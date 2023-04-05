Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра, тур - экскурсия в Верхнюю Балкарию
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Нижнее Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Тоннель у старой дороги
  • Селение Верхняя Балкария
  • Аул Кюнлюм и башня Абаевых
  • Балкарский «Язык Тролля»
  • Горячие источники в селении Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поездка в один из живописных уголков республики Кабардино-Балкария.
Аул Верхняя Балкария – это уникальное место, объединившее в себе красоту горных вершин, вековую историю, древние башни и современные блага цивилизации. Это небольшой посёлок высоко в горах с особенным климатом, местными укладом и неспешным ритмом жизни. Здесь всё вокруг пропитано уникальностью – воздух, горы и древняя история.

Ежедневно с 06-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологические сборы
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06-00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Купальную одежду для посещения термальных источников
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
Горы
На весь день
Голубые озера
Популярные места
История и культура

Похожие туры из Кисловодска

Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Алий
Алий
7 отзывов
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
Посидеть на Языке Тролля, оставить сердце в горах и отдохнуть в термальных источниках
по месту вашего проживания
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
3 500 за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе: джип-тур из Кисловодска
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
Нет отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе: джип-тур из Кисловодска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
у вашего отеля
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
3 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
4 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
18 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ