Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Программа тура Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни максимально познакомиться с Кавказом – западным, восточным и центральным и увидеть регион Кавказских Минеральных Вод.

Туристы посетят все города КМВ, смогут побывать в 3 ущельях Кабардино-Балкарии, полюбоваться водопадами и озерами, поразиться масштабам Эльбруса или восхититься красотой Домбая.

Все наши гости смогут испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство.
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

Чегемское ущелье
Чегемское ущелье
Одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова»
Голубое озеро
Голубое озеро
Самое глубокое карстовое озеро на Кавказе
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод
Башенный комплекс «Вовнушки»
Башенный комплекс «Вовнушки»
Входит в 10-ку рукотворных чудес России
Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды
Самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)
Эльбрус
Эльбрус
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы

Программа тура по дням

1 день

Начало тура. Заселение в отель

Заселение в отель после 14:00

Ужин в отеле (если тур с питанием).

2 день

Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Питание на маршруте за доп. плату.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Медовые водопады или Железноводск

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Обед в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья). Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель ~ в 19:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.

Медовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или ЖелезноводскМедовые водопады или Железноводск
4 день

Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «ЭЛЬБРУС» ~ в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Канатные дороги за доп. плату

Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.

Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «ДОМБАЙ» ~ в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

  • 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
  • 2-й подъем по кресельной 6-местной на высоту 3012 м. н.у. м.
  • 3-й подъем по кресельной 4-местной на высоту 3200 м. н.у. м.

Свободное время, фото.

Обедв местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если тур с питанием).

Эльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или ДомбайЭльбрус или Домбай
5 день

Горная Ингушетия

Только для граждан РФ при наличии постоянной прописки (не временной регистрации).

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно!).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе.

Ужин – осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками, шурпа, чай, кофе.

Возвращение в отель ~ около 22:00.

Горная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная ИнгушетияГорная Ингушетия
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле (если тур с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:

  • с 24.04.2024 по 12.05.2024;
  • с 05.06.2024 по 16.06.2024;
  • 30.10.2024 по 10.11.2024.

Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.

Бештау (обычные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*429504610050800 364503960044300
Одноместное6025066500 5370059950
Трехместное 44550 38000
Четырехместное 39850 33300
Доп. место3700030500
Бештау (праздничные даты)
С питаниемБез питания
СтандартКомфортЛюксСемейныйСтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*445504765052400 380004115045850
Одноместное6335069650 5685063100
Трехместное 45800 39250
Четырехместное 40600 34100
Доп. место3700030500

Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник»

Машук (обычные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*355503665046050 312503235041750
Одноместное4415045450 3990041150
Трехместное 3855043850 3425039600
Четырехместное 38750 34500
Доп. место3415029850
Машук (праздничные даты)
С питаниемБез питания
ЭкономСтандартКомфортСемейныйЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*374003820049500 331503395045250
Одноместное4670049800 4240045550
Трехместное 4085049650 3655045350
Четырехместное 43850 39600
Доп. место3415029850

Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.

Маск (обычные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*348503960042700
Одноместное568505995066250
Доп. место30500
Маск (праздничные даты)
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*348503960042700
Одноместное568505995066250
Доп. место30500

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.

Пятигорск (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3175034250
Одноместное348504430049300
Пятигорск (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3425037400
Одноместное380004930055600

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.

Южная (обычные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 2955032350
Одноместное342503990045550
Доп. место25450
Южная (праздничные даты)
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 3175034850
Одноместное374004430050550
Доп. место25450

Гостиница «Наутилус»

Наутилус (все даты)
С питаниемБез питания
СтандартПолулюксСтандартПолулюкс
Двухместное*34 75037 25031 75034 250
Одноместное41 05046 05038 00043 050
Трехместное 36 650 33 600
Четырехместное 36 000 33 000

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Машук» 3

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3

Отель «Наутилус» 3

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3

Отель «Central City Пятигорск»

5 ночей

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

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Отель «Маск» 4

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

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Гостиница «Пятигорск» 3

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

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Гостиница «Южная» 3

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание (для тарифа с питанием): 2 завтрака, 1 обед, 3 ужина
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Курортный сбор - 100 руб. /сутки (взимается с 18 лет)
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Канатные дороги на горе Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1800 руб
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 рубна высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб при оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб
  • При оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
  • Заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням "Вовнушки" и посещение "Башни Согласия" - 1410 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки:

  • Гостиница «Бештау» – посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «Маск» – посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
  • Гостиница «Машук» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Наутилус» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
  • Гостиница «Пятигорск» – посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
  • Гостиница «Южная» – посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Турист должен:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Сколько стоят дополнительные сутки в гостинице на 1 человека?
Бештау
Без питания
СтандартКомфортЛюксСемейный
Двухместное*300035004250
Одноместное60007000
Трехместное 3200
Четырехместное 2400
Доп. место1800
Машук
Без питания
ЭкономСтандартКомфортСемейный
Двухместное*225023504150
Одноместное37004200
Трехместное 28003700
Четырехместное 2750
Доп. место1700
Маск
Без питания
СтандартДелюксПолулюкс
Двухместное*300032503750
Одноместное600065007500
Доп. место1800
Пятигорск
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 24002900
Одноместное300048005800
Южная
Без питания
Стандарт singlСтандартДжуниор
Двухместное* 20002500
Одноместное2 90040005000
Доп. место1000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
10 мая 2023
Все прошло отлично. Организация замечательная,экскурсии интересные и очень комфортабельный трансфер. Большое спасибо за воспоминания. Очень рада,что для знакомства с Кавказов выбрала «Большую страну». Впереди еще поездки и конечно с Вами⭐️
Е
26 окт 2022
Эльбрус великолепен
Т
11 авг 2022
Очень хороший тур? нам очень понравился ваш отдых

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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