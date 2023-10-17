Новогодний weekend на Кавказе

5
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Проведите новогодние выходные интересно и весело в живописных регионах Кавказа: Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии! Вы увидите красивые горы и каньоны, озера и водопады, заглянете в самые интересные уголки курортных городов и попробуете национальную кухню кавказских народов!
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Новогодний weekend на Кавказе
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Пятигорск с высоты
Пятигорск с высоты
При хорошей погоде подниметесь на канатной дороге на гору Машук и посмотрите на город с ее вершины
Пейзажи Приэльбрусья
Пейзажи Приэльбрусья
Насладитесь завораживающими видами Кавказских хребтов и ущелий, полюбуетесь на двуглавый Эльбрус
Конная прогулка
Конная прогулка
При желании прокатитесь на лошади по красивейшим горным склонам

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук

12: 30 Групповой трансфер с ж/д вокзала г. Минеральные Воды.

13:00 Групповой трансфер с аэропорта г. Минеральные Воды.

По согласованию с туристами после встречи заедем в кафе для обеда.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, за доп. плату).

19:00 Размещение в отеле.

Свободное время.

Прибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на МашукПрибытие, экскурсия по Пятигорску, подъем на Машук
2 день

Экскурсия в Приэльбрусье

Завтрак.

08:30 Выезд на экскурсию в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика).

Посетим Баксанское ущелье, Поляну Нарзанов.

При желании поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору Европы – Эльбрус (за доп. плату).

19:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

Экскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в ПриэльбрусьеЭкскурсия в Приэльбрусье
3 день

Медовые водопады, Чайный домик и дегустация, конная прогулка, Кисловодск, отъезд

Завтрак, освобождение номеров.

08:30 Выезд из отеля.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская Республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию, за доп. плату).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к 19:00.

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Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Классик” (г. Пятигорск, ул. Широкая 146).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Дата 2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
До 01.12.202325 0006 000
С 01.12.202327 0006 000
В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Варианты проживания

Гостиница «Классик»

2 ночи

Пятигорский отель "Классик" располагает круглосуточной стойкой регистрации и кондиционированными номерами.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, работающий на всей территории отеля, а также фитнес-центр и сауна.

Все номера в отеле "Классик" оформлены в традиционном стиле с использованием теплых тонов. Они оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, а в ванной комнате установлен фен.

Отель находится на склоне горы Машук, в 15 км от пещеры Лермонтова, где стоит памятник этому великому русскому поэту, а здание Оперного театра расположено в 10 минутах езды.

В центре города, до которого можно доехать за 5 минут, гости найдут рестораны русской кухни, а также многочисленные бары и клубы.

Отель "Классик" расположен в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки "улица Адмиральского" и в 7 км от железнодорожного вокзала Пятигорска.

В отеле имеется бесплатная парковка, а поездка до аэропорта Минеральные Воды занимает 40 минут.

Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»Гостиница «Классик»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Трансферы в рамках тура
  • Питание, указанное в программе: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Рождественский банкет – 3500 руб. с человека (по желанию)
  • Подъем на канатной дороге
  • Конная прогулка – 350 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для рождественского ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Будет ли проводиться рождественский банкет?
В рождественскую ночь планируем проведение банкета. Пока не можем сказать точное место проведение и стоимость. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.
В прошлом году стоимость банкета была 3500 руб. Банкет проводили в ресторане «Урарту» в Пятигорске.
Информацию по банкету и стоимости дадим позже.
Посещение банкета по желанию.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
17 окт 2023
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания!
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное
В
16 окт 2023
Организация на высшем уровне, все быстро было согласовано, мы постоянно были на связи со всеми. В быстром режиме были даны ответы на интересующие вопросы.
И
3 окт 2023
Всё хорошо.

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