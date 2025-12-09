Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Данная экскурсия для тех,кто любит узнавать города, желает посетить красочные и сказочные музеи — “Клинское Подворье”, а можно себя попробовать в роли гончарного мастера отправившись на МК в гончарную мастерскую Сергуниных. Наш город Клин как для взрослых, так и для семейного отдыха.

Описание экскурсии А вы знали, что ремесло как терапия? Почему народные промыслы лечат душу, как народные промыслы ковали Победу в годы Великой Отечественной Войны. Экскурсия по старинному городу Клин поможет ответить нам на эти вопросы. А также вы сможете посетить мастер класс по росписи стеклянной ёлочной игрушки или обучиться гончарному мастерству.

