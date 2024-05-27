Д Дмитрий Треккинг по паркам и экотропам КМВ Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

А Анастасия Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Н Никита Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски Все тип топ)

О Ольга Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

О Ольга Домбай и регион КМВ. Тур на выходные Все очень понравилось! Даже дождь и снег не смогли испортить впечатление.

А Анна Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

Т Та Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски читать дальше Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!! С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.

Е Елена Треккинг по паркам и экотропам КМВ Всё чётко и по плану) Спасибо!

Е Елена Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу Все отлично организовано, отель, трансфер.