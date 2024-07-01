1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 4 чел.
11 часов
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро Саларьево
2 авг в 08:00
4 авг в 08:00
16 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
2 часа
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Чайковского
10 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
2 часа
Клин зовёт
Познакомиться с достопримечательностями обаятельного древнерусского города
Начало: Возле Торговых рядов
18 июля в 11:00
19 июля в 11:00
63335 067₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
- ТТатьяна24 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
- ЛЛюдмила18 июня 202418 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
- ААлла19 апреля 2024Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
- ННаталья14 апреля 2024Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
- ННаталья28 декабря 2023Уважаемый Дмитрий! Еще раз используем возможность поблагодарить Вас за незабываемое время, проведенное в Клину. Отмечаем Ваш высокий профессионализм, умение работать
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Торговые Ряды»
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