Еще несколько необычных экскурсий в Клине

Что вас ожидает

«Клинское убежище»

Мы посетим места, в которых провел последние 13 лет жизни Петр Ильич Чайковский: Фроловское, Демьяново, Майданово. Вы увидите заброшенную старинную усадьбу и особняк, где ныне находится Дом Культуры, и посетите место, где была написана самая новогодняя музыка на свете — балет «Щелкунчик». Я покажу старинные фотографии 📸 и расскажу, как выглядели здешние края 120 лет назад, а после мы прогуляемся по паркам с вековыми дубами и вспомним другие произведения, написанные композиторам в этот период жизни.

Музей Чайковского

В мемориальном музее вы приоткроете тайны жизни Чайковского и узнаете о его семье и брате Модесте — основателе музея. Его усилиями в музее оказался личный фонд композитора: рукописи его произведений, дневники, записные книжки, эпистолярное наследие, библиотека, фотографии, произведения изобразительного искусства, предметы быта, а также большой пласт ценнейших материалов, отражающих жизнь его музыки в пространстве и во времени. Вы поразитесь богатству книжной и нотной библиотек и погрузитесь в атмосферу XIX века.

Елочная игрушка

Кроме того, в Клине находится необычный музей 🖼 елочной игрушки, где Новый год царит каждый день. В 12 залах «Клинского подворья» находятся удивительные, редчайшие экспонаты. Вы узнаете, чем раньше украшали рождественские ели, и познакомитесь с историей 📖 стеклодувного завода. А после, если захотите, примете участие в интересном мастер-классе.

Организационные детали