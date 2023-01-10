Отдохните от городской суеты на Кавказе: экскурсионный тур в Минеральные Воды
Гибкая программа-конструктор за 5 дней позволит Вам собрать самый интересный новогодний тур: подняться к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы — Эльбрусу, отправиться в снежный Домбай, посетить загадочную Верхнюю Балкарию, современный Грозный или увидеть красоты Горной Ингушетии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, программа на выбор
4 варианта экскурсии на выбор:
- Трансфер из аэропорта Мин. Вод (групповой) в 12:00;
- Трансфер из аэропорта Мин. Вод (групповой) в 13:00.
Вариант I
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
- Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии взрослый — 200 руб., школьникам — 150 руб.).
- Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск взрослый — 380 руб., дети до 5 лет — 200 руб.
Окончание экскурсии в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).
Вариант II
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб: экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).
Вариант III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом (за купание дополнительно 550 руб. /чел.).
Окончание экскурсии в 17:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).
Вариант IV
Экскурсия «Два монастыря»в 13:00.
Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой — на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.
Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау.
Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Заселение в гостиницу.
Ужин в столовой города в 19:00 (если предусмотрено).
Программа на выбор
3 варианта экскурсии на выбор:
Обед в отеле в 12:30 (если предусмотрено).
Вариант I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб: экологический сбор на территории турбазы.
Возвращение в Пятигорск в 18:30.
Вариант II
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
За доп. плату самостоятельное посещение в любое свободное время:
- Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии, взрослый — 150 руб., школьникам — 100 руб.
- Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск, взрослый — 360 руб., дети до 5 лет — 200 руб.
Окончание экскурсии в 17:30.
Вариант III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом (за купание дополнительно — 550 руб. /чел.).
Окончание экскурсии в 17:30.
Программа на выбор
5 вариантов экскурсии на выбор:
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня):
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант II
Экскурсия Домбай 06:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант IV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 600 руб: музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити).
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.).
Возвращение в отель в 22:00.
Вариант V Только для граждан РФ, при наличии постоянной прописки (не временная регистрация).
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям)
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Доп. расходы 1200 руб: заезд на курорт Армхи и канатная дорога (по погодным условиям), экологический сбор в Джейрахском районе, проезд к башням «Вовнушки» и посещение «Башни Согласия».
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Программа на выбор
5 вариантов экскурсий на выбор:
Вариант I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
- Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1 600 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант II
Экскурсия Домбай 06:00.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату:
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (800 руб.)
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (800 руб.)
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (800 руб.
- При оплате сразу 3 уровней — 1850 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни. за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экологический сбор 300 руб. на 1 человека).
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
Вариант IV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Доп. расходы 600 руб: музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)
Возвращение в отель в 22:00.
Отъезд
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|«Бештау»
Стандарт 48 450
Комфорт 53 450
Стандарт 37 150
Комфорт 39 650
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки «Бештау»
Стандарт 7 500
Комфорт 8 800
Стандарт 4 600
Комфорт 5 200
|Под запрос
|Под запрос
|«Машук»
Эконом 43 550
Стандарт 46 050
Эконом 36 150
Стандарт 36 800
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки «Машук»
Эконом 5 500
Стандарт 6 150
Эконом 3 550
Стандарт 3 750
|Под запрос
|Под запрос
|«Наутилус»
Стандарт 36 000
Полулюкс 41 000
Стандарт 31 000
Полулюкс 33 500
|Полулюкс 32 750
|Полулюкс 32 250
|Доп. сутки «Наутилус»
Стандарт 4 800
Полулюкс 6 000
Стандарт 3 000
Полулюкс 3 600
|Полулюкс 3 500
|Полулюкс 3 400
- без питания
|Гостиница
|1-но местное
|2-х местное
|3-х местное
|4-х местное
|Маск
|Стандарт 48 150
|Стандарт 37 950
|«Бештау»
Стандарт 41 800
Комфорт 46 800
Стандарт 30 500
Комфорт 33 000
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки «Бештау»
Стандарт 5 900
Комфорт 7 200
Стандарт 3 000
Комфорт 3 600
|Под запрос
|Под запрос
|«Машук»
Эконом 39 750
Стандарт 42 250
Эконом 32 350
Стандарт 33 000
|Под запрос
|Под запрос
|Доп. сутки «Машук»
Эконом 4 850
Стандарт 5 500
Эконом 2 900
Стандарт 3 050
|Под запрос
|Под запрос
|«Наутилус»
Стандарт 33 250
Полулюкс 38 250
Стандарт 28 200
Полулюкс 30 750
|Полулюкс 30 000
|Полулюкс 29 500
|Доп. сутки «Наутилус»
Стандарт 4 400
Полулюкс 5 600
Стандарт 2 600
Полулюкс 3 200
|Полулюкс 3 100
|Полулюкс 3 000
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус»
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Отель «Машук»
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Отель «Маск»
Отель «Маск» с бесплатным Wi-Fi и фитнес-центром расположен в курортном поселке Иноземцево, в 7 км от Пятигорска. К услугам гостей бар и бесплатная частная парковка на территории.
В числе удобств номеров кондиционер и телевизор с плоским экраном, а в некоторых из них обустроена гостиная зона.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе, если выбран тариф с питанием:1 день - ужин2 день - обед3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия) 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный) 5 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - обед
- 3 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 и 5 (Грозный, Ингушетия)
- 4 день - ужин, кроме выбора экскурсии под номером 4 (Грозный)
- 5 день - завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» - Пятигорск)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе и если не выбран тариф с питанием
- «Суворовские бани» 1 час купания - 550 руб. /чел
- Трансфер в день выезда
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых - 100 руб. /сутки/чел. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Для взрослых - 100 руб. /сутки/чел
- С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Дополнительные расходы на экскурсиях, канатные дороги, экологические сборы, посещение музеев и услуги местных экскурсоводов:
- Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Эльбрус: станции "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У. м., "Мир" высота 3500 М.Н.У. м., "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:
- На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 000 руб
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 150 руб. /чел
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб. /чел
- Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб. /чел
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб. /чел
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. /чел
- Экологический сбор на территории турбазы - 100 руб. /чел
- Музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити - 600 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
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Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Турист должен явиться к месту сбора группы в назначенное время и иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении, прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Как празднуют новый год в Пятигорске?
В Пятигорске очень популярно встречать Новый год возле знаменитых достопримечательностей города:
– Ворота Любви (высота 650м н. у. м)
– Эолова Арфа (высота 600м н. у. м)
– Скульптура Орла (550м н. у. м.)
– Вершина горы “Машук” (990м н. у. м)
Со всех этих достопримечательностей открывается великолепный вид на город Пятигорск.
Эти возвышенности самые лучшие места для наблюдения ночного фейерверка, которым взрывается весь Пятигорска.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Благодарим Инну и Доминику, сотрудников принимающей стороны, которые сопровождали наш тур, за внимательное ответственное отношение и новогодние подарки! 😊👍 Если приедем ещё раз на Кавказ, путешествовать будем обязательно с вами!
Все очень хорошо. Спасибо за отдых.