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Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска

Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Представьте себя на вершине мира, стоя на скале, напоминающей Язык Тролля, с величественными горами Северного Кавказа на фоне.

Этот джип-тур из Кисловодска предлагает не только восхождение на знаменитый скальный выступ, но
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и посещение карстового озера с кристально чистой водой, проезд через Черекскую теснину и знакомство с аулом Кюнлюм.

Вы увидите сторожевую башню Абай-Кала, водопад Тыжынты и по желанию сможете искупаться в термальных источниках.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой и тайнами Верхней Балкарии

5
207 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожниках
  • 🗣️ Увлекательные легенды и истории
  • 🏞️ Живописные виды и фотосессии
  • 🏰 Посещение исторических и культурных объектов
  • 💧 Возможность искупаться в термальных источниках

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой природы, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, условия менее комфортные из-за холода и снега, но это не исключает возможности посещения, особенно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска

Что можно увидеть

  • Язык Тролля
  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Аул Кюнлюм
  • Водопад Тыжынты
  • Рыцарский замок
  • Термальные источники

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Язык Тролля. Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Голубое озеро. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года.
Черекская теснина. Мы прокатимся по живописной горной дороге, прямо под нависающими над ней скалами. Вы услышите, как люди передвигались вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Аул Кюнлюм. Здесь мы осмотрим сторожевую родовую башню Абай-Кала 17-18 веков.
Водопад Тыжынты. Вы увидите сотни ручейков воды, стекающих по разноцветному мху. Просачиваясь сквозь толщи горных пород, вода приобретает удивительный вкус. Её можно пить и набирать в поездку.
Рыцарский замок. Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье.
Термальные источники (по желанию). Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, в группе до 7 человек.
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 500 ₽ с человека, термальные источники — 500 ₽, замок Шато-Эркен — 100 ₽.

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9264 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
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— не просто рассказчики, а увлечённые исследователи, которых объединяет любовь к своему делу и желание делиться знаниями. Мы стремимся сделать знакомство с Северным Кавказом доступным, интересным и по-настоящему увлекательным. Наши экскурсии — это живой диалог, благодаря которому гости не только любуются природой, но и глубже понимают историю, культуру и традиции региона. Особенно нам нравится сочетать природные красоты с рассказами о людях и событиях, которые сформировали Кавказ. Мы не проводим шаблонные туры: учитываем интересы гостей, гибко подстраиваем маршрут и уделяем большое внимание безопасности и комфорту. Для нас каждая поездка — это возможность подарить яркие эмоции и вдохновить на новые путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 207 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
9
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2
2
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Ф
Дата посещения: 16 апр 2026
Очень стоящая экскурсия. Потрясающие виды, удобный автомобиль, море солнца и позитива. Отлично проведённый день
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К
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор, он очень грамотно и спокойно подает материал, приятно его слушать. Отлично справляется с вождением
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по сложной местности. За время поездки ни разу не укачало, всегда интересовался состоянием группы и подстраивался под нужды.
Замок Шато-Эркен тоже однозначно стоит посещения! А еще голубое озеро и Аул Кюнлюм с историей, которая не оставит равнодушным очень и очень многих.
Места просто красивейшие! Рекомендую всем, не пожалеете! Вкусная еда в кафешках по пути, так еще и с видами на горы. Правда, в этой экскурсии она была самая вкусная из всех экскурсий(а мы были практически во всех основных местах)!
Разве этого мало для счастья?

Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
Отличный тур, отличная цена, отличный гид! Спасибо гиду Азамату! Было отлично слышно, у него острый юмор,
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Алла
Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный, интересный рассказчик. Заезжали в самые интересные локации. А их было много разных в этой
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экскурсии. Машина в идеальном состоянии, чистая и очень комфортная. А еще Евгений сделал нам чудесные фотографии, напоил чаем в горах, угостил выпечкой и весь создавал нам прекрасное настроение. От души благодарим Евгения и организатора поездки

Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный,
Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный,
Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный,
Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный,
Компанией из 6 человек ездили в Верхнюю Балкарию с гидом и водителем Евгением. Евгений очень эрудированный,
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Ольга
Прекрасные впечатления от поездки. Очень переживала, так как со мной было двое маленьких детей 8 и 10 лет. не смотря на продолжительность поездки, более 12 часов мы остались очень довольны.
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Нам повезло с гидом. Азрет очень тактичный, спокойный, уравновешенный человек. Вся информация была подана интересно, с долей юмора и уважения к традициям и мнениям. Очень насышенная программа. от прекрасных видов, экстремальных фоточек на Языке троля, до очень серьезных исторических фактов о жизни народов Кавказа. а в конце путешествия целебные минеральные источники с горячей водичкой и расслабляюшее купание. Спасибо Азрету за интеллегентную выдержку и тактичность.

Прекрасные впечатления от поездки. Очень переживала, так как со мной было двое маленьких детей 8 и
Прекрасные впечатления от поездки. Очень переживала, так как со мной было двое маленьких детей 8 и
Прекрасные впечатления от поездки. Очень переживала, так как со мной было двое маленьких детей 8 и
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Михаил
Хочу выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию в горы! С первых минут вы создали лёгкую и дружелюбную атмосферу, а ваши рассказы о местности и её особенностях сделали путешествие ещё более
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увлекательным.

Особенно хочу отметить:

грамотно составленный маршрут — остановки были в самых живописных местах, откуда открывались панорамные виды на горные хребты;

ваше внимание к деталям: вы подсказывали лучшие ракурсы для фото и учитывали пожелания группы;

безопасность и комфорт на протяжении всего пути.

Получили массу ярких впечатлений и зарядились энергией гор! Спасибо за профессионализм и душевность. Однозначно буду рекомендовать вас знакомым.

Хочу выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию в горы! С первых минут вы создали лёгкую и
Хочу выразить искреннюю благодарность за потрясающую экскурсию в горы! С первых минут вы создали лёгкую и
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Огромное спасибо за ваш отзыв и за то, что доверили нам своё путешествие в горы! 💛

Рады, что маршрут, атмосфера и виды оправдали ожидания. Когда слышим, что гости зарядились энергией гор, — понимаем: всё было не зря! 💪

Ждём вас снова! 😊
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П
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Так как ездили по элитным местам, то ехали практически на премиальном авто - было прям классно

Замок - конечно нечто.
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А потом едешь дальше - и постоянно захватывающе. То виды вверх от дороги на ущелья, то вниз с Языка, то загадочного озера. В общем - шикарно, не пожалеете если поедете ни разу!

Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Ехали на вторую экскурсию от этих организаторов - и опять высший уровень.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо за доверие и такую высокую оценку! Очень рады, что вторая поездка с нами подарила вам столько ярких эмоций. Путешествовать по таким красивым местам с комфортом — это наше главное правило. Будем счастливы увидеть вас снова на наших новых маршрутах!
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