Майские каникулы на Кавказе

Групповой тур в Кисловодске
4.7
3 отзыва
Покажем Северный Кавказ интересно и весело, ведь мы «местные»!Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни Верхней Балкарии, сказочные Голубые озера и курортные города КМВ. Посетите красивейшие места Северного Кавказа за 7 дней.
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Ближайшие даты:
6
мая

Что вас ожидает:

Купание в термальном источнике
Купание в термальном источнике
Только представьте, как будет классно расслабить свое тело в лечебной и теплой воде
На канатке до Эльбруса
На канатке до Эльбруса
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус
Конная прогулка
Конная прогулка
Можем пройтись верхом на верном друге по красивейшим горным склонам
Замок Шато-Эркен
Замок Шато-Эркен
Посетим виноградное хозяйство площадью более 1000 га

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Пятигорск

Групповой трансфер из г. Минеральные воды с ж/д вокзала в 14:30, из аэропорта в 15:00.

Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу.

Минеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - ПятигорскМинеральные Воды - Пятигорск
2 день

Экскурсия по Пятигорску

Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:

  • Озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • Грот Лермонтова;
  • Парк «Цветник»;
  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Посещение парка"Зеленый квартал", где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
3 день

Приэльбрусье

Кабардино-Балкарская республика:

  • Баксанское ущелье;
  • Поляна Нарзанов;
  • Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Экскурсия на Голубые озера

Экскурсия на Голубые озера.

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия на Голубые озераЭкскурсия на Голубые озераЭкскурсия на Голубые озераЭкскурсия на Голубые озера
5 день

Экскурсия на Медовые водопады

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

  • Аллея курортного парка;
  • Долина роз (в сезон);
  • Мостик Дамский каприз;
  • Зеркальный пруд.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Экскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопадыЭкскурсия на Медовые водопады
6 день

Горный курорт Домбай

Горный курорт Домбай.

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Горный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт Домбай
7 день

Подъем на канатной дороге. Отъезд

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Подъем на канатной дороге. ОтъездПодъем на канатной дороге. ОтъездПодъем на канатной дороге. ОтъездПодъем на канатной дороге. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х местном номереДоплата за одноместное размещение
Тариф Стандарт — Гостиница «МАСК»41 00014 000
Тариф Комфорт— Бизнес Отель «МАСК»45 00016 000

Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.

Варианты проживания

Бизнес Отель Маск 4*+

4 ночи

Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.

В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Кроме того, в отеле организован прокат автомобилей. Кисловодск находится в 37 км от отеля «Маск», а Ессентуки — в 21 км. Расстояние до международного аэропорта Минеральные Воды составляет 13 км.

Бизнес Отель Маск 4*+Бизнес Отель Маск 4*+Бизнес Отель Маск 4*+Бизнес Отель Маск 4*+Бизнес Отель Маск 4*+Бизнес Отель Маск 4*+

Отель Маск 4

4 ночи

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Атмосфера домашнего уюта, гостеприимство персонала, высокий уровень обслуживания и демократичные цены — главные достоинства.

На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни.

Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».

Побывав однажды, вы больше не столкнетесь с вопросом временного проживания — ответ очевиден. Идеальный вариант находится здесь.

Отель Маск 4Отель Маск 4Отель Маск 4Отель Маск 4Отель Маск 4

Корона

1 ночь

Трехзведочная гостиница «Корона» расположилась в Нальчике. Работает она с 2007 года и с тех пор только улучшает качество своего обслуживания. Дружелюбный и внимательный персонал круглосуточно готов ответить на вопросы, которые возникли во время проживания.

Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер по-домашнему уютен и имеет собственный санузел и ванную комнату.

На территории отеля работает ресторан, в котором подаются изысканные блюда с национальной кухней. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов «Короны».

Для тех, кто приехал в город по работе, персонал готов предложить конференц-зал, который укомплектован современным мультимедийным и звуковым оборудованием, что благоприятно поспособствует переговорам или важной конференции.

КоронаКоронаКоронаКоронаКорона

Гостиница Домбай

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Трансфер в рамках тура
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на термальные источники
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 14 000/16 000 руб
  • Конная прогулка - 300 руб. /полчаса
  • Зиплайн (по желанию) - 2 000 руб
  • Подъем на канатке (по желанию):канатная дорога Эльбрус - 1 600 руб. канатная дорога Домбай - 1 600 руб. канатная дорога Машук - 360 руб
  • Канатная дорога Эльбрус - 1 600 руб
  • Канатная дорога Домбай - 1 600 руб
  • Канатная дорога Машук - 360 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 5 лет.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
23 мая 2023
Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур "Майские каникулы на Кавказе " с 06.05 по 12.05. купили на сайте "Большая Страна ", пользуюсь этим сайтом уже несколько лет. Привлекло большое количество мест посещения. Горы, водопады, природа, достопримечательности, курорты… Новые ещё не изученные районы нашей страны.
Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;Хочу поделиться своими впечатлениями об отдыхе в мае 2023 года. Тур &quot;Майские каникулы на Кавказе &quot;
А
11 янв 2024
Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
Л
8 ноя 2023
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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