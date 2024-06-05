Выездные экскурсии из Костромы

Найдено 14 экскурсий в категории «Выездные» в Костроме, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Костромы - на лосиную ферму
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
67 отзывов
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100 за человека
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250 за всё до 10 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Тропою Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800 за всё до 6 чел.
Кострома и история подвига Ивана Сусанина
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Кострома: Подвиг Ивана Сусанина и наследие Романовых в одной поездке
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где вы узнаете о героическом подвиге Ивана Сусанина и посетите исторические места
Начало: от памятника Юрию Долгорукому или по договоренност...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000 за всё до 5 чел.
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
    читать дальше

    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
    читать дальше

    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
    читать дальше

    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
    Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Неплохая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Из Костромы - на лосиную ферму
  2. Из Костромы в Плёс на авто
  3. Красное-на-Волге и лосиная ферма
  4. Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
  5. Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Выездные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 100 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Костромы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам