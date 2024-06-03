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понравилось, что Алексей советовался с группой как лучше построить маршрут, поскольку погода очень изменчивая в горах. Обычно гиды просто проводят экскурсию по программе, а тут было приятно что мы совместно решили куда ехать в первую очередь. Кроме того, Алексей советовал в каждом месте где лучше покушать, что купить, помог сделать красивые фото на Языке Тролля) Всю дорогу подбадривал и веселил группу. Это была самая лучшая поездка и экскурсия, которая запомнится надолго. Желаю Алексею хороших туристов и легкой дороги) с удовольствием еще поеду с ним на экскурсию и рекомендую его)