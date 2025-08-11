Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииГости званые! Приглашаю Вас погрузиться в удивительный мир уездного дачного города Клина (в часе езды от Москвы), который так привлекал композиторов, ученых, художников. Мы пройдем по берегам реки, узнаем о народных обычаях, окажемся среди торговых теремочков Исторического центра, полюбуемся Троицким собором. По желанию - музей Гайдара, Чайковского и Клинский пивокомбинат (с дегустацией). Хлеб да соль да счастья в дом!
Согласно расписанию.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес Московская область, Клин, Советская площадь, 20 ст4, у кафе «Завтрак. Обед. Ужин»
Завершение: Ул. Чайковского, 48 (музей Чайковского)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
11 авг 2025
Похожие экскурсии из Клина
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборКлин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 09:00
2 дек в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:00
3 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.