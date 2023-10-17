янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
12: 30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральные Воды.
13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.
По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату).
19:00 Размещение в отеле.
Свободное время.
Экскурсия в Приэльбрусье
Завтрак.
08:30 Выезд на экскурсию в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).
Посетим Баксанское ущелье, Поляну Нарзанов.
При желании поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору Европы – Эльбрус (за доп. плату).
19:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Медовые водопады, Чайный домик и дегустация, конная прогулка, Кисловодск, отъезд
Завтрак, освобождение номеров.
08:30 Выезд из отеля.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию, за доп. плату).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Классик” (г. Пятигорск, ул. Широкая 146).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Дата
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|До 01.12.2023
|25 000
|6 000
|С 01.12.2023
|27 000
|6 000
Варианты проживания
Гостиница «Классик»
Пятигорский отель "Классик" располагает круглосуточной стойкой регистрации и кондиционированными номерами.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, работающий на всей территории отеля, а также фитнес-центр и сауна.
Все номера в отеле "Классик" оформлены в традиционном стиле с использованием теплых тонов. Они оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а в ванной комнате установлен фен.
Отель находится на склоне горы Машук, в 15 км от пещеры Лермонтова, где стоит памятник этому великому русскому поэту, а здание Оперного театра расположено в 10 минутах езды.
В центре города, до которого можно доехать за 5 минут, гости найдут рестораны русской кухни, а также многочисленные бары и клубы.
Отель "Классик" расположен в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки "улица Адмиральского" и в 7 км от железнодорожного вокзала Пятигорска.
В отеле имеется бесплатная парковка, а поездка до аэропорта Минеральные Воды занимает 40 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Трансферы в рамках тура
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Экскурсионная программа
- Экологические сборы
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Рождественский банкет – 3500 руб. с человека (по желанию)
- Подъем на канатной дороге
- Конная прогулка – 350 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
- На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
- Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
- Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
- Будет ли проводиться рождественский банкет?
- В рождественскую ночь планируем проведение банкета. Пока не можем сказать точное место проведение и стоимость. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.В прошлом году стоимость банкета была 3500 руб. Банкет проводили в ресторане «Урарту» в Пятигорске.Информацию по банкету и стоимости дадим позже.Посещение банкета по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору