Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте

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Это приятная и неутомительная поездка по самым красивым и знаменитым местам в окрестностях Кисловодска.

Ущелья, водопады, горные реки, смотровые площадки и, в завершении, восхитительные виды на огни вечернего Кисловодска!
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Три ущелья Кисловодска и закат на Баргустанском хребте
Ближайшие даты:
8
мая
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мая
10
мая
11
мая
12
мая
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Что вас ожидает:

  • Три знаменитых ущелья рек Ольховка, Березовка и Аликоновка
  • Лермонтовский водопад и скала
  • Медовые водопады
  • Замок коварства и любви
  • Смотровые площадки над ущельями и на Баргустанском хребте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Предлагаю вам полюбоваться живописными окрестностями города Кисловодска, посетить три знаменитых ущелья рек Ольховка, Березовка и Аликоновка. Услышать рассказ о городе Кисловодске и окружающих его местах. Увидеть известную Лермонтовкую скалу и водопад, где встречались персонажи его романа.
  • На внедорожнике мы поднимемся на несколько панорамных площадок Березовского ущелья, посетим замок Коварства и Любви и широко известные Медовые водопады. Вы сможете покачаться на качелях, расположенных высоко в горах или полетать над ущельем на самом длинном в России зиплайне.
  • Дополним впечатления дегустацией местного чая, меда и сладостей, и, по желанию, покатаемся на лошадях по альпийским лугам.
  • Завершим нашу экскурсию наблюдая за заходом солнца с высоты более 1327 метров с Баргустанского хребта. Отсюда открываются удивительной красоты виды на огни вечернего Кисловодска и, в ясную погоду, на заснеженный Эльбрус.
  • При желании, за дополнительную плату, можно организовать пикник на закате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Экосбор на Медовые водопады (100 руб. /чел.)
  • Полет на зиплайне
  • Прогулка на лошадях (300 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал или место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Не опаздывайте
  • Закат нас ждать не будет!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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