скидка
20%
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
35002 800₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Магистральная, 30
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, пятница 11:00. суббота – 11:00 и 13:30
8 авг в 09:00
9 авг в 11:00
2 500₽ за человека
7 часов
Групповая
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
5 окт в 10:30
3 ноя в 10:30
4 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 июля 2024Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
- ЕЕлена29 июля 2024Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км. Это
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Однодневные»
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