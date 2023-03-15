ежедневно в 07:00

Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе

Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день

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Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
  • Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
  • Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и поднимемся на автомобильном подъёмнике к смотровой площадке с видом на грандиозное ущелье Адыр-Су.
  • Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
  • Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».

А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 15 000 руб. (1-4 человека)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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