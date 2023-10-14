Через тернии к долине Недалеко от Кош-Агача, если по прямой, вот только прямой в горах дороги не бывает. Для того, чтобы попасть в эту долину, нужно объехать гору Тобожок.

И тут неожиданно открывается совершенно дикий мир. У первого порога дорога превращается в тропу, и дальше только пешком. Нас ждет увлекательный трекинг: водопады, ручьи, заросли смородины, жимолость… тропа поднимается вверх, на плато, а там тоже очень интересно!

Организационные деталиОптимальный маршрут — осенью, после падения уровня воды в реке.