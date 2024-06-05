1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новая точка на карте: Сидоровское близ Костромы
Сёла России прекрасны, но до них не добрался массовый туризм. Это возможность для глубоких и осознанных путешествий. Отправимся в Сидоровское
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тропою Ивана Сусанина: путешествие по историческим местам Костромы
Погрузитесь в историю России с экскурсией в Костроме. Исследуйте места, связанные с легендарным походом Ивана Сусанина
Начало: В любом удобном вам месте в Костроме
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 10 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Кострома: Подвиг Ивана Сусанина и наследие Романовых в одной поездке
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где вы узнаете о героическом подвиге Ивана Сусанина и посетите исторические места
Начало: от памятника Юрию Долгорукому или по договоренност...
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от 14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
6 авг в 08:30
1 сен в 08:00
от 17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Костромы - в великолепное Щелыково (на вашем автомобиле)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством великого драматурга А.Н. Островского
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ССветлана4 июня 2024Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ЮЮлия25 мая 2024Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Выездные»
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Сейчас в Костроме в категории "Выездные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 100 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии по окрестностям Костромы и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август