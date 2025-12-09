Данная экскурсия для тех,кто любит узнавать города, желает посетить красочные и сказочные музеи — “Клинское Подворье”, а можно себя попробовать в роли гончарного мастера отправившись на МК в гончарную мастерскую Сергуниных. Наш город Клин как для взрослых, так и для семейного отдыха.
Описание экскурсииА вы знали, что ремесло как терапия? Почему народные промыслы лечат душу, как народные промыслы ковали Победу в годы Великой Отечественной Войны. Экскурсия по старинному городу Клин поможет ответить нам на эти вопросы. А также вы сможете посетить мастер класс по росписи стеклянной ёлочной игрушки или обучиться гончарному мастерству.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и мастер класс
Что не входит в цену
- Личные расходы и экскурсия в музее Клинское Подворье.
Место начала и завершения?
Клин, Советская площадь 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
