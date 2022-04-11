Что вас ожидает

Природа и история Кош-Агача

Кош-Агачский район — местность с самым суровым в республике климатом, приравненным по сложности к районам Крайнего Севера. Здесь находятся всемирно известные археологические и исторические памятники различных эпох и этносов. А от потрясающих пейзажей полупустыни, раскинувшейся среди заснеженных вершин, захватывает дух! Поездка в эти края обязательно подарит вам ощущения первооткрывателей, ведь добираются сюда только самые целеустремленные путешественники, жаждущие неисхоженных троп и новых нетривиальных впечатлений. На экскурсии вы узнаете о природных особенностях района, истории его заселения, происхождении самого крупного села юго-восточной части Горного Алтая и любопытных культурных явлениях.

Катание на верблюдах, традиции скотоводчества и кулинарный мастер-класс

Дом фермера и его семьи, куда вы отправитесь, находится всего в 15 км от Монголии. На ранчо вы познакомитесь с системой знаний о разведении различных видов скота, сохранившейся в традиционном виде до наших дней. Мы расскажем об истории одомашнивания и разведении верблюдов и ручных жеребят, об уходе за животными и том, какую пользу они приносят местным жителям. После этого вас будет ждать 15-минутное катание на верблюде (дольше усидеть довольно сложно). Вы посмотрите, как доят кобылу, и узнаете, почему это происходит каждые 30 минут, а также откроете интересные факты о свойствах кобыльего молока. В доме вы рассмотрите предметы быта и представите повседневную жизнь теленгитских фермеров. Кроме того, вам будет предложена дегустация кумыса и мастер-класс по изготовлению традиционной лепешки.

Обращение к истокам: теленгитский шаманизм и наскальные рисунки

На экскурсии вы узнаете, как в Кош-Агачском районе переплелись культуры коренных теленгитов и казахов и в чем проявляется каждая из них в современной жизни региона. Мы расскажем о традиционном веровании — шаманизме, о трехпространственном мире, особенностях местной религии и ее отличиях от соседних регионов. Если вы пожелаете — после посещения ранчо мы отвезем вас на Одинокую гору, где вы сможете рассмотреть наскальные рисунки с преобладающими изображениями козлов и верблюдов, а также редкими для петроглифов Чуйской степи изображениями орлов.

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