1 день

Минеральные Воды - Пятигорск

Групповой трансфер из г. Минеральные воды с ж/д вокзала в 14:30, из аэропорта в 15:00.

Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу.