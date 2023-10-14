Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря

Кок-Ору - Храм Неба

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Ответы на вопросы
Нас ждет насыщенный маршрут по заросшим тропам к верховьям реки Кокоря.

Полюбуемся звонкими ручьями и водопадами, поднимемся на плато, откуда открываются невероятные панорамы на алтайские окрестности. Это — совершенно другой мир дикой и первозданной природы.
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Верховье реки Кокоря
  • Ручьи, водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Через тернии к долине Недалеко от Кош-Агача, если по прямой, вот только прямой в горах дороги не бывает. Для того, чтобы попасть в эту долину, нужно объехать гору Тобожок.
И тут неожиданно открывается совершенно дикий мир. У первого порога дорога превращается в тропу, и дальше только пешком. Нас ждет увлекательный трекинг: водопады, ручьи, заросли смородины, жимолость… тропа поднимается вверх, на плато, а там тоже очень интересно!
Организационные деталиОптимальный маршрут — осенью, после падения уровня воды в реке.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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