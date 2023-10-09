Прокатиться верхом по живописным тропам среди горных вершин, бескрайних лугов и лесов
Всего в 15 минутах езды от Кисловодска находится невероятно красивое место — Берёзовское ущелье. Именно там пройдёт конная прогулка.
Маршрут по силам даже новичкам: с нашими инструкторами вы почувствуете себя в седле уверенно и комфортно. А ещё научитесь владеть собственным телом и пообщаетесь с благородными и умными животными.
Маршрут по силам даже новичкам: с нашими инструкторами вы почувствуете себя в седле уверенно и комфортно. А ещё научитесь владеть собственным телом и пообщаетесь с благородными и умными животными.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в Кисловодске и привезём в село Элькуш, где вас встретят опытные гиды-инструкторы с многолетним стажем. Они научат вас правильно держаться в седле и управлять лошадью. Проведут по живописному маршруту, поделятся местными легендами и традициями коневодства на Карачае. На привале вы отведаете ароматный горный чай, а после посетите крупнейшую смотровую площадку на Северном Кавказе. Если захотите, сможете испить испить родниковой воды, которая течëт из недр скал.
Организационные детали
- Прогулка предназначена для наездников любого уровня подготовки от 6 лет
- Прогулка может начинаться в 10:00, 14:00 или 17:00. Сообщите удобное время гиду в переписке.
- В стоимость включены: конная прогулка, сопровождение гида-инструктора и трансфер от места встречи, горный чай и посещение смотровой площадки
- Для конной прогулки рекомендуем свободную одежду по сезону и закрытую обувь.
- На территории комплекса есть кафе, где готовят хычины. Рядом будет возможность сделать фото на память и приобрести сувениры: рекомендуем взять с собой наличные.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 110 туристов
Меня зовут Расул, я представляю команду гидов в Кисловодске. Мы занимаемся туризмом более 9 лет. Знаем секретные и невероятно красивые места, где мало туристов. С нами интересно, весело, надёжно и безопасно. После наших экскурсий гости говорят: хотим ещё. С нетерпением ждём встречи с вами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
9 окт 2023
Прогулка была просто замечательной! Лошади красивые, ухоженные, видно, что их очень любят, инструктор был внимателен и вежлив, помогал во всем. Виды во время прогулки захватывают дух, это невероятные ощущения) Под присмотром инструктора даже немного попробовали рысь и галоп, было здорово!
На самой базе тоже очень уютно, вкусный чай на свежем воздухе, кролики и прекрасный мишка Кузя❤ Желаю организаторам процветания и дальнейшего развития, вы молодцы! Спасибо вам за этот незабываемый опыт!
На самой базе тоже очень уютно, вкусный чай на свежем воздухе, кролики и прекрасный мишка Кузя❤ Желаю организаторам процветания и дальнейшего развития, вы молодцы! Спасибо вам за этот незабываемый опыт!
Елена
6 окт 2023
Совершенно потрясающая и какая-то волшебная прогулка, ни с чем не сравнимые впечатления! Бывают мгновения, когда ты замираешь от восторга… Так вот тут это продолжалось почти все время! Ещё и много интересного рассказали в пути)
Начинали в 17, застали и светлое время, и сам закат (а в таком фантастически красивом месте это даже не передать словами) и звёздное небо.
Это была моя первая поездка на лошади, но всё объяснили, рассказали и подстраховывали на всем пути.
Горный чай - бесподобен. Кузя - очарователен и брутален)
Очень рекомендую, безумно довольна, что нашла такую экскурсию, одно из лучших впечатлений!
Огромное спасибо! Всего самого доброго и светлого организаторам и хозяевам!
Начинали в 17, застали и светлое время, и сам закат (а в таком фантастически красивом месте это даже не передать словами) и звёздное небо.
Это была моя первая поездка на лошади, но всё объяснили, рассказали и подстраховывали на всем пути.
Горный чай - бесподобен. Кузя - очарователен и брутален)
Очень рекомендую, безумно довольна, что нашла такую экскурсию, одно из лучших впечатлений!
Огромное спасибо! Всего самого доброго и светлого организаторам и хозяевам!
А
Алена
5 окт 2023
Замечательная прогулка, вежливый инструктор, вообще вся команда ребят очень порадовала - все спокойные, дружелюбные и очень приветливые. Красивый маршрут, инструктор очень следит за безопасностью, терпеливо обучает. В общем, понравилось абсолютно ВСЕ. С радостью вернусь к ребятам еще неоднократно
Кристина
23 сен 2023
Потрясающий опыт. Отдельная благодарность инструктору. Мы без опыта, но нам все показали, рассказали - было очень круто) Виды бомбические: орлы парят прямо над головой, каньон невероятный. Лошади очень умные)) Обязательно вернемся еще!
Д
Давыдова
18 сен 2023
Очень понравилось! Все очень красиво, встретили нас с улыбкой и довезли до места, красивый вид, лошадки😍
Экскурсия должна была быть на 5 человек, но нам фортануло и у нас была индивидуальная экскурсия👍🏻
Красивые и умные лошади,внимательный инструктор все классно!
Нам разрешили покормить лошадок морковкой😍это было классно, должен попробовать каждый👍🏻
Еще приготовили нам очень вкусные хычины 😍и чай😍😍😍
Всей команде большое спасибо за гостеприимство😍😍😍 приедем еще обязательно❤️
Экскурсия должна была быть на 5 человек, но нам фортануло и у нас была индивидуальная экскурсия👍🏻
Красивые и умные лошади,внимательный инструктор все классно!
Нам разрешили покормить лошадок морковкой😍это было классно, должен попробовать каждый👍🏻
Еще приготовили нам очень вкусные хычины 😍и чай😍😍😍
Всей команде большое спасибо за гостеприимство😍😍😍 приедем еще обязательно❤️
Марина
9 сен 2023
Поначалу поездка над ущельем кажется дикостью… Однако с началом путешествия она превращается в уникальный опыт, с которым не хочется расставаться 🤍Рекомендую всем! И благодарю за незабываемые впечатления, радушный приём и организацию 🔥
Виталий
4 сен 2023
Очень классная прогулка, исключительно приятные впечатления!
С гидом приятно общаться, в чётко, понятно, с юмором
Кони послушные, но с разрешения гида можно и на рысь перейти (и есть где)
Однозначно рекомендуем)
С гидом приятно общаться, в чётко, понятно, с юмором
Кони послушные, но с разрешения гида можно и на рысь перейти (и есть где)
Однозначно рекомендуем)
Полина
2 сен 2023
Были на прогулке 02.09.23. Все очень понравилось! Шикарные виды, приятнейшие люди, остались только положительные впечатления! Расул и Халид- профессионалы своего дела, сделали поездку комфортной и душевной. Разрешили даже ускориться, что вызвало бурю эмоций. Лошади ухоженные, воспитанные и спокойные.
Рекомендую прогулку тем, кто желает увидеть природу Кисловодска и окрестностей с необычного ракурса и казалось бы уже видел все. Отличные впечатления обеспечены!
P.S. Видовая площадка,орлы - 5 звезд.
Рекомендую прогулку тем, кто желает увидеть природу Кисловодска и окрестностей с необычного ракурса и казалось бы уже видел все. Отличные впечатления обеспечены!
P.S. Видовая площадка,орлы - 5 звезд.
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