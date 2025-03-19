Государева дорога - это не просто путь, а часть истории России. Пётр I и Екатерина II внесли свой вклад в развитие этого маршрута. Клин, важная почтовая станция, стал ключевым пунктом
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая значимость
- 🏛️ Важные культурные объекты
- 🎶 Связь с Чайковским
- 🚉 Удобный транспортный узел
- 🕊️ Духовное наследие
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Троицкий Собор
- Клинское Подворье
- Музей-заповедник П.И. Чайковского
Описание экскурсии
Дорога из одной столицы в другую могла занимать от трёх суток до полутора недель. Город Клин, который с начала XVIII века приобрёл статус важной почтовой станции, стал непосредственным участником движения по «Государевой дороге». Вы узнаете:
Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил *Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву *Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III *Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах И многое другое! Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".
Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил *Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву *Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III *Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах И многое другое! Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".
*Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил *Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву *Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III *Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах И многое другое! Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вас ожидает:
- Главная площадь и красно-кирпичные Торговые ряды, словно перенесённые сюда из русской сказки
- Соборный комплекс, где мы осмотрим Свято-Троицкий собор и церковь Воскресения Христова
- Дворянская улица и почтовый двор, в котором писатель Радищев слушал песню слепого певца во время своего знаменитого путешествия из Петербурга в Москву
- Здания присутственных мест, мещанской богадельни и уездной больницы с Фёдоровской часовней также привлекут наше внимание
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Клин, Советская площадь 18
Завершение: Советская площадь, 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
19 мар 2025
Гуляли по центру Клина, шли пешком от вокзала, видели музей Гайдара. Посмотрели храмы и памятники в центре Клина, у торговых рядов. Напрасно зашли в кафе в торговых рядах с гидом,