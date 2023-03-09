ежедневно в 01:00, 06:00 и 13:45

По дороге вы услышите главное о каждом городе Кавминвод. По плану такие остановки:
Наконец, вы окажетесь у цели — на плато, которое называют российским Гранд Каньоном. Это часть скалистого хребта Большого Кавказа с диковинными скалами-монахами и скалой-арфой, с природным амфитеатром и мостиком над пропастью. В пасмурную погоду здесь также можно увидеть «броккенского призрака» — это явление, когда тень наблюдателя отражается на облаках или в тумане. Часто мы встречаем обитателей этих краёв: орланов, белоголовых ястребов, зайцев и лис.
Со множеством впечатлений и фотографий отправимся обратно: дорога займёт около 1,5 часов, можно заехать перекусить.
При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:
— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)
— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)
— На рассвет без остановок в других локациях (выезжаем ночью)