Клин зовёт

Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Клин - город, который вдохновлял Петра Ильича Чайковского. Его исторический центр сохранил шарм старинного уезда.

На экскурсии вы увидите главную площадь с красно-кирпичными Торговыми рядами, скульптуру «Девочка-грибница», старинный особняк, соборный комплекс
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и живописные виды реки Сестры.

Узнаете о трагических событиях времён Ивана Грозного, как Пётр Первый превратил клинчан в ямщиков, и как икона Богоматери Клинской помогла Александру III. Прогулка по тенистым дорожкам городского парка и берегу Сестры завершит ваше знакомство с Клином

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  2. 🎨 Вдохновение великих творцов
  3. 📜 Интересные исторические факты
  4. 🌳 Живописные природные виды
  5. 🕍 Соборный комплекс и древние храмы
Клин зовёт
Клин зовёт
Клин зовёт
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Главная площадь
  • Торговые ряды
  • Скульптура «Девочка-грибница»
  • Старинный особняк
  • Соборный комплекс
  • Река Сестра
  • Дворянская улица
  • Почтовый двор
  • Фёдоровская часовня
  • Городской парк
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы

Описание экскурсии

  • Главная площадь и красно-кирпичные Торговые ряды, словно перенесённые сюда из русской сказки
  • Скромная «Девочка-грибница» — скульптура, украшающая исторический фонтан
  • Старинный особняк в стиле модерн, в котором размещалась городская аптека
  • Главные символы Клина: магазин «под часами» и памятник русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому
  • Соборный комплекс, где мы осмотрим Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова с высокой колокольней
  • Живописные виды реки Сестры, которыми мы полюбуемся с высоты бывшего городского бульвара
  • Дворянская улица и почтовый двор, в котором писатель Радищев слушал песню слепого певца во время своего знаменитого путешествия из Петербурга в Москву
  • Здания присутственных мест, мещанской богадельни и уездной больницы с Фёдоровской часовней также привлекут наше внимание
  • Тенистые дорожки городского парка и прогулка по берегу Сестры
  • Храм Успения Пресвятой Богородицы — самое древнее сооружение города, где, по легенде, крестили Петра I

Я расскажу о многовековой истории Клина, в том числе о трагических событиях времён разгула опричников Ивана Грозного.

Вы узнаете:

  • Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил
  • Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву
  • Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III
  • Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле
  • Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Алина
28 июл 2024
Замечательная экскурсия! Понравилось, что рассказ экскурсовода был очень динамичным, дополненный множеством фотографий. Мы узнали много новых фактах о знаменитых людях, которые имели отношение к Клину (Чайковский, Менделеев, Радищев, Васнецов, Вера
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Мухина и многие другие). Также приятно отметили, что Павел погружен в историю как города, так и в целом в историю нашей страны. Спасибо огромное! Будем рекомендовать друзьям и знакомым посетить этот прекрасный город в сопровождении увлекательного рассказа Павла!

И
28 июл 2024
Большой рассказ о небольшом городе. доступным языком,с приведением большого количества цитат, с осмотром наиболее интересных исторических мест. Большое спасибо Павлу за увлекательную прогулку.

Входит в следующие категории Клина

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыПопулярные местаПаркиПрирода и пейзажиТроицкий соборУспенская ЦерковьСоборная площадьТорговые РядыВоскресенская церковьКлинские фонтаны

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