Еще несколько необычных экскурсий в Клине

Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Клин приглашает в мир Чайковского и его «Щелкунчика». Здесь круглый год работает музей елочных игрушек, а древние улицы хранят истории почтовой столицы Петра I. Путешествие по Клину - это возможность узнать о событиях, изменивших ход истории, и увидеть архитектурные шедевры. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу, где рождается рождественская магия
Мы отправимся в путешествие по летописям — для начала в 14 век, когда родился Клин. Вы узнаете, как город менял «хозяев» и как стал столицей почтарей при Петре I. Что сделали клинчане, когда ждали нашествия войск Наполеона, как была спасена императорская семья Александра III и что пережил Клин в годы Великой Отечественной войны. А еще, что общего у этого города с древними соседями, Москвой и Звенигородом.
Прогулка по главным достопримечательностям
Любопытные истории откроют дома 18-19 вв. на центральных улицах. Вы увидите старинную Успенскую церковь и узнаете, что стало трагической причиной ее каменной перестройки. На парадной клинской площади, Соборной, рассмотрите Троицкий собор, Вознесенскую церковь и колокольню, Торговые ряды и Почтовый двор. Конечно, мы также посетим красивую Скорбященскую церковь, где хранится главная ценность города — Клинская икона Божьей матери.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, без обязательных дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По желанию возможно расширить маршрут: посетить музей и магазин «Клинского подворья» (особенно актуально в новогодние праздники), музей Гайдара и другие достопримечательности. В этом случае экскурсия продлится 3 часа, доплата +1000 руб. к стоимости.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Клин, на ул. Литейная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Клине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4723 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, читать дальшеуменьшить
где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Отличная экскурсия, чудесный город, замечательный Гид! Прекрасно прогулялись по городу (несмотря на слякотную погоду) с Дмитрием, который рассказал нам историю города от первого его упоминания в летописи и до наших читать дальшеуменьшить
дней, о знаменитых и не очень жителях городах. Легко, ненавязчиво и познавательно. Ну, а лучшая рекомендацию Гиду - то, что это не первая наша экскурсия с ним и не последняя). Дмитрий вдумчиво подходит к выбору материала, внимательно к туристам и прекрасный рассказчик! После экскурсии, по рекомендации Дмитрия, посетили музей Елочной игрушки с мастер-классом и получили огромное удовольствие и заряд позитива😊
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Л
Людмила
18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не только об общеизвестных фактах, которые можно найти в Интернете. Показал читать дальшеуменьшить
город, как живой организм, который развивался, разрушался, и снова восстанавливался! Это и является главным для меня при знакомстве с городами) И все же, исходя из названия экскурсии, мне хотелось бы больше услышать о П. И. Чайковском Это, конечно, увеличит время экскурсии! Но может, стоит подумать? ☺️
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И
Ирина
Дмитрий провел нам содержательную экскурсию. Мы получили комплексное представление об устройстве, истории и назначении города. Два часа пролетели незаметно!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
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Е
Елена
Мы были вдвоем с подругой! Прекрасная экскурсия и экскурсовод. За 2 часа экскурсии мы узнали очень много о городе. Дмитрий прекрасно чувствует людей и то, что им интересно, моментально реагирует на настроение и запрос клиентов!
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К
Камилла
Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
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