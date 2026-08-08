Мои заказы

Экскурсии в Костроме

Найдено 193 экскурсии в Костроме, цены от 520 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
На катере
1.5 часа
137 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Костромы на комфортабельном катере, наслаждаясь видами на храмы и узнавая историю судостроения
Начало: На набережной у ресторана «Старая Пристань»
16 авг в 13:30
1630 ₽ за человека
Обзорная групповая экскурсия «Кострома вдоль и поперёк»
Пешая
2 часа
201 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Обзорная групповая экскурсия «Кострома вдоль и поперёк»
Откройте для себя Кострому за 2,5 часа! Гид покажет ключевые достопримечательности и расскажет об истории и легендах города. Вдохновляйтесь и удивляйтесь
Начало: В районе Советской площади
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
На автобусе
На теплоходе
Круизы
На микроавтобусе
8 часов
288 отзывов
Групповая
В тренде
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Прокатиться на теплоходе и познакомиться с Плёсом - поездка из Костромы
Начало: Ул. Советская,3 у памятника Ю. Долгорукому
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 09:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
3200 ₽ за человека
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
611 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи
Начало: На пл. Советская
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
790 ₽ за человека
О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
263 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
12 авг в 17:00
13 авг в 08:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
1 час
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Экскурсия по музею «Костромская слобода»
Увидеть памятники древнерусского деревянного зодчества, воссозданные до мельчайших подробностей
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
Пешая
2 часа
166 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: На Советской площади
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Кострома. Красивые места с богатой историей
Пешая
1.5 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кострома. Красивые места с богатой историей
Погрузитесь в атмосферу Костромы, где каждый уголок хранит историю. Откройте для себя её душу через прогулку по знаковым местам
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
13 авг в 10:30
16 авг в 16:00
от 3700 ₽ за всё до 10 чел.
Таинственная и мистическая Кострома
Пешая
2 часа
126 отзывов
Индивидуальная
Таинственная и мистическая Кострома
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
от 1400 ₽ за человека
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На катере
1 час
33 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 9 чел.
Из Костромы - на лосиную ферму
На автобусе
3 часа
162 отзыва
Групповая
Из Костромы - на лосиную ферму
Пообщаться с лесными великанами, покормить животных и услышать удивительное об их повадках
Начало: Ул. Советская, 3 у памятника Ю. Долгорукому
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 10:30, в субботу в 11:30
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
1500 ₽ за человека
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Пешая
2.5 часа
152 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Костроме «Мазайские зайцы»
Погрузиться в историю города на Волге и найти всех бронзовых ушастых
Начало: У Пожарной каланчи (Сусанинская площадь)
12 авг в 19:30
17 авг в 12:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Тёмная Кострома: факты и байки
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В тренде
Тёмная Кострома: факты и байки
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
13 авг в 18:00
14 авг в 15:00
от 4250 ₽ за всё до 8 чел.
Кострома: легенды и исторические факты
Пешая
2 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Кострома: легенды и исторические факты
Погулять по центру старинного города и прикоснуться к его прошлому на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Ипатьевский монастырь в Костроме: от основания до наших дней
Пешая
1.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ипатьевский монастырь в Костроме: от основания до наших дней
Узнать и увидеть, какую роль обитель сыграла в судьбах царских династий
Начало: У Ипатьевского монастыря
16 авг в 09:00
19 авг в 10:00
от 3550 ₽ за всё до 7 чел.
Классическая Кострома
Пешая
2 часа
178 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Классическая Кострома
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Кострома в кадре: фотопрогулка
Пешая
2 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Кострома в кадре: фотопрогулка
Пройти по самому живописному маршруту исторического центра
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 18:00
12 авг в 18:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
На катере
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
За штурвалом катера: самостоятельная прогулка по Волге
Почувствовать себя капитаном на реке (в Костроме)
Начало: На ул. 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
1 час
61 отзыв
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Раскрыть тайны древнего костромского монастыря в увлекательном формате
Начало: У Ипатьевского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 5 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Пешая
3 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
15 авг в 10:00
16 авг в 13:00
от 3200 ₽ за всё до 2 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
На машине
5.5 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
14 авг в 08:00
16 авг в 08:30
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Костроме - шаг за шагом
Пешая
1.5 часа
-
5%
48 отзывов
Групповая
до 25 чел.
По Костроме - шаг за шагом
Побывать там, где история оживает в легендах, сказаниях и памятниках
Начало: На Советской улице
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
780 ₽821 ₽ за человека
Кострома-душенька и её патриархальное богатство
Пешая
2 часа
196 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома-душенька и её патриархальное богатство
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
13 отзывов
Квест
до 6 чел.
Семейная интерактивная экскурсия по Костроме
Путешествие по Костроме с загадками и открытиями для всей семьи. Узнайте о колыбели Романовых и сырной столице, решая задачи из квест-бука
Начало: В начале улицы Советской
Завтра в 10:30
12 авг в 10:30
от 5400 ₽ за всё до 6 чел.
9 веков Костромы
Пешая
1.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
9 веков Костромы
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
В гости к фонарщику: вечерняя прогулка по Костроме
Пешая
2 часа
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В гости к фонарщику: вечерняя прогулка по Костроме
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Костроме с гидом-фонарщиком. Вас ждут тайны старинных фонарей и увлекательные истории о городе
Начало: Неподалеку от Сусанинской площади
Расписание: в воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
16 авг в 19:00
1500 ₽ за человека
11:52/16:13 - код Костромы
Пешая
2 часа
15 отзывов
Групповая
до 15 чел.
11:52/16:13 - код Костромы
Понять город через главные события его прошлого
Начало: На Советской площади
14 авг в 16:00
15 авг в 16:00
1000 ₽ за человека
Кострома - синема
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома - синема
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Кострома сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
196 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома сквозь столетия
Посетить главные места города и погрузиться в его прошлое на обзорной экскурсии
Начало: У памятника Долгорукому
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Костроме на экскурсиях?

Если вы хотите увидеть прекрасные природные и святые места, захотите созерцать закат над таинственным озером – в общем, культурно обогатиться, вам обязательно нужно побывать в Костроме. Пешеходные экскурсии, на автобусе, на машине хороши для семейного или романтического отдыха. Вас поразит культура и архитектура этого города. Не оставит равнодушным и местная кухня. Подробнее с вариантами отдыха в Костроме вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Вам предложат различные варианты экскурсий на любой вкус по доступным ценам

Местные экскурсоводы

Если вы давно мечтаете приятно провести время всей семьей, расслабиться, отдохнуть от суеты, а также узнать много нового, обязательно закажите экскурсию на нашем сайте! В городе – жемчужине «Золотого кольца» вас ждет отдых на любой вкус: специализированные музеи, церкви и соборы, культурные и архитектурные объекты и достопримечательности, интересные памятники и статуи. Не оставит вас равнодушным и активный отдых: плавание, рыбалка, катание на собачьих упряжках. Музей игрушек, сладостей, квесты отлично подойдут для ваших детей. Молодежи понравится ночная жизнь Костромы и романтические прогулки по Волге! Путешествуйте с нами! Вам понравится!

Последние отзывы на экскурсии

Т
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 8 авг 2026
Отличная прогулка
Вам был полезен этот отзыв?
М
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 4 авг 2026
Очень интересная экскурсия, полтора часа пролетели незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 28 июл 2026
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой реке Волга, и об истории города, людях, вложивших свой вклад в его развитие. Виды красивейшие. Такая прогулка надолго останется в памяти. Спасибо капитану Андрею!
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
За полтора часа, которые пролетели незаметно для детей и родителей, узнали интересные детали и о самой
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Дата посещения: 25 июл 2026
Всё было великолепно. Огромное спасибо за интересную информацию, за возможность почувствовать себя в роли сыровара. Вежливый, компетентный гид Иван. Огромное спасибо ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
А
Кострома. Красивые места с богатой историей
Дата посещения: 22 июл 2026
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Очень интересный рассказ о городе, спасибо большое нашему гиду.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Дата посещения: 17 июл 2026
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем протяжении пути ( туда и обратно), было очень интересно! В Плёсе весь маршрут очень хорошо продуман и организован. Спасибо! Обязательно рекомендуем друзьям!
Благодарим организаторов за отличную экскурсию. Гидом был мужчина (забыли имя). Впервые встретили трассовую экскурсию на всем
Вам был полезен этот отзыв?
А
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Дата посещения: 16 июл 2026
Очень хорошая экскурсия. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе)
Дата посещения: 20 июл 2026
Супер! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Обзорная групповая экскурсия «Кострома вдоль и поперёк»
Дата посещения: 12 июл 2026
Огромное спасибо Татьяне, за познавательную и интересную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Лосиная история - к лесным красавцам из Костромы
Дата посещения: 8 июл 2026
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края, узнали много нового!Ни один
читать дальшеуменьшить

вопрос не остался без ответа! Кострома красавица! В гостях у лосей, с удовольствием слушали гида Ольгу! Кормили лосят морковкой! Марина посоветовала попробовать сырное мороженное 🍦 класс! Спасибо! Теперь только у вам и только с вами!

Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
Спасибо огромное Марине! Человек своего дела! Умничка , очень интересно было слушать об истории нашего края,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9587 отзывов в Костроме

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме

Самые популярные экскурсии в Костроме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Зов Волги: прогулка по великой русской реке (в группе);
  2. Обзорная групповая экскурсия «Кострома вдоль и поперёк»;
  3. Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс;
  4. Чем славится Кострома: обзорная экскурсия;
  5. О Костроме с любовью.
Что посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пожарная каланча;
  2. Торговые Ряды;
  3. Ипатьевский монастырь;
  4. Сусанинская площадь;
  5. Набережная;
  6. Памятник Ленину;
  7. Лосиная ферма;
  8. Плес;
  9. Костромской кремль;
  10. Плёс.
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2026
Сейчас в Костроме можно забронировать 193 экскурсии от 520 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9587 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя самые интересные экскурсии в Костроме, узнайте, куда можно сходить и какие достопримечательности посетить. Гиды расскажут вам не только историю, но и легенды города. Заказать экскурсию по Костроме легко - выбирайте подходящий вариант на сайте и наслаждайтесь путешествием в любое время года