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Авторский тур
6 дней
Тропами Пятигории
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
24 сен в 10:00
от 45 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
25 июля в 10:00
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 97 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
Начало: Г. Пятигорск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 29 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Ставропольский край, Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Начало: г. Минеральные Воды
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские каникулы на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт в 10:00
27 окт в 10:00
от 52 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
20 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вояж в созвездие гор Кавказа
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 22 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
29 дек в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Начало: г. Минеральные Воды
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
Начало: г. Пятигорск
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
от 38 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
25 янв в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
28 дек в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля в 10:00
22 июля в 10:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Начало: Пятигорск
25 сен в 10:00
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННикита21 мая 2024Все тип топ)
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ООльга17 мая 2024Все очень понравилось! Даже дождь и снег не смогли испортить впечатление.
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ТТа16 мая 2024С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На автобусе»
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