Еще несколько необычных экскурсий в Клине

Что вас ожидает

Клин из века в век

Мы отправимся в путешествие по летописям — для начала в 14 век, когда родился Клин. Вы узнаете, как город 🏙️ менял «хозяев» и как стал столицей ⭐️ почтарей при Петре I. Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона, как была спасена императорская семья Александра III и что пережил Клин в годы Великой Отечественной войны. А еще, что общего у этого города с древними соседями, Москвой и Звенигородом.

Зимняя прогулка 👣 по главным достопримечательностям

Любопытные истории 📖 откроют дома 18-19 вв. на центральных улицах. Вы увидите старинную Успенскую церковь ⛪ и узнаете, что стало трагической причиной ее каменной перестройки. На парадной клинской площади, Соборной, рассмотрите Троицкий собор, Вознесенскую церковь и колокольню, Торговые ряды и Почтовый двор. Конечно, мы также посетим красивую Скорбященскую церковь, где хранится главная ценность города — Клинская икона Божьей матери.

Организационные детали