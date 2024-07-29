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определенно стоило того! Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой реки ни разу в жизни не видела Совершенно не устала, было все безопасно, отдохнула на всю зиму вперед, также посадили в компанию молодых ребят, было очень весело, каша тоже очень вкусная👍😁 Игорю отдельное спасибо за профессионализм Ощущение свободы и единения с природой было непередаваемым! Рекомендую всем ценителям активного отдыха😊