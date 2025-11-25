Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Елена Ваш гид в Клине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-20 человек 3000 ₽ за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Есть события, над которыми не властно время – они навсегда остаются в памяти народной! На территории Клинского района впервые в истории Второй мировой войны был нанесён сокрушительный удар немецко-фашистской армии и развеян миф о её непобедимости. Освобождение Клина – яркая страница не только в истории города, но и в истории всей страны - Битва под Москвой явилась прологом Великой Победы. Важная информация: Добро пожаловать в Клин- ворота Московской губернии. Годы Великой Отечественной войны (1941-1945), суровый 1941 год навсегда останутся в памяти нашего народа. Клинчанам особо памятен первый год войны. В октябре-ноябре 1941 года в Клину и районе шли тяжелые оборонительные бои. В декабре 1941года город стал важным стратегическим рубежом в Клинско-Солнечногорской наступательной операции Красной Армии. На Клинской земле воинами Красной Армией и населением были проявлены вершины героизма и стойкости.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату