Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается
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Описание
Что вас ожидает
Путь из Кисловодска займёт около 4 часов. Час будем ехать по ровному асфальту, а дальше по бездорожью — от лёгких грунтовых дорог до сложных участков.
Кичи-Балык. Проедем старый посёлок с аутентичными каменными домами. Его жители до сих пор занимаются скотоводством.
«Долина Нарзанов». Увидим турбазу в ущелье реки Хасаут, где сейчас расположены туристические объекты — домики, кафе, нарзанные источники.
Два плато. Пересечём равнину с прекрасными видами на Эльбрус и Кавказский хребет, а затем из Кабардино-Балкарии по старой Харбазской дороге попадём на плато Бечасын в Карачаево-Черкесии, где в советские времена находился сырзавод.
Худесские лабиринты. Взглянем на завораживающие каменные россыпи на фоне лесных пейзажей.
Худес и Кыздырган. Проедем две горные речки и природный источник Бархудаутского нарзана.
Дикий лес в ущелье. Именно здесь, в 45 минутах ходьбы, среди скал и пышной зелени расположился затерянный водопад. Нас ждёт небольшой треккинг, не исхоженные туристами тропы, тишина, гармония и неизгладимые впечатления. Теперь это и ваш личный водопад, спрятавшийся в диком уголке природы!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Toyota Hilux
- На маршруте нет кафе, возьмите обед и воду с собой
- Необходима треккинговая обувь, тёплая одежда (лучше из флиса). Можно взять демисезонную куртку. Дождевики предоставлю.
- Можно поехать с детьми от 10 лет. Не рекомендую поездку беременным женщинам, а также людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Гагарина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.