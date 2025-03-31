Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебные выходные в Клину
Уникальная экскурсия в Клине: соборы, музеи и живописные виды реки Сестры ждут вас! Узнайте больше о богатой истории города
Начало: Клин, Советская площадь 18
21 сен в 09:00
23 сен в 09:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по Клину
Увлекательное путешествие по историческому тракту, связывающему две столицы. Откройте тайны и легенды Государевой дороги
Начало: Клин, Советская площадь 18
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
27 сен в 10:00
28 сен в 10:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила31 марта 2025Большое спасибо Елене за организацию экскурсии!!!!! Получили массу впечатлений и узнали много интересного о Клине.
- ССветлана19 марта 2025Гуляли по центру Клина, шли пешком от вокзала, видели музей Гайдара. Посмотрели храмы и памятники в центре Клина, у торговых
