Все экскурсии в Костроме
Доступно 50 экскурсий 🚌 в Костроме на 2021 год, 1257 ⭐ отзывов, цены от 600₽, посетите достопримечательности: Ипатьевский монастырь, Старый город, Музей-заповедник, Кафедральный собор, Лосиная ферма, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Костроме с посещением Ипатьевского монастыря
Колыбель династии Романовых, родина Снегурочки, одно из звеньев Золотого кольца - все это о Костроме
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
4ч
7 000₽
за 1-10 чел.
2 в 1: индивидуальные экскурсии по Костроме и Плёсу
У вас есть возможность в одном туре увидеть сразу два живописных русских города - Кострому и Плёс
Каждый день по предварительной договорённости с гидом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 300₽
за 1-6 чел.
Кострома — первое знакомство
Богатая история и архитектура города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
1ч 30м
600₽
за 1 чел.
Кострома — улиц старинных тесьма
Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи
ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 200₽
за 1-8 чел.
Кострома - колыбель Романовых
Едем в Кострому - колыбель Романовых, Родина Снегурочки, ювелирная и сырная столица
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 200₽
за 1-10 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
Изучить главные памятники города, услышать легенды московского ровесника и проникнуться его обаянием
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Кострома, mon amour
О Костроме с любовью, увлекательно и незабываемо
в любой день, в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-4 чел.
Добро пожаловать в Кострому!
«Визитные карточки» старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Ипатьевский монастырь: о царском доме Романовых, и не только
Какой же русский не стремится временами припасть к истокам и прикоснуться к многовековой истории...
с 1.05 по 30.09 с 9.00 до 15.30
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 800₽
за 1-20 чел.
Муравьевка: прогулка с секретом
Экскурсия с элементами интеллектуальной игры на интереснейшей улице Костромы
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Костроме и посещение Ипатьевского монастыря
Во время этой увлекательной экскурсии вы познакомитесь с одним из самых красивых городов Золотого...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Знакомьтесь, Кострома!
Погулять по историческому центру и рассмотреть его архитектурные ансамбли с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 300₽
за 1-20 чел.
Исторический центр Костромы
Знакомство с городом лучше всего начинать в компании местного жителя, любящего Кострому и...
Ежедневно с 09:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Многоликая Кострома
Познакомиться с историей города и увидеть его главные места с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 100₽
за 1-40 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Кострома - родной для меня город
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-6 чел.
Загадки Костромы
Игровая экскурсия по историческому центру для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 390₽
за 1-5 чел.
Кострома, жемчужина России - прогулка с местным жителем
Кострома - старинный город, в котором сохранились аутентичные здания классицизма XVIII-XIX веков и...
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-6 чел.
Кострома — синема
Открыть богатую кинематографическую историю города и услышать интересные рассказы о местных съемках
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 990₽
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-5 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Проникнуться духом старинного губернского города
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная по городу с посещением Ипатьевского монастыря
Я познакомлю Вас с историей нашего старинного русского города от его основания и до наших дней
Ежедневно
Личный мастер-класс
1ч 30м
3 000₽
за 1-20 чел.
Сладкая жизнь Костромы
Узнать о жизни и вкусах костромичей во время променада по старинным улочкам города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-8 чел.
Красавица Кострома
В давние времена Кострома была одним из главных центров торговой России
Будни, Суббота и Воскресенье в 12.00, также по согласованию сторон
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Последние отзывы «Экскурсии Костромы»
- ВВячеслав24 октября 2021Спасибо Сергею за содержательную экскурсию! За 1, 5 часа осмотрели все основные достопримечательности центра, узнали много интересного. Наш гид Сергей по-настоящему увлеченный своим городом, историей своего края. Спасибо!
- Отзыв на: Классическая КостромаААлексей23 октября 2021Грамотный рассказ о городе.
- Отзыв на: Здравствуй, государыня-Кострома!ТТатьяна23 октября 2021Огромное спасибо гиду Ольге! Прекрасная экскурсия! Узнали много нового! Очень понравился ваш прекрасный древний город!
- ЕЕлена20 октября 2021Отличная экскурсия!
- Отзыв на: Добро пожаловать в Кострому!ААндрей18 октября 2021Спасибо большое, все очень понравилось!
- Отзыв на: Многоликая КостромаЯЯна17 октября 2021Большое спасибо, Татьяне, за прекрасную экскурсию. благодаря ей, Кострома стала для нас тем городом, куда мы хотели бы вернуться… Ещё раз спасибо!
- ААнна16 октября 2021Любовь-отличный экскурсовод. Рассказывала интересно, доходчиво, вовлекая нас в диалог. Украсила своим рассказом этот пасмурный день, благодаря чему город Кострома оставил след в нашем сердце навсегда ❤спасибо
- RRodionova15 октября 2021Елена потрясающий гид! Экскурсия пролетела как один миг в невероятно теплой и душевной атмосфере. Однозначно могу сказать, что если мне доведется еще раз приехать в этот чудесный город, вопрос «какого гида выбрать для прогулки» стоять не будет. Выбор очевиден:)
- Отзыв на: Многоликая КостромаЕЕкатерина12 октября 2021Хочется сказать большое спасибо Татьяне за потрясающую экскурсию по Костроме! Мало того, что нам рассказали просто исчерпывающую историю города с кучей лиц и событий, так ещё и сводили в невероятный музей с самым вкусным сыром и познакомили с Ипатьевским и Богоявленскими моностырями. Программа дня была организована великолепно, Татьяна сопровождала нас и контролировала весь ход экскурсии, отвечала на все наши вопросы и давала рекомендации. Мне, наверное, не хватит слов благодарности, чтобы выразить признательность Татьяне за такой интересный, душевный и тёплый день! Однозначно могу её рекомендовать в качестве гида!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Кострома!ЕЕвгения12 октября 2021Огромное спасибо Анне! Экскурсия превзошла все наши ожидания. Анна - прекрасные гид, знающий, увлеченный, любящий свой город. Я думаю, что мы еще приедем, и снова пообщаемся с Анной на других ее экскурсиях. Понравилось ОЧЕНЬ. Рекомендую всем.