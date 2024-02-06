Еще несколько необычных экскурсий в Клине

Клин приглашает в мир Чайковского и его «Щелкунчика». Здесь круглый год работает музей елочных игрушек, а древние улицы хранят истории почтовой столицы Петра I. Путешествие по Клину - это возможность узнать о событиях, изменивших ход истории, и увидеть архитектурные шедевры. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу, где рождается рождественская магия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Клин из века в век

Мы отправимся в путешествие по летописям — для начала в 14 век, когда родился Клин. Вы узнаете, как город менял «хозяев» и как стал столицей почтарей при Петре I. Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона, как была спасена императорская семья Александра III и что пережил Клин в годы Великой Отечественной войны. А еще, что общего у этого города с древними соседями, Москвой и Звенигородом.

Прогулка по главным достопримечательностям

Любопытные истории откроют дома 18-19 вв. на центральных улицах. Вы увидите старинную Успенскую церковь и узнаете, что стало трагической причиной ее каменной перестройки. На парадной клинской площади, Соборной, рассмотрите Троицкий собор, Вознесенскую церковь и колокольню, Торговые ряды и Почтовый двор. Конечно, мы также посетим красивую Скорбященскую церковь, где хранится главная ценность города — Клинская икона Божьей матери.

Организационные детали