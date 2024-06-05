читать дальше подобрана своя лошадь по размеру и поведению, в зависимости от умения человека ехать верхом. Далее было несколько веселых и интересных историй и хорошие виды. Сопровождающий ехал впереди и постоянно оглядывался для контроля всей группы. В целом все более чем понравилось.

Все было потрясающе. Довезли до места с удобством. Водитель был крайне веселым и отзывчивым. На месте каждому из группы была