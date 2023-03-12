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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с горной Кабардино-Балкарией
Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Кисловодска хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которое вы видите, ориентировочное: экскурсия индивидуальная, маршрут и время пребывания на локациях могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.
8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе. 10:00 — Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах. 10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги. 12:30 — Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса). 14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в России. 15:00 — Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото. 16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.
Дополнительные расходы
Завтрак и обед в кафе
Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 44 экскурсии для 52 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Anastasia
12 мар 2023
Александр - замечательный и интересный рассказчик, с ним интересно, легко и весело. Иногда от маршрутов захватывало дух, но с Александром чувствуешь себя в полной безопасности. А горы просто сказка❤️
Дарья
5 мар 2023
Это было, классное путешествие! Андрей приехал вовремя, на чистенькой и очень удобной машине! Учитывал все наши пожелания во время поездки! Так много всего узнали пока ехали. Дорога дальняя из Кисловодска, устали, но, это того стоило. Что особенно понравилось- нам показывали не только те места, куда возят всех туристов, но и камерные местечки по пути. С погодой нам тоже повезло. В общем, эмоций много, было, классно. Спасибо! Хочется приехать ещё и взять другие экскурсии. Рекомендую!
Юрий
16 фев 2023
Хочу выразить благодарность организатору Александру и гиду Андрею за прекрасное запомнившееся путешествие к «Языку тролля», «Голубому озеру» и замку на озере в феврале! Все было идеально. День на путешествия из Кисловодска у меня был только один и погода в этот день складывалась неважная пасмурная, а накануне шёл снег. Гид приехал к моему санаторию заранее оговорённого времени, автомобиль был комфортный, и мы помчались к выбранным приключениям. Сложный подъем в заснеженную гору по по-настоящему крутому серпантину на автомобиле был искусно преодолён, и мы добрались до “Языка тролля» - нависающего над бездной гладкого камня, который со стороны действительно похож на язык исполинского существа с головой - горой. Для меня, как человека совсем редко бывающего в горах, это получилась настоящая снежная безмолвная сказка. Снег мягко хрустел под ногами, вокруг невероятное горное пространство, и даже тучи немного рассеялись и выглянуло тёплое солнце. Фотосессия от гида на память. Потом было путешествие к «Голубым озёрам», спрятавшимся среди заснеженного леса в скалах. И к зданию в виде старинного замка, величественно стоящего прямо на озере с лебедями. В зимнем путешествии есть свой шарм. Но очень интересно увидеть это и в тёплое время года. Из минусов - только долгая поездка из Кисловодска до гор и достопримечательностей, но это уже вопрос расположения отправной точки. Путешествие оправдало все мои ожидания. Я обязательно вернусь!
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