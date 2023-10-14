Тридцать тысяч петроглифов
Несложный маршрут по красивейшим и своеобразным моренным ландшафтам.
Вы увидите самую большую наскальную писаницу Южного Алтая – более тридцати тысяч прекрасно сохранившихся наскальных рисунков. Вас ждут чистейшая вода, альпийские луга и заснеженные вершины.
Вы увидите самую большую наскальную писаницу Южного Алтая – более тридцати тысяч прекрасно сохранившихся наскальных рисунков. Вас ждут чистейшая вода, альпийские луга и заснеженные вершины.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Урочище Елангаш
- Южно-Чуйский хребет
- Самая большая наскальная писаница Южного Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с древним АлтаемВ этой долине обнаружены рисунки тюркских и скифских культур, в течение многих веков процветавших на Алтае. На камнях высечены животные, изображения людей, жанровые сценки. . Феноменальное количество и разнообразие петроглифов.
А ещё урочище очень живописно: здесь вы не найдёте ни одного дерева, зато в верховьях есть несколько озёр, на лугах множество цветов… В Елангаше живут сарлыки. Эти лохматые горные быки обитают на высотах не менее 1500 метров над уровнем моря.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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