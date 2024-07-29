Однодневные – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Костроме, цены от 2 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
На байдарках
скидка
20%
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
Обрести гармонию в неспешном путешествии по самой спокойной водной артерии Костромской области
Начало: На проспекте Мира
Расписание: в субботу и воскресенье в 07:30 и 13:00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
35002 800 за человека
Левитановский Плёс
На автобусе
На теплоходе
29 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Левитановскому Плёсу с осмотром исторических мест
Погрузитесь в атмосферу Плёса, наслаждаясь водной прогулкой по Волге. Узнайте о культурном и экономическом развитии города, любуясь его красотами
Начало: Кострома, ул. Магистральная, 30
Расписание: Четверг и воскресенье – 9:00, пятница 11:00. суббота – 11:00 и 13:30
8 авг в 09:00
9 авг в 11:00
2 500 за человека
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
На автобусе
7 часов
Групповая
«Знакомство с Костромой»: однодневный тур
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Расписание: См. календарь
5 окт в 10:30
3 ноя в 10:30
4 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км. Это
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    определенно стоило того! Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой реки ни разу в жизни не видела Совершенно не устала, было все безопасно, отдохнула на всю зиму вперед, также посадили в компанию молодых ребят, было очень весело, каша тоже очень вкусная👍😁 Игорю отдельное спасибо за профессионализм Ощущение свободы и единения с природой было непередаваемым! Рекомендую всем ценителям активного отдыха😊

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. «Знакомство с Костромой»: однодневный тур
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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
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  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в августе 2024
Сейчас в Костроме в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 4 100 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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