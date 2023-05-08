Это приятная и неутомительная поездка по самым красивым и знаменитым местам в окрестностях Кисловодска.
Ущелья, водопады, горные реки, смотровые площадки и, в завершении, восхитительные виды на огни вечернего Кисловодска!
Ущелья, водопады, горные реки, смотровые площадки и, в завершении, восхитительные виды на огни вечернего Кисловодска!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Три знаменитых ущелья рек Ольховка, Березовка и Аликоновка
- Лермонтовский водопад и скала
- Медовые водопады
- Замок коварства и любви
- Смотровые площадки над ущельями и на Баргустанском хребте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Предлагаю вам полюбоваться живописными окрестностями города Кисловодска, посетить три знаменитых ущелья рек Ольховка, Березовка и Аликоновка. Услышать рассказ о городе Кисловодске и окружающих его местах. Увидеть известную Лермонтовкую скалу и водопад, где встречались персонажи его романа.
- На внедорожнике мы поднимемся на несколько панорамных площадок Березовского ущелья, посетим замок Коварства и Любви и широко известные Медовые водопады. Вы сможете покачаться на качелях, расположенных высоко в горах или полетать над ущельем на самом длинном в России зиплайне.
- Дополним впечатления дегустацией местного чая, меда и сладостей, и, по желанию, покатаемся на лошадях по альпийским лугам.
- Завершим нашу экскурсию наблюдая за заходом солнца с высоты более 1327 метров с Баргустанского хребта. Отсюда открываются удивительной красоты виды на огни вечернего Кисловодска и, в ясную погоду, на заснеженный Эльбрус.
- При желании, за дополнительную плату, можно организовать пикник на закате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Экосбор на Медовые водопады (100 руб. /чел.)
- Полет на зиплайне
- Прогулка на лошадях (300 руб. /чел.)
- Место начала и завершения?
- Ж/д вокзал или место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Не опаздывайте
- Закат нас ждать не будет!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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