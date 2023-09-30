Путешествие к затерянному водопаду Кавказа

Первооткрывателям неизведанных мест и любителям джиппинга посвящается

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В диком урочище Чёрного хребта, к северу от Эльбруса, есть безымянный водопад высотой с 4-этажный дом. О нём слышали только местные жители. От них я и узнал об этом чуде природы. Дорогу к нему искал 8 лет. Когда нашёл — понял, что не зря. Место, не тронутое человеком, вызывает сильные эмоции. Хочу познакомить и вас с этим загадочным водопадом.
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Путешествие к затерянному водопаду Кавказа
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь из Кисловодска займёт около 4 часов. Час будем ехать по ровному асфальту, а дальше по бездорожью — от лёгких грунтовых дорог до сложных участков.

Кичи-Балык. Проедем старый посёлок с аутентичными каменными домами. Его жители до сих пор занимаются скотоводством.

«Долина Нарзанов». Увидим турбазу в ущелье реки Хасаут, где сейчас расположены туристические объекты — домики, кафе, нарзанные источники.

Два плато. Пересечём равнину с прекрасными видами на Эльбрус и Кавказский хребет, а затем из Кабардино-Балкарии по старой Харбазской дороге попадём на плато Бечасын в Карачаево-Черкесии, где в советские времена находился сырзавод.

Худесские лабиринты. Взглянем на завораживающие каменные россыпи на фоне лесных пейзажей.

Худес и Кыздырган. Проедем две горные речки и природный источник Бархудаутского нарзана.

Дикий лес в ущелье. Именно здесь, в 45 минутах ходьбы, среди скал и пышной зелени расположился затерянный водопад. Нас ждёт небольшой треккинг, не исхоженные туристами тропы, тишина, гармония и неизгладимые впечатления. Теперь это и ваш личный водопад, спрятавшийся в диком уголке природы!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на Toyota Hilux
  • На маршруте нет кафе, возьмите обед и воду с собой
  • Необходима треккинговая обувь, тёплая одежда (лучше из флиса). Можно взять демисезонную куртку. Дождевики предоставлю.
  • Можно поехать с детьми от 10 лет. Не рекомендую поездку беременным женщинам, а также людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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