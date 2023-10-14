Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш

Тридцать тысяч петроглифов

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Несложный маршрут по красивейшим и своеобразным моренным ландшафтам.

Вы увидите самую большую наскальную писаницу Южного Алтая – более тридцати тысяч прекрасно сохранившихся наскальных рисунков. Вас ждут чистейшая вода, альпийские луга и заснеженные вершины.
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Тридцать тысяч петроглифов. Долина реки Елангаш
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Урочище Елангаш
  • Южно-Чуйский хребет
  • Самая большая наскальная писаница Южного Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с древним АлтаемВ этой долине обнаружены рисунки тюркских и скифских культур, в течение многих веков процветавших на Алтае. На камнях высечены животные, изображения людей, жанровые сценки. . Феноменальное количество и разнообразие петроглифов.
А ещё урочище очень живописно: здесь вы не найдёте ни одного дерева, зато в верховьях есть несколько озёр, на лугах множество цветов… В Елангаше живут сарлыки. Эти лохматые горные быки обитают на высотах не менее 1500 метров над уровнем моря.

Ежедневно в 9:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Коша-Агач

Киндыктикуль. Озеро на границе
Групповая
9 часов
Киндыктикуль. Озеро на границе
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
4 100 за человека
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Групповая
9 часов
Кок-Ору - Храм Неба. Верховья реки Кокоря
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
3 700 за человека
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Групповая
10 часов
В гости к Ирбисту. Истоки реки Ирбисту, Южно-Чуйский хребет
Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
Завтра
15 окт
16 окт
17 окт
4 100 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Коше-Агач
Все экскурсии в Коше-Агач
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ