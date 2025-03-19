Дорога из одной столицы в другую могла занимать от трёх суток до полутора недель. Город Клин, который с начала XVIII века приобрёл статус важной почтовой станции, стал непосредственным участником движения по «Государевой дороге». Вы узнаете:

Как Пётр Первый клинчан в ямщиков превратил *Как город с 18 века стал важным транзитным центром на Государевой дороге из Петербурга в Москву *Как икона Богоматери Клинской помогла императору Александру III *Что создал Пётр Ильич Чайковский за 8 лет, проведённых на клинской земле Кто ещё из творцов и учёных находил вдохновение в здешних местах И многое другое! Организационные детали: 1) Экскурсия начнётся в городе Клин у Троицкого Собора (Советская Площадь); 2) Добраться можно из Москвы на личном транспорте г. Клин, Советская Площадь, 18. Также на электричке от Ленинградского вокзала до ст. Клин и далее на городских автобусах 1 и 7, до остановки "Советская Площадь"; 3) За дополнительную оплату возможно посещение музеев:"Клинское Подворье", музея-заповедника П. И. Чайковского, дома-музея А. П. Гайдара,"Станции Дачная", Выставочного зала Ю. В. Карапаева, Арт площадки "7 казарма", интерактивной экспозиции "Русь изначальная".

