Едем в горы! К самой высокой, вечно заснеженной и священной вершине — Эльбрусу. Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.

Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.

Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.

Гижгит. В хорошую погоду заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.

Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.

Ущелье Адыр-Су. Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром.

Поляна Нарзанов. Напоследок остановимся в уютной долине, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников

Программа может быть изменена в связи с погодными условиями — посещение озера Гижгит мы заменим на Тызыльское ущелье или Адыл-Су

В программе нельзя принимать участие с животными

Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы (по желанию)