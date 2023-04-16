Мы заберем вас из отеля и отвезем на персональном автомобиле в красивейшее место Костромской области.

Вас ждет воодушевляющие общение с лошадьми, интересные факты об усадьбе Скалозубовых, катание на лошадях, тракторе и санях (зимой), викторина с каверзными вопросами, чай, плов на костре и мастер-класс!

Важно знать: