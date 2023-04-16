Иппотерапия
В пятидесяти километрах от Костромы расположен конезавод «Медведки» с удивительной вековой историей.
Усадьбе уже 131 год! Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в это удивительное место с особой энергетикой.
Усадьбе уже 131 год! Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в это удивительное место с особой энергетикой.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Конезавод «Медведки»
- Усадьба Скалозубовых
- Природа Костромского края
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы заберем вас из отеля и отвезем на персональном автомобиле в красивейшее место Костромской области.
Вас ждет воодушевляющие общение с лошадьми, интересные факты об усадьбе Скалозубовых, катание на лошадях, тракторе и санях (зимой), викторина с каверзными вопросами, чай, плов на костре и мастер-класс!
Важно знать:
- На территории конезавода «Медведки» расположен уютный гостевой дом со всеми удобствами (теплый туалет, горячая вода, удобная комната отдыха).
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, кроме понедельника с 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и трансфер (заберем из отеля и доставим назад)
- Услуги гида
- Катание на лошадях
- Катание на тракторе или санях (зимой)
- Мастер-класс по росписи подковы «На счастье»
- Горячий чай и сладости
- Обед с настоящим пловом на костре
- Фотосессия
- Место начала и завершения?
- Кострома, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме понедельника с 10:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании