Поездка на верблюжье ранчо

Познакомиться с традиционной культурой и бытом теленгитов

Индивидуальная
Кош-Агачский район находится на юго-востоке Республики Алтай, на стыке четырех государств: России, Монголии, Китая и Казахстана.

Здесь, в гостях у коренного малочисленного народа, вы познакомитесь с традициями, обычаями и образом жизни теленгитов, бережно хранивших свою культуру в исконном виде.

На животноводческой стоянке мы расскажем вам о разведении верблюдов и лошадей.

Вы узнаете, из чего соткан быт на ранчо, увидите дойку кобыл, попробуете кумыс, пройдете домашний мастер-класс по изготовлению лепешек и сделаете множество немыслимых для городской жизни открытий.
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Поездка на верблюжье ранчо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Природа и история Кош-Агача

Кош-Агачский район — местность с самым суровым в республике климатом, приравненным по сложности к районам Крайнего Севера. Здесь находятся всемирно известные археологические и исторические памятники различных эпох и этносов. А от потрясающих пейзажей полупустыни, раскинувшейся среди заснеженных вершин, захватывает дух! Поездка в эти края обязательно подарит вам ощущения первооткрывателей, ведь добираются сюда только самые целеустремленные путешественники, жаждущие неисхоженных троп и новых нетривиальных впечатлений. На экскурсии вы узнаете о природных особенностях района, истории его заселения, происхождении самого крупного села юго-восточной части Горного Алтая и любопытных культурных явлениях.

Катание на верблюдах, традиции скотоводчества и кулинарный мастер-класс

Дом фермера и его семьи, куда вы отправитесь, находится всего в 15 км от Монголии. На ранчо вы познакомитесь с системой знаний о разведении различных видов скота, сохранившейся в традиционном виде до наших дней. Мы расскажем об истории одомашнивания и разведении верблюдов и ручных жеребят, об уходе за животными и том, какую пользу они приносят местным жителям. После этого вас будет ждать 15-минутное катание на верблюде (дольше усидеть довольно сложно). Вы посмотрите, как доят кобылу, и узнаете, почему это происходит каждые 30 минут, а также откроете интересные факты о свойствах кобыльего молока. В доме вы рассмотрите предметы быта и представите повседневную жизнь теленгитских фермеров. Кроме того, вам будет предложена дегустация кумыса и мастер-класс по изготовлению традиционной лепешки.

Обращение к истокам: теленгитский шаманизм и наскальные рисунки

На экскурсии вы узнаете, как в Кош-Агачском районе переплелись культуры коренных теленгитов и казахов и в чем проявляется каждая из них в современной жизни региона. Мы расскажем о традиционном веровании — шаманизме, о трехпространственном мире, особенностях местной религии и ее отличиях от соседних регионов. Если вы пожелаете — после посещения ранчо мы отвезем вас на Одинокую гору, где вы сможете рассмотреть наскальные рисунки с преобладающими изображениями козлов и верблюдов, а также редкими для петроглифов Чуйской степи изображениями орлов.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в любом месте Кош-Агача и после экскурсии отвезем обратно.
  • Добраться до Кош-Агача можно только на машине.
  • Мы можем организовать трансфер из Горно-Алтайска. Имейте в виду, что дорога в одну сторону займет 6 часов, поэтому посещение Кош-Агача планируйте минимум на 2 дня (с учетом трансфера и экскурсии). Стоимость уточняйте при бронировании.
  • Дополнительно оплачивается мастер-класс по приготовлению лепешки: 200 рублей с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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