Из Кисловодска через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Едем в горы! К самой высокой, вечно заснеженной и священной вершине — Эльбрусу.
Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.
Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.
Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
Гижгит. В хорошую погоду заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.
Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.
Ущелье Адыр-Су. Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром.
Поляна Нарзанов. Напоследок остановимся в уютной долине, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников
Программа может быть изменена в связи с погодными условиями — посещение озера Гижгит мы заменим на Тызыльское ущелье или Адыл-Су
В программе нельзя принимать участие с животными
Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание в кафе с кавказской кухней — около 400 ₽/чел.
По желанию дополнительно оплачивается билет на гондольную канатную дорогу до станции «Гара-Баши»: взрослый — 3200 ₽ за чел., детский (6–13 лет включительно) — 1800 ₽ за чел. Стоимость может меняться в зависимости от сезона, оплата производится в кассе канатной дороги
Подъём на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽/чел.
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9264 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды читать дальшеуменьшить
— не просто рассказчики, а увлечённые исследователи, которых объединяет любовь к своему делу и желание делиться знаниями.
Мы стремимся сделать знакомство с Северным Кавказом доступным, интересным и по-настоящему увлекательным. Наши экскурсии — это живой диалог, благодаря которому гости не только любуются природой, но и глубже понимают историю, культуру и традиции региона. Особенно нам нравится сочетать природные красоты с рассказами о людях и событиях, которые сформировали Кавказ.
Мы не проводим шаблонные туры: учитываем интересы гостей, гибко подстраиваем маршрут и уделяем большое внимание безопасности и комфорту. Для нас каждая поездка — это возможность подарить яркие эмоции и вдохновить на новые путешествия.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Бондарева
Это была одна из самых ярких и запоминающихся поездок! Экскурсия на Эльбрус и по городам Кавказских Минеральных Вод превзошла все ожидания. Потрясающие горные пейзажи, чистейший воздух и величие Эльбруса невозможно читать дальшеуменьшить
передать словами — это нужно увидеть своими глазами. Маршрут был отлично продуман, всё прошло комфортно и без спешки. Очень понравилось, что удалось не только насладиться природой, но и познакомиться с красивыми городами КМВ, узнать их историю и почувствовать особую атмосферу каждого. Огромное спасибо гиду Сергею за интересные рассказы, отличную организацию, внимание к каждому участнику и позитивное настроение на протяжении всей поездки. Благодаря ему экскурсия получилась не только познавательной, но и очень душевной.
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Светлана
На днях состоялась наше путешествие на Эльбрус с гидом Демьяном. Поездка на Эльбрус всегда лотерея, потому как даже если внизу светит солнце, не факт, что вершины откроются и наоборот. Нам читать дальшеуменьшить
несказанно повезло и Эльбрус показал себя во всей красе. Помимо этого, по пути были остановки с живописными видами, а Демьян рассказывал про места, которые проезжали по пути следования. Подача материала хорошая, без сухих фактов, но четко и ясно. А еще напоил вкуснейшим чаем.
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Е
Елена
Сразу по приезду в Кисловодск запланировали эту поездку. Наша мечта увидеть Эльбрус воплотилась. В поездке Мы узнали очень много интересного не только об Эльбрусе, но и о всех местах, которые читать дальшеуменьшить
проезжали. Огромное спасибо нашему гиду Демьяну. Свою любовь к месту где родился и живет он передавал нам в своих рассказах. Мы увидели такие живописные места, что и много дней спустя восхищаемся этой поездкой. Еще раз огромное спасибо ❤️❤️❤️
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Александр
Отличная комфортная экскурсия.
Эльбрус завораживает, виды на всем маршруте прекрасные.
нам повезло на небе считай не было ни облачка.
очень советую брать с собой хорошие очки солнцезащитные и накажешь кремом от загара.
Большое спасибо нашему гиду, Сергею.
Было интересно, познавательно и душевно.
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Екатерина
Нам с мамой все очень понравилось! Красивые виды, вкусная еда на маршруте. Замечательный гид, отвечал на все наши вопросы, интересно все рассказывал. Мы были очень довольны, рекомендуем!
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Людмила
На экскурсии были 9.07.2026. Нашем водителем- гидом был Демьян. Все понравилось, особенно, эрудиция Демьяна. И его искрометный юмор.
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