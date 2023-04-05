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Что вас ожидает:
- Нижнее Голубое озеро
- Черекская теснина
- Тоннель у старой дороги
- Селение Верхняя Балкария
- Аул Кюнлюм и башня Абаевых
- Балкарский «Язык Тролля»
- Горячие источники в селении Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка в один из живописных уголков республики Кабардино-Балкария.
Аул Верхняя Балкария – это уникальное место, объединившее в себе красоту горных вершин, вековую историю, древние башни и современные блага цивилизации. Это небольшой посёлок высоко в горах с особенным климатом, местными укладом и неспешным ритмом жизни. Здесь всё вокруг пропитано уникальностью – воздух, горы и древняя история.
Ежедневно с 06-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 06-00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Голубые озера
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