Еще несколько необычных экскурсий в Клине

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Клин: рождение «Щелкунчика»

Посетить усадьбу Чайковского, прогуляться по старинным паркам и увидеть, как делают елочные игрушки

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Клина
Красавец-Клин, где старинные церквушки соседствуют с современными строениями, дышит покоем и умиротворением.

Мы объедем живописные окрестности, вспоминая знаковые события из жизни композитора, и поймем, почему Чайковский так полюбил здешние края.

А после отправимся в музей 🖼 елочной игрушки, где круглый год царит праздничная атмосфера.
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»

Что вас ожидает

«Клинское убежище»
Мы посетим места, в которых провел последние 13 лет жизни Петр Ильич Чайковский: Фроловское, Демьяново, Майданово. Вы увидите заброшенную старинную усадьбу и особняк, где ныне находится Дом Культуры, и посетите место, где была написана самая новогодняя музыка на свете — балет «Щелкунчик». Я покажу старинные фотографии 📸 и расскажу, как выглядели здешние края 120 лет назад, а после мы прогуляемся по паркам с вековыми дубами и вспомним другие произведения, написанные композиторам в этот период жизни.

Музей Чайковского
В мемориальном музее вы приоткроете тайны жизни Чайковского и узнаете о его семье и брате Модесте — основателе музея. Его усилиями в музее оказался личный фонд композитора: рукописи его произведений, дневники, записные книжки, эпистолярное наследие, библиотека, фотографии, произведения изобразительного искусства, предметы быта, а также большой пласт ценнейших материалов, отражающих жизнь его музыки в пространстве и во времени. Вы поразитесь богатству книжной и нотной библиотек и погрузитесь в атмосферу XIX века.

Елочная игрушка
Кроме того, в Клине находится необычный музей 🖼 елочной игрушки, где Новый год царит каждый день. В 12 залах «Клинского подворья» находятся удивительные, редчайшие экспонаты. Вы узнаете, чем раньше украшали рождественские ели, и познакомитесь с историей 📖 стеклодувного завода. А после, если захотите, примете участие в интересном мастер-классе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем легковом автомобиле 🚘 с удобным размещением до 3-4 человек. Я заберу вас из Москвы от станции метро 🚇 «Говорово» и доставлю обратно после экскурсии 🧭.
  • Входные билеты 🎫 в музей П. И. Чайковского (400 руб. с человека) и комплекс музей елочной игрушки (450 руб. с человека), а также мастер-класс по изготовлению елочной игрушки (300 руб. с человека) оплачиваются отдельно
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»
Клин: рождение «Щелкунчика»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравятся открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить 57 стран по разным программам, в этот год свое внимание сосредоточил на Подмосковье. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями.
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