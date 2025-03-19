Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
31 мар в 09:00
2 апр в 10:00
6315 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
История Клина и его ямщиков
Путешествие по Государевой дороге из Петербурга в Москву - это уникальная возможность узнать, как Клин стал важным транзитным центром
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Историческая прогулка по Клину
Узнайте о жизни старинного Клина, прогуляйтесь по историческим местам и полюбуйтесь живописными видами реки Сестры. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: Клин, Советская площадь 18
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 марта 2025Гуляли по центру Клина, шли пешком от вокзала, видели музей Гайдара. Посмотрели храмы и памятники в центре Клина, у торговых
- ЭЭльвира9 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Содержательная экскурсия! Дмитрий - пунктуальный, с хорошо поставленной речью, чувством меры. Спасибо за экскурсию!
- ЛЛариса24 февраля 2025Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!
- ККамилла25 декабря 2024Очень качественная подача информации. Хорошая речь, приятное общение и интересно
- ААнтон23 декабря 2024Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!
- ЕЕкатерина22 декабря 2024Хорошая содержательная экскурсия была для нашей компании 7 человек, включая деток по 13 лет. Много интересных фактов узнали, экскурсовод приятный и позитивный! Спасибо большое за экскурс в историю города Клина
- ТТатьяна15 декабря 2024Здравствуйте дорогие путешественники! Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла Клин зовёт! День выдался по- настоящему зимний, снежный, морозный. Павел погрузил
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «Троицкий собор»
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