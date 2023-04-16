Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»

Иппотерапия

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В пятидесяти километрах от Костромы расположен конезавод «Медведки» с удивительной вековой историей.

Усадьбе уже 131 год! Мы приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в это удивительное место с особой энергетикой.
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Иппотерапия: отдых на конезаводе «Медведки»
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:

  • Конезавод «Медведки»
  • Усадьба Скалозубовых
  • Природа Костромского края
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы заберем вас из отеля и отвезем на персональном автомобиле в красивейшее место Костромской области.
Вас ждет воодушевляющие общение с лошадьми, интересные факты об усадьбе Скалозубовых, катание на лошадях, тракторе и санях (зимой), викторина с каверзными вопросами, чай, плов на костре и мастер-класс!

Важно знать:

  • На территории конезавода «Медведки» расположен уютный гостевой дом со всеми удобствами (теплый туалет, горячая вода, удобная комната отдыха).
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, кроме понедельника с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и трансфер (заберем из отеля и доставим назад)
  • Услуги гида
  • Катание на лошадях
  • Катание на тракторе или санях (зимой)
  • Мастер-класс по росписи подковы «На счастье»
  • Горячий чай и сладости
  • Обед с настоящим пловом на костре
  • Фотосессия
Место начала и завершения?
Кострома, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника с 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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