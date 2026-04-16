Представьте себя на вершине мира, стоя на скале, напоминающей Язык Тролля, с величественными горами Северного Кавказа на фоне.
Этот джип-тур из Кисловодска предлагает не только восхождение на знаменитый скальный выступ, но
Этот джип-тур из Кисловодска предлагает не только восхождение на знаменитый скальный выступ, но
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
- 🗣️ Увлекательные легенды и истории
- 🏞️ Живописные виды и фотосессии
- 🏰 Посещение исторических и культурных объектов
- 💧 Возможность искупаться в термальных источниках
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, условия менее комфортные из-за холода и снега, но это не исключает возможности посещения, особенно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Язык Тролля
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Аул Кюнлюм
- Водопад Тыжынты
- Рыцарский замок
- Термальные источники
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в группе до 7 человек.
- Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 ₽ с человека, термальные источники — 500 ₽, замок Шато-Эркен — 100 ₽.
ежедневно в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9264 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 207 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Дата посещения: 16 апр 2026
Очень стоящая экскурсия. Потрясающие виды, удобный автомобиль, море солнца и позитива. Отлично проведённый день
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К
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор, он очень грамотно и спокойно подает материал, приятно его слушать. Отлично справляется с вождением
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Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный, интересный рассказчик. Заезжали в самые интересные локации. А их было много разных в этой
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Прекрасные впечатления от поездки. Очень переживала, так как со мной было двое маленьких детей 8 и 10 лет. не смотря на продолжительность поездки, более 12 часов мы остались очень довольны.
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Хочу выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию в горы! С первых минут вы создали лёгкую и дружелюбную атмосферу, а ваши рассказы о местности и её особенностях сделали путешествие ещё более
Виктор
Ответ организатора:
Огромное спасибо за ваш отзыв и за то, что доверили нам своё путешествие в горы! 💛
Рады, что маршрут, атмосфера и виды оправдали ожидания. Когда слышим, что гости зарядились энергией гор, — понимаем: всё было не зря! 💪
Ждём вас снова! 😊
Рады, что маршрут, атмосфера и виды оправдали ожидания. Когда слышим, что гости зарядились энергией гор, — понимаем: всё было не зря! 💪
Ждём вас снова! 😊
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П
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Так как ездили по элитным местам, то ехали практически на премиальном авто - было прям классно
Замок - конечно нечто.
Так как ездили по элитным местам, то ехали практически на премиальном авто - было прям классно
Замок - конечно нечто.
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо за доверие и такую высокую оценку! Очень рады, что вторая поездка с нами подарила вам столько ярких эмоций. Путешествовать по таким красивым местам с комфортом — это наше главное правило. Будем счастливы увидеть вас снова на наших новых маршрутах!
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