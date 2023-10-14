Знакомство с древним АлтаемВ этой долине обнаружены рисунки тюркских и скифских культур, в течение многих веков процветавших на Алтае. На камнях высечены животные, изображения людей, жанровые сценки. . Феноменальное количество и разнообразие петроглифов.

А ещё урочище очень живописно: здесь вы не найдёте ни одного дерева, зато в верховьях есть несколько озёр, на лугах множество цветов… В Елангаше живут сарлыки. Эти лохматые горные быки обитают на высотах не менее 1500 метров над уровнем моря.