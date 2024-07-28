Павел — ваш гид в Клине

Провёл экскурсии для 1120 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!