Экскурсии на Голубые озера из Казани

Найдено 26 экскурсий в категории «Голубые озера» в Кисловодске, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
50004 500 за человека
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
9 июня в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Начало: От вашего места проживания в пределах города Кисло...
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
57004 560 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
9 июня в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
4 500 за человека
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
Проехать по горным ущельям, увидеть сторожевые башни и подняться на «Язык тролля»
Завтра в 06:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 6 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Кисловодска
«Язык Тролля», Голубое озеро, Черекская теснина и термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
19 000 за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Кисловодска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:30
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
50004 500 за человека
Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
302 отзыва
Экскурсия: Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен в Кисловодске
Погрузитесь в величие Кабардино-Балкарии: от горных озёр до древних селений и замка Шато-Эркен. Насладитесь каждым моментом
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
4 500 за человека
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Групповая
12 часов
3 отзыва
Все самое лучшее: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра
Начало: Кисловодск. Мы заберем вас от места проживания
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 700 за человека
Замки Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
36 отзывов
Замки Кабардино-Балкарии
Начало: Кисловодск, Проспект Мира, 1
Расписание: Четверг, воскресенье в 7:00
9 июня в 07:00
13 июня в 07:00
3 000 за человека
Язык Тролля: однодневное путешествие по Верхней Балкарии
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
30 отзывов
Язык Тролля: путешествие по сказочной Балкарии
Вас ждет захватывающее путешествие к скалистому Языку Тролля, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 500 за человека
Путешествие к горным вершинам Домбая
Индивидуальная
12 часов
16 отзывов
Путешествие к горным вершинам Домбая
Начало: Ваш адрес в Кисловодске
Расписание: Ежедневно с 7.00 до 8.30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 500 за всё до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Мини-группа
12 часов
16 отзывов
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
4 500 за человека
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур в горы Северной Осетии к месту гибели Бодрова младшего
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 700 за человека
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Верхняя Балкария: джип-тур из Кисловодска
Язык Тролля, Черекская теснина, Голубые озёра, горячие нарзаны и родовые башни за 1 день
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
5 100 за человека
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
скидка
18%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Язык Тролля - путешествие в кавказскую Скандинавию из Кисловодска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
55004 510 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Кисловодска
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
Верхняя Балкария, Голубые озера
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария, Голубые озера
Начало: Кисловодск
Расписание: Каждый день с 7:00
9 июня в 07:15
10 июня в 07:15
24 000 за всё до 7 чел.
Спрятанная в ледниках и первозданной природе Верхняя Балкария
Индивидуальная
9 часов
Спрятанная в ледниках и первозданной природе Верхняя Балкария
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
4 800 за человека
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Колыбель Балкарии: максимально горный тур
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Язык Тролля и Голубые Озера - индивидуально из Кисловодска
Начало: Г. Кисловодск, ул. Кирова 1
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
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    воодушевляющие, живописные, крутые скалы и ущелья, зелёные горы, чистая вода, ещё и погода разогрелась до 26 градусов) Жара и солнце на протяжении всей прогулки, конечно, измотали за день, но всё равно всё было очень красиво и захватывающе!

    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ
  • A
    Anapka5
    30 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Одна из самых лучших экскурсий, очень вкусно, красиво и гид Матвей просто волшебник!
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
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    вас сфотографирует, что почувствуете себя фотомоделью, расскажет историю региона и, конечно же, привезет вас во вкусные места для обеда. Я, благодаря данной поездке и отдельное спасибо нашему гиду Алексею, узнала много нового, увидела непередаваемые красоты природы и отдохнула! Всем рекомендую данную экскурсию, эта одна из лучших!!!!!!! И особенно в компании прекрасного, отзывчивого Алексея!!!! Всем чудесных путешествий!!!

    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Черекская теснина и Голубое озеро: путешествие в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная, незабываемая экскурсия, несмотря на дождливую погоду. Черекская теснина- это уникальное по красоте место. Пройтись по дороге, которая изначально была
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    построена еще в 19 веке, вдоль горы, когда сверху скалы, внизу пропасть, незабываемо. На язык Тролля мы заехали, но мы оказались внутри дождливой тучи. Поэтому красивых фотографий не было, зато был вкусный обед. Андрей очень классный гид и водитель. Мечтаем вернуться с ним снова в эти же места золотой осенью.

  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Немного не повезло с погодой, и это несколько смазало впечатление… но это как раз то, что не зависит ни от
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    организатора, ни от гида-водителя. А в целом экскурсия была организована отлично! Михаил, наш водитель, был очень пунктуален, внимателен. Очень аккуратное и профессиональное вождение сочетается с искренним вниманием к туристам, даже к мелочам типа остановок на чашечку кофе или для покупки чУдной клубники. А уж кофе, сваренный возле Языка Тролля - просто сказка, особенно после прогулки под проливным дождём, заставшим нас там! Ну, а сама экскурсия произвела прекрасное впечатление, завораживающие виды, интересные локации. Мы в восторге!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Язык тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    Были вчера на Языке тролля, верхняя Балкария, замок Шато-Эркен, горячие источники. Гид Роман был просто великолепен. Всё очень интересно рассказал,
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    везде помогал, ему 10 с +. Масса впечатлений и фото благодаря ему. Компании большое спасибо за организацию такого маршрута и за такого гида!

  • Н
    Наталия
    19 мая 2024
    Замки Кабардино-Балкарии
    Спасибо организаторам экскурсии за прекрасно проведенный день! И отдельное спасибо нашему экскурсоводу Алёне за интереснейший рассказ об этом замечательное крае. Получила массу удовольствий и впечатлений! Удачи всей вашей команде! С удовольствием поеду с вами ещё на другие экскурсии.
  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
    Хотела бы выразить благодарность Алексею за прекрасную экскурсию 🤗 Алексей с юмором и интересно рассказал об исторических фактах. Мне очень
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    понравилось, что Алексей советовался с группой как лучше построить маршрут, поскольку погода очень изменчивая в горах. Обычно гиды просто проводят экскурсию по программе, а тут было приятно что мы совместно решили куда ехать в первую очередь. Кроме того, Алексей советовал в каждом месте где лучше покушать, что купить, помог сделать красивые фото на Языке Тролля) Всю дорогу подбадривал и веселил группу. Это была самая лучшая поездка и экскурсия, которая запомнится надолго. Желаю Алексею хороших туристов и легкой дороги) с удовольствием еще поеду с ним на экскурсию и рекомендую его)

  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра
    Отличная поездка! Все понравилось! Нас возил Александр. Забрал от места проживания и обратно привез, все вовремя. Времени в пути и на местах локаций достаточно, без спешки все успели посмотреть, пофотографировать. Много эмоций получили.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Голубые озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
  2. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Кисловодска)
  3. Язык тролля из Кисловодска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
  4. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
  5. Верхняя Балкария: джип-тур в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Голубые озера" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 3 000 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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