Музей Ёлочной Игрушки «Клинское подворье» – экскурсии в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Ёлочной Игрушки «Клинское подворье»» в Клине, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Волшебные выходные в Клину
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия в Клине: соборы, музеи и живописные виды реки Сестры ждут вас! Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Клин, Советская площадь 18
21 сен в 09:00
23 сен в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Государева дорога
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по Клину
Увлекательное путешествие по историческому тракту, связывающему две столицы. Откройте тайны и легенды Государевой дороги
Начало: Клин, Советская площадь 18
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    31 марта 2025
    Волшебные выходные в Клину
    Большое спасибо Елене за организацию экскурсии!!!!! Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Клине.
  • С
    Светлана
    19 марта 2025
    Государева дорога
    Гуляли по центру Клина, шли пешком от вокзала, видели музей Гайдара. Посмотрели храмы и памятники в центре Клина, у торговых
    читать дальше

    рядов. Напрасно зашли в кафе в торговых рядах с гидом, цены средние но очень медленно обслуживают. Потеряли много времени, не успели на экскурсию в музей Чайковского. Без посещения кафе точно можно было обойтись. В целом экскурсия хорошая, хотелось бы больше информации исторической

