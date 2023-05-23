мая
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Минеральные Воды - Пятигорск
Групповой трансфер из г. Минеральные воды с ж/д вокзала в 14:30, из аэропорта в 15:00.
Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.
В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.
Трансфер в гостиницу.
Экскурсия по Пятигорску
Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:
- Озеро «Провал»;
- Эолова арфа;
- Академическая галерея;
- Грот Лермонтова;
- Парк «Цветник»;
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.
Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Посещение парка"Зеленый квартал", где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Приэльбрусье
Кабардино-Балкарская республика:
- Баксанское ущелье;
- Поляна Нарзанов;
- Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.
Размещение в гостинице Нальчика.
Свободное время.
Экскурсия на Голубые озера
Экскурсия на Голубые озера.
Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.
Экскурсия на Медовые водопады
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
- Аллея курортного парка;
- Долина роз (в сезон);
- Мостик Дамский каприз;
- Зеркальный пруд.
Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.
Свободное время.
Горный курорт Домбай
Горный курорт Домбай.
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Подъем на канатной дороге. Отъезд
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200м).
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость тура с человека в 2–х местном номере
|Доплата за одноместное размещение
|Тариф Стандарт — Гостиница «МАСК»
|41 000
|14 000
|Тариф Комфорт— Бизнес Отель «МАСК»
|45 000
|16 000
Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.
Варианты проживания
Бизнес Отель Маск 4*+
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.
В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.
Отель Маск 4
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.
На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.
Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.
Корона
Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.
Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.
На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».
Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.
Гостиница Домбай
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Трансфер в рамках тура
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экскурсионная программа
- Билеты на термальные источники
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 14 000/16 000 руб
- Конная прогулка - 300 руб. /полчаса
- Зиплайн (по желанию) - 2 000 руб
- Подъем на канатке (по желанию):канатная дорога Эльбрус - 1 600 руб. канатная дорога Домбай - 1 600 руб. канатная дорога Машук - 360 руб
- Канатная дорога Эльбрус - 1 600 руб
- Канатная дорога Домбай - 1 600 руб
- Канатная дорога Машук - 360 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Можно брать с собой детей?
В тур можно брать детей от 5 лет.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.