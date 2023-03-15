Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и поднимемся на автомобильном подъёмнике к смотровой площадке с видом на грандиозное ущелье Адыр-Су.
Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».
А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 15 000 руб. (1-4 человека)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 44 экскурсии для 52 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)