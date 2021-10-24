Экскурсии Костромы

Все экскурсии в Костроме

Доступно 50 экскурсий 🚌 в Костроме на 2021 год, 1257 ⭐ отзывов, цены от 600₽, посетите достопримечательности: Ипатьевский монастырь, Старый город, Музей-заповедник, Кафедральный собор, Лосиная ферма, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Индивидуальная экскурсия
4.7
23
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Колыбель династии Романовых, родина Снегурочки, одно из звеньев Золотого кольца - все это о Костроме
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
7 000
за 1-10 чел.
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
У вас есть возможность в одном туре увидеть сразу два живописных русских города - Кострому и Плёс
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Кострома — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.8
267
1ч 30м
1 300
за 1-6 чел.
Кострома — первое знакомство
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Индивидуальная экскурсия
5
9
4 000
за 1-10 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Кострома — улиц старинных тесьма
4.4
16
1ч 30м
600
за 1 чел.
Кострома — улиц старинных тесьма
Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи
ежедневно в 10:00
Кострома - колыбель Романовых
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 200
за 1-8 чел.
Кострома - колыбель Романовых
Едем в Кострому - колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица
По договорённости
Кострома старинная, купеческая, душевная
Индивидуальная экскурсия
5
22
2ч 30м
4 200
за 1-10 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
Изучить главные памятники города, услышать легенды московского ровесника и проникнуться его обаянием
Кострома, mon amour
Индивидуальная экскурсия
5
9
3 000
за 1-10 чел.
Кострома, mon amour
О Костроме с любовью, увлекательно и незабываемо
в любой день, в любое время
Добро пожаловать в Кострому!
Индивидуальная экскурсия
4.7
53
3 000
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Кострому!
«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Индивидуальная экскурсия
5
21
2 500
за 1-15 чел.
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Какой же русский не стремится временами припасть к истокам и прикоснуться к многовековой истории...
с 1.05 по 30.09 с 9.00 до 15.30
Муравьевка: прогулка с секретом
Индивидуальная экскурсия
5
111
1 800
за 1-20 чел.
Муравьевка: прогулка с секретом
Экскурсия с элементами интеллектуальной игры на интереснейшей улице Костромы
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Во время этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых красивых городов Золотого...
Ежедневно
Знакомьтесь, Кострома!
Индивидуальная экскурсия
5
38
3 000
за 1-8 чел.
Знакомьтесь, Кострома!
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
Исторический центр Костромы
Индивидуальная экскурсия
4.9
40
1ч 30м
1 300
за 1-20 чел.
Исторический центр Костромы
Знакомство с городом лучше всего начинать в компании местного жителя, любящего Кострому и...
Ежедневно с 09:00 до 17:00
Многоликая Кострома
Индивидуальная экскурсия
4.5
17
2 000
за 1-10 чел.
Многоликая Кострома
Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Индивидуальная экскурсия
4.6
18
3 100
за 1-40 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Кострома - родной для меня город
Каждый день
Загадки Костромы
Индивидуальная экскурсия
5
134
2 500
за 1-6 чел.
Загадки Костромы
Игровая экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
2 390
за 1-5 чел.
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Кострома - старинный город, в котором сохранились аутентичные здания классицизма XVIII-XIX веков и...
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Кострома — синема
Индивидуальная экскурсия
5
11
2 500
за 1-6 чел.
Кострома — синема
Открыть богатую кинематографическую историю города и услышать интересные рассказы о местных съемках
Кострома кинематографическая и литературная
Индивидуальная экскурсия
5
7
1 990
за 1-5 чел.
Кострома кинематографическая и литературная
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Индивидуальная экскурсия
4.9
149
2ч 30м
3 250
за 1-5 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Проникнуться духом старинного губернского города
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Я познакомлю Вас с историей нашего старинного русского города от его основания и до наших дней
Ежедневно
Сладкая жизнь Костромы
Личный мастер-класс
4.9
52
1ч 30м
3 000
за 1-20 чел.
Сладкая жизнь Костромы
Узнать о жизни и вкусах костромичей во время променада по старинным улочкам города
Красавица Кострома
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
3 500
за 1-8 чел.
Красавица Кострома
В давние времена Кострома была одним из главных центров торговой России
Будни, Суббота и Воскресенье в 12.00, также по согласованию сторон

Последние отзывы «Экскурсии Костромы»

  • Отзыв на: Кострома — первое знакомство
    В
    Вячеслав
    24 октября 2021
    5
    Спасибо Сергею за содержательную экскурсию! За 1, 5 часа осмотрели все основные достопримечательности центра, узнали много интересного. Наш гид Сергей по-настоящему увлеченный своим городом, историей своего края. Спасибо!
  • Отзыв на: Классическая Кострома
    А
    Алексей
    23 октября 2021
    5
    Грамотный рассказ о городе.
  • Отзыв на: Здравствуй, государыня-Кострома!
    Т
    Татьяна
    23 октября 2021
    5
    Огромное спасибо гиду Ольге! Прекрасная экскурсия! Узнали много нового! Очень понравился ваш прекрасный древний город!
  • Отзыв на: Кострома — первое знакомство
    Е
    Елена
    20 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Кострому!
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    Спасибо большое, все очень понравилось!
  • Отзыв на: Многоликая Кострома
    Я
    Яна
    17 октября 2021
    5
    Большое спасибо, Татьяне, за прекрасную экскурсию. благодаря ей, Кострома стала для нас тем городом, куда мы хотели бы вернуться… Ещё раз спасибо!
  • Отзыв на: Кострома — первое знакомство
    А
    Анна
    16 октября 2021
    5
    Любовь-отличный экскурсовод. Рассказывала интересно, доходчиво, вовлекая нас в диалог. Украсила своим рассказом этот пасмурный день, благодаря чему город Кострома оставил след в нашем сердце навсегда ❤спасибо
  • Отзыв на: История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    R
    Rodionova
    15 октября 2021
    5
    Елена потрясающий гид! Экскурсия пролетела как один миг в невероятно теплой и душевной атмосфере. Однозначно могу сказать, что если мне доведется еще раз приехать в этот чудесный город, вопрос «какого гида выбрать для прогулки» стоять не будет. Выбор очевиден:)
  • Отзыв на: Многоликая Кострома
    Е
    Екатерина
    12 октября 2021
    5
    Хочется сказать большое спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию по Костроме! Мало того, что нам рассказали просто исчерпывающую историю города с кучей лиц и событий, так ещё и сводили в невероятный музей с самым вкусным сыром и познакомили с Ипатьевским и Богоявленскими моностырями. Программа дня была организована великолепно, Татьяна сопровождала нас и контролировала весь ход экскурсии, отвечала на все наши вопросы и давала рекомендации. Мне, наверное, не хватит слов благодарности, чтобы выразить признательность Татьяне за такой интересный, душевный и тёплый день! Однозначно могу её рекомендовать в качестве гида!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Кострома!
    Е
    Евгения
    12 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Анне! Экскурсия превзошла все наши ожидания. Анна - прекрасные гид, знающий, увлеченный, любящий свой город. Я думаю, что мы еще приедем, и снова пообщаемся с Анной на других ее экскурсиях. Понравилось ОЧЕНЬ. Рекомендую всем.
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