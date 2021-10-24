Большое спасибо, Татьяне, за прекрасную экскурсию. благодаря ей, Кострома стала для нас тем городом, куда мы хотели бы вернуться… Ещё раз спасибо!

Елена потрясающий гид! Экскурсия пролетела как один миг в невероятно теплой и душевной атмосфере. Однозначно могу сказать, что если мне доведется еще раз приехать в этот чудесный город, вопрос «какого гида выбрать для прогулки» стоять не будет. Выбор очевиден:)

Отзыв на: Многоликая Кострома

Е Екатерина 5

Хочется сказать большое спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию по Костроме! Мало того, что нам рассказали просто исчерпывающую историю города с кучей лиц и событий, так ещё и сводили в невероятный музей с самым вкусным сыром и познакомили с Ипатьевским и Богоявленскими моностырями. Программа дня была организована великолепно, Татьяна сопровождала нас и контролировала весь ход экскурсии, отвечала на все наши вопросы и давала рекомендации. Мне, наверное, не хватит слов благодарности, чтобы выразить признательность Татьяне за такой интересный, душевный и тёплый день! Однозначно могу её рекомендовать в качестве гида!