Троицкий собор – экскурсии в Клине

Найдено 4 экскурсии в категории «Троицкий собор» в Клине, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
31 мар в 09:00
2 апр в 10:00
6315 ₽ за всё до 10 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Государева дорога
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
История Клина и его ямщиков
Путешествие по Государевой дороге из Петербурга в Москву - это уникальная возможность узнать, как Клин стал важным транзитным центром
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Клин Купеческий
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Историческая прогулка по Клину
Узнайте о жизни старинного Клина, прогуляйтесь по историческим местам и полюбуйтесь живописными видами реки Сестры. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 марта 2025
    Государева дорога
    Гуляли по центру Клина, шли пешком от вокзала, видели музей Гайдара. Посмотрели храмы и памятники в центре Клина, у торговых
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    рядов. Напрасно зашли в кафе в торговых рядах с гидом, цены средние но очень медленно обслуживают. Потеряли много времени, не успели на экскурсию в музей Чайковского. Без посещения кафе точно можно было обойтись. В целом экскурсия хорошая, хотелось бы больше информации исторической

  • Э
    Эльвира
    9 марта 2025
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
  • Л
    Лариса
    24 февраля 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!
  • К
    Камилла
    25 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
    Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересноОчень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
  • А
    Антон
    23 декабря 2024
    Клин зовёт
    Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!
  • Е
    Екатерина
    22 декабря 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2024
    Клин зовёт
    Здравствуйте дорогие путешественники! Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла Клин зовёт! День выдался по- настоящему зимний, снежный, морозный. Павел погрузил
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    нас в далёкие времена,приводя точные исторические факты,упоминая существующие легенды и предположения,вспоминая величайших людей,влюбившихся в город,показывая сохранившиеся здания,памятники,воссоздавая картины прошлого,связывая их с сегодняшним днём. И,конечно, заботясь о том,чтобы мы не продрогли,не устали и не проголодались) Спасибо огромное! После экскурсии мы самостоятельно и с удовольствием посетили Музеи П. И.Чайковского,А. П. Гайдара,фабрику ёлочных игрушек. День волшебным образом завершился сказочным балетом Щелкунчик в исполнении Русского балета в Музее П. И. Чайковского. В городе ведутся активные работы по благоустройству,планируем приехать в другое время года,полюбоваться красотами и посетить ещё не увиденное. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Троицкий собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Клин зовёт
  2. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  3. Государева дорога
  4. Клин Купеческий
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Торговые Ряды
  2. Троицкий собор
  3. Соборная площадь
  4. Успенская Церковь
  5. Воскресенская церковь
  6. Клинское Подворье
Сколько стоит экскурсия по Клину в марте 2025
Сейчас в Клине в категории "Троицкий собор" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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