Еще несколько необычных экскурсий в Клине

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Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика

Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Клина
Клин погружает в праздничную атмосферу по-своему: здесь круглый год работают знаменитая фабрика и музей 🖼 елочных игрушек, на этой земле великий Чайковский написал волшебную рождественскую музыку к балету «Щелкунчик».

Приглашаю вас изучить скромный древний город 🏙️ и столицу всех почтарей времен Петра I, полюбоваться церквями и по желанию посетить сказочное Клинское подворье.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика

Что вас ожидает

Клин из века в век
Мы отправимся в путешествие по летописям — для начала в 14 век, когда родился Клин. Вы узнаете, как город 🏙️ менял «хозяев» и как стал столицей ⭐️ почтарей при Петре I. Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона, как была спасена императорская семья Александра III и что пережил Клин в годы Великой Отечественной войны. А еще, что общего у этого города с древними соседями, Москвой и Звенигородом.

Зимняя прогулка 👣 по главным достопримечательностям
Любопытные истории 📖 откроют дома 18-19 вв. на центральных улицах. Вы увидите старинную Успенскую церковь ⛪ и узнаете, что стало трагической причиной ее каменной перестройки. На парадной клинской площади, Соборной, рассмотрите Троицкий собор, Вознесенскую церковь и колокольню, Торговые ряды и Почтовый двор. Конечно, мы также посетим красивую Скорбященскую церковь, где хранится главная ценность города — Клинская икона Божьей матери.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без обязательных дополнительных расходов
  • По желанию возможно расширить маршрут: посетить музей 🖼 и магазин «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музей Гайдара и другие достопримечательности 🏛️. В этом случае экскурсия ⛳ продлится 3 часа, доплата +1000 руб. к стоимости.
Начало и место завершения
🚩 в городе Клин, на ул. Чайковского
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика
Новогодний Клин, или по следам Чайковского и Щелкунчика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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