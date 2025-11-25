Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсииЕсть события, над которыми не властно время – они навсегда остаются в памяти народной! На территории Клинского района впервые в истории Второй мировой войны был нанесён сокрушительный удар немецко-фашистской армии и развеян миф о её непобедимости. Освобождение Клина – яркая страница не только в истории города, но и в истории всей страны - Битва под Москвой явилась прологом Великой Победы. Важная информация: Добро пожаловать в Клин- ворота Московской губернии. Годы Великой Отечественной войны (1941-1945), суровый 1941 год навсегда останутся в памяти нашего народа. Клинчанам особо памятен первый год войны. В октябре-ноябре 1941 года в Клину и районе шли тяжелые оборонительные бои. В декабре 1941года город стал важным стратегическим рубежом в Клинско-Солнечногорской наступательной операции Красной Армии. На Клинской земле воинами Красной Армией и населением были проявлены вершины героизма и стойкости.
