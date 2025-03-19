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нас в далёкие времена,приводя точные исторические факты,упоминая существующие легенды и предположения,вспоминая величайших людей,влюбившихся в город,показывая сохранившиеся здания,памятники,воссоздавая картины прошлого,связывая их с сегодняшним днём. И,конечно, заботясь о том,чтобы мы не продрогли,не устали и не проголодались) Спасибо огромное! После экскурсии мы самостоятельно и с удовольствием посетили Музеи П. И.Чайковского,А. П. Гайдара,фабрику ёлочных игрушек. День волшебным образом завершился сказочным балетом Щелкунчик в исполнении Русского балета в Музее П. И. Чайковского. В городе ведутся активные работы по благоустройству,планируем приехать в другое время года,полюбоваться красотами и посетить ещё не увиденное. Спасибо!