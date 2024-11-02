В путешествии вы проедете захватывающим маршрутом до Баксанского ущелья, где начинается путь всех покорителей «Вечной горы». По дороге заправитесь вкуснейшими хычинами. Остановитесь у бирюзового озера, окутанного легендами. Отведаете нарзан прямо из источников. Побываете в самом высокогорном городе России. И подниметесь по канатной дороге — к незабываемым видам.

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Описание экскурсии

Аутентичный завтрак. Перед путешествием по Кавказу первым делом следует хорошенько подкрепиться. Остановимся на завтрак в кафе, где вы продегустируете хычины, айран, чай на горных травах и другие блюда национальной кухни.

Озеро Гижгит, словно драгоценный бирюзовый камень, обрамлённый горами Кавказа. Вы откроете чарующие виды с его побережья, а также услышите пугающие легенды и истории, связанные с ним.

Курорт «Азау». По канатной дороге поднимемся к предгорьям Эльбруса. Вы увидите долины и альпийские луга, насладитесь кристально-чистым воздухом и величием Кавказского хребта.

Национальный парк «Приэльбрусье». Наша цель — знаменитая Поляна нарзанов. Здесь вы вдоволь напьётесь целебной воды и сделаете фото «инопланетных» пейзажей. А ещё, если захотите, вам покажут, как ловить форель, и при вас её приготовят.

Город-феникс. Впереди самый высокогорный город России. Вы увидите заброшенные корпуса, шахты горно-обогатительного комбината и узнаете, как возрождается Тырныауз после трагедии в 2000 году.

Баксанское ущелье. В завершение вы посетите мекку альпинистов и горнолыжников. Именно из долины реки Баксан начинаются все маршруты восхождения на Эльбрус. Вы проедете по одной из самых живописных дорог Кавказа, увидите бурную горную реку и памятник первым покорителям Эльбруса. Как удалось смельчакам почти 200 лет назад без специального снаряжения покорить пятитысячник? Вам предстоит узнать на экскурсии.

Организационные детали