«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Пусть ваш Новый год будет таким же ярким и щедрым, как наша праздничная новогодняя поездка! В программе несколько интересных частей и путевые рассказы.
В «Клинском подворье» вы погрузитесь в историю Нового года и Рождества, увидите, как рождаются волшебные елочные игрушки. Взрослые оценят прекрасный ресторан — а на закуску вы попробуете 10 видов сыра.
Описание экскурсии
Старинный Клин
Я расскажу об истории Клина и о человеке, наиболее прославившем этот город — Петре Ильиче Чайковском. В Клину композитор написал самую новогоднюю музыку на свете — к балету «Щелкунчик». Поговорим о хрониках Нового года и Рождества в России и мире. Мы увидим место, где сочинялся балет «Щелкунчик» и прогуляемся по старинному городу.
Музей ёлочной игрушки
Клинское подворье — это музей фабрики «Ёлочка», на которой изготавливают стеклянные ёлочные украшения ручной работы и сохраняют традиции 130-летнего промысла. В 12 тематических залах вы увидите елочные игрушки разных эпох, в том числе редчайшие экспонаты. Узнаете, как раньше украшали рождественские ели, понаблюдаете за тем, как мастера выдувают, разрисовывают и декорируют игрушку. А после, если захотите, примете участие в мастер-классе по росписи.
Панорамный ресторан
От теории перейдём к практике и заедем в интересный панорамный ресторан или милый деревенский ресторанчик (по вашим предпочтениям). Тут мы отпразднуем и поговорим о застольях, гуляньях, хрониках Нового года и Рождества в России и мире.
Сыроварня
На закуску у нас сыры, которые производятся вручную из собственного молока этой фермы. Вы встретите её обитателей, узнаете о сыроделии и правилах хранения сыра. Ассортимент здесь разнообразный: на дегустации вы попробуете различные мягкие и твердые сорта сыра. Мы посетим милый деревенский ресторанчик, где можно выпить вкусный кофе, съесть пиццу или пасту из натуральных фермерских продуктов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на легковом автомобиле с удобным размещением до 3-4 человек
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для фотопауз, перекуса или обеда
Я заберу вас из Москвы от станции метро «Саларьево» и доставлю обратно после экскурсии
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей елочной игрушки — цена плавающая — от 600 ₽ с чел.; мастер-класс по изготовлению елочной игрушки — цена плавающая — от 400 ₽ с чел. В выходные и праздники стоимость входных билетов в музей увеличивается
Еда и напитки в ресторанах и на ферме оплачиваются дополнительно по вашему желанию
По желанию также можно посетить дом-музей П. И. Чайковского, интересный сафари-парк, лошадиный комплекс или уникальную советскую дачу с катанием на дрезинах (оплачивается дополнительно, подробности уточняйте в переписке)
