео съемкой, за что им отдельное спасибо! Поддерживали беседой, рассказали некоторые факты о своем крае, спрашивали по ощущениям 👌 Клиентоориентированность у ребят отличная! За это им отдельное спасибо ☺️ Вернемся к вам снова 🥰

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт и конная прогулка по альпийским лугам
    Несмотря на то, что на единую экскурсию на плато + конную прогулку группа не набралась, организатор предложил присоединиться сначала к
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    группе, которая едет на плато, потом - к группе на прогулку. В итоге получилось практически бесшовно совместить две поездки, каждая из которых оставила массу положительных впечатлений. Спасибо!

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
    Ездили семьей. Понравился маршрут, красота природы. Заехали прокатится на лошадях, потом дети пролетели на зиплайне. Медовые водопады не впечатляют, но Александр все про них рассказал. Уверенный и опытный водитель, с ним можно ехать спокойно.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Хорошая прогулка, красивый маршрут. Подойдет для тех, кто никогда не сидел на лошади. Все лошади очень спокойные, маршрут легкий. Вас заберут из центра города и туда же привезут.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Мы ездили на рассвете с гидом Маратом. Очень понравился гид, много знает о регионе, рассказывает действительно интересные вещи о природе,
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    лошадях, скотоводстве. Включает национальную музыку классную, шутит, подбадривает всех туристов. Сделает Вам отличные снимки, отлично водит. Рекомендую ехать именно на закате или рассвете, потому что просто днем наверное не так интересно. Рассвет сделал эту экскурсию уникальной для нас.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика). Прогулка получилась замечательная! Кони спокойные и вполне послушные. Маршрут красивейший. Виды на Березовское ущелье такие, что дух захватывает от красоты. Обязательно приедем ещё!
    Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)Большое спасибо организаторам конного клуба и лично Равилю и второму отважному сопровождавшему нас (не запомнила имя мальчика)
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
    Конная прогулка по Березовскому узелью оставила самые приятные впечатления. У дочки вообще восторг, она впервые каталась на лошади. Мы ехали,
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    а рядом парили орлы. Отмечу, что ребята организаторы знатоки своего дела, любят и берегут своих лошадок, знают характер каждой. Под конец прогулки у меня ломило щеки от постоянный улыбки на лице. Спасибо большое!!!!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Конная прогулка в мини-группе в окрестностях Кисловодска
    Рекомендуююю!!! Столько положительных эмоций я не получала давно! Прогулка по обывам гор, продолжительностью больше часа-невероятные эмоции! Кони чистые, ухоженные, сопровождающий - местный, очень милый парень, много интересного рассказывал про лошадей, про места, где мы гуляли. Только позитив👍
  • Т
    Терентьев
    4 июня 2024
    Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
    Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была
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    подобрана своя лошадь по размеру и поведению, в зависимости от умения человека ехать верхом. Далее было несколько веселых и интересных историй и хорошие виды. Сопровождающий ехал впереди и постоянно оглядывался для контроля всей группы. В целом все более чем понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  2. Конная прогулка недалеко от Кисловодска в мини-группе
  3. Индивидуальная конная прогулка вдоль Берёзовского ущелья
  4. Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
  5. Конная прогулка в Аликановском ущелье
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1 500 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Кисловодске. Максимально сближение с природой Кисловодска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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