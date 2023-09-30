В диком урочище Чёрного хребта, к северу от Эльбруса, есть безымянный водопад высотой с 4-этажный дом. О нём слышали только местные жители. От них я и узнал об этом чуде природы. Дорогу к нему искал 8 лет. Когда нашёл — понял, что не зря. Место, не тронутое человеком, вызывает сильные эмоции. Хочу познакомить и вас с этим загадочным водопадом.

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Описание

Что вас ожидает

Путь из Кисловодска займёт около 4 часов. Час будем ехать по ровному асфальту, а дальше по бездорожью — от лёгких грунтовых дорог до сложных участков.

Кичи-Балык. Проедем старый посёлок с аутентичными каменными домами. Его жители до сих пор занимаются скотоводством.

«Долина Нарзанов». Увидим турбазу в ущелье реки Хасаут, где сейчас расположены туристические объекты — домики, кафе, нарзанные источники.

Два плато. Пересечём равнину с прекрасными видами на Эльбрус и Кавказский хребет, а затем из Кабардино-Балкарии по старой Харбазской дороге попадём на плато Бечасын в Карачаево-Черкесии, где в советские времена находился сырзавод.

Худесские лабиринты. Взглянем на завораживающие каменные россыпи на фоне лесных пейзажей.

Худес и Кыздырган. Проедем две горные речки и природный источник Бархудаутского нарзана.

Дикий лес в ущелье. Именно здесь, в 45 минутах ходьбы, среди скал и пышной зелени расположился затерянный водопад. Нас ждёт небольшой треккинг, не исхоженные туристами тропы, тишина, гармония и неизгладимые впечатления. Теперь это и ваш личный водопад, спрятавшийся в диком уголке природы!

Организационные детали