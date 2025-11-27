Мои заказы

«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи

Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Пусть ваш Новый год будет таким же ярким и щедрым, как наша праздничная новогодняя поездка! В программе несколько интересных частей и путевые рассказы.

В «Клинском подворье» вы погрузитесь в историю Нового года и Рождества, увидите, как рождаются волшебные елочные игрушки. Взрослые оценят прекрасный ресторан — а на закуску вы попробуете 10 видов сыра.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи© Дмитрий
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи© Дмитрий
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи© Дмитрий

Описание экскурсии

Старинный Клин

Я расскажу об истории Клина и о человеке, наиболее прославившем этот город — Петре Ильиче Чайковском. В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик». Поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире. Мы увидим место, где сочинялся балет «Щелкунчик» и прогуляемся по старинному городу.

Музей ёлочной игрушки

Клинское подворье — это музей фабрики «Ёлочка», на которой изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы и сохраняют традиции 130-летнего промысла. В 12 тематических залах вы увидите елочные игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты. Узнаете, как раньше украшали рождественские ели, понаблюдаете за тем, как мастера выдувают, разрисовывают и декорируют игрушку. А после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи.

Панорамный ресторан

От теории перейдём к практике и заедем в интересный панорамный ресторан или милый деревенский ресторанчик (по вашим предпочтениям). Тут мы отпразднуем и поговорим о застольях, гуляньях, хрониках Нового года и Рождества в России и мире.

Сыроварня

На закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы. Вы встретите её обитателей, узнаете о сыроделии и правилах хранения сыра. Ассортимент здесь разнообразный: на дегустации вы попробуете различные мягкие и твердые сорта сыра. Мы посетим милый деревенский ресторанчик, где можно выпить вкусный кофе, съесть пиццу или пасту из натуральных фермерских продуктов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда
  • Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей елочной игрушки — цена плавающая — от 600 ₽ с чел.; мастер-класс по изготовлению елочной игрушки — цена плавающая — от 400 ₽ с чел. В выходные и праздники стоимость входных билетов в музей увеличивается
  • Еда и напитки в ресторанах и на ферме оплачиваются дополнительно по вашему желанию
  • По желанию также можно посетить дом-музей П. И. Чайковского, интересный сафари-парк, лошадиный комплекс или уникальную советскую дачу с катанием на дрезинах (оплачивается дополнительно, подробности уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Москве, СТ.М. «Саларьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Клине
Провёл экскурсии для 624 туристов
Меня зовут Дмитрий, и я всю жизнь учусь: психолог, учитель, журналист, сейчас гид-экскурсовод. Путешествия — это моя стихия. Мне нравится открывать новые места и делиться ими с друзьями. Удалось посетить
читать дальше

множество стран, но ещё есть, куда стремиться. С радостью открываю новые места и в России. Сейчас своё внимание сосредоточил на Москве, Подмосковье и ближайших к столице областях. Это уникальный регион с интересной историей, красивой природой, усадьбами, церквями, монастырями, театрами и вкусной едой.

Входит в следующие категории Клина

Похожие экскурсии из Клина

Клин зовёт
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
11 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
21 450 ₽ за всё до 4 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Исследуйте Клин, где рождается рождественская магия. Прогулка по историческим местам и фабрике игрушек откроет тайны прошлого
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
Завтра в 09:00
28 ноя в 18:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Клине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Клине