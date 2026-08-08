Посетить главные места города и погрузиться в его прошлое на обзорной экскурсии
Начало: У памятника Долгорукому
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
Что посмотреть в Костроме на экскурсиях?
Если вы хотите увидеть прекрасные природные и святые места, захотите созерцать закат над таинственным озером – в общем, культурно обогатиться, вам обязательно нужно побывать в Костроме.
Пешеходные экскурсии, на автобусе, на машине хороши для семейного или романтического отдыха. Вас поразит культура и архитектура этого города. Не оставит равнодушным и местная кухня.
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В городе – жемчужине «Золотого кольца» вас ждет отдых на любой вкус: специализированные музеи, церкви и соборы, культурные и архитектурные объекты и достопримечательности, интересные памятники и статуи.
Не оставит вас равнодушным и активный отдых: плавание, рыбалка, катание на собачьих упряжках.
Музей игрушек, сладостей, квесты отлично подойдут для ваших детей.
Молодежи понравится ночная жизнь Костромы и романтические прогулки по Волге!
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За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой реке Волга, и об истории города, людях, вложивших свой вклад в его развитие. Виды красивейшие. Такая прогулка надолго останется в памяти. Спасибо капитану Андрею!
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем протяжении пути ( туда и обратно), было очень интересно! В Плёсе весь маршрут очень хорошо продуман и организован. Спасибо! Обязательно рекомендуем друзьям!
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края, узнали много нового!Ни один читать дальшеуменьшить
вопрос не остался без ответа! Кострома красавица! В гостях у лосей, с удовольствием слушали гида Ольгу! Кормили лосят морковкой! Марина посоветовала попробовать сырное мороженное 🍦 класс! Спасибо! Теперь только у вам и только с вами!
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Всего 9587 отзывов в Костроме
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Ответы на вопросы от путешественников по Костроме
Самые популярные экскурсии в Костроме
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