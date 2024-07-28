Клин - город, который вдохновлял Петра Ильича Чайковского. Его исторический центр сохранил шарм старинного уезда.
На экскурсии вы увидите главную площадь с красно-кирпичными Торговыми рядами, скульптуру «Девочка-грибница», старинный особняк, соборный комплекс
На экскурсии вы увидите главную площадь с красно-кирпичными Торговыми рядами, скульптуру «Девочка-грибница», старинный особняк, соборный комплекс
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🎨 Вдохновение великих творцов
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌳 Живописные природные виды
- 🕍 Соборный комплекс и древние храмы
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Главная площадь
- Торговые ряды
- Скульптура «Девочка-грибница»
- Старинный особняк
- Соборный комплекс
- Река Сестра
- Дворянская улица
- Почтовый двор
- Фёдоровская часовня
- Городской парк
- Храм Успения Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
- Главная площадь и красно-кирпичные Торговые ряды, словно перенесённые сюда из русской сказки
- Скромная «Девочка-грибница» — скульптура, украшающая исторический фонтан
- Старинный особняк в стиле модерн, в котором размещалась городская аптека
- Главные символы Клина: магазин «под часами» и памятник русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому
- Соборный комплекс, где мы осмотрим Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова с высокой колокольней
- Живописные виды реки Сестры, которыми мы полюбуемся с высоты бывшего городского бульвара
- Дворянская улица и почтовый двор, в котором писатель Радищев слушал песню слепого певца во время своего знаменитого путешествия из Петербурга в Москву
- Здания присутственных мест, мещанской богадельни и уездной больницы с Фёдоровской часовней также привлекут наше внимание
- Тенистые дорожки городского парка и прогулка по берегу Сестры
- Храм Успения Пресвятой Богородицы — самое древнее сооружение города, где, по легенде, крестили Петра I
Я расскажу о многовековой истории Клина, в том числе о трагических событиях времён разгула опричников Ивана Грозного.
Вы узнаете:
- Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил
- Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву
- Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III
- Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле
- Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Торговых рядов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Клине
Провёл экскурсии для 1120 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
28 июл 2024
Замечательная экскурсия! Понравилось, что рассказ экскурсовода был очень динамичным, дополненный множеством фотографий. Мы узнали много новых фактах о знаменитых людях, которые имели отношение к Клину (Чайковский, Менделеев, Радищев, Васнецов, Вера
И
Игорь
28 июл 2024
Большой рассказ о небольшом городе. доступным языком,с приведением большого количества цитат, с осмотром наиболее интересных исторических мест. Большое спасибо Павлу за увлекательную прогулку.
Похожие экскурсии из Клина
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро Саларьево
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
16 450₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
4 авг в 09:00
7 авг в 16:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин - город Чайковского, Щелкунчика и Хрустальных шаров
Начало: Ул. Чайковского, д. 30, Клин
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
4 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.