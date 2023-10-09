Совершенно потрясающая и какая-то волшебная прогулка, ни с чем не сравнимые впечатления! Бывают мгновения, когда ты замираешь от восторга… Так вот тут это продолжалось почти все время! Ещё и много интересного рассказали в пути)

Начинали в 17, застали и светлое время, и сам закат (а в таком фантастически красивом месте это даже не передать словами) и звёздное небо.

Это была моя первая поездка на лошади, но всё объяснили, рассказали и подстраховывали на всем пути.

Горный чай - бесподобен. Кузя - очарователен и брутален)

Очень рекомендую, безумно довольна, что нашла такую экскурсию, одно из лучших впечатлений!

Огромное спасибо! Всего самого доброго и светлого организаторам и хозяевам!