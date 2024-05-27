Туры на автобусе в Кисловодске

Найдено 30 туров в категории «На автобусе» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропами Пятигории
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500 за человека
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 40 000 за человека
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 32 000 за человека
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000 за человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550 за человека
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 33 450 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550 за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800 за человека
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: г. Минеральные Воды
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Майские каникулы на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские каникулы на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 000 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 250 за человека
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200 за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900 за человека
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000 за человека
Новогодний weekend на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв в 10:00
от 27 000 за человека
Рождество на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000 за человека
Кавказ: две республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000 за человека
Конный тур-ретрит на Кавказ
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
25 сен в 10:00
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30
  1. Тропами Пятигории
  2. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  3. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  4. Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
  5. Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На автобусе" можно забронировать 30 авторских туров от 15 000 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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