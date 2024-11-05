Знаменитые драматурги, поэты, художники, а позже и кинематографисты буквально боготворили самобытный облик и атмосферу Костромы. Как её сформировали и в каких произведениях запечатлели, вы узнаете на прогулке по старинным улочкам в самом сердце города. Поговорим об истоках правления Дома Романовых, роли легендарных правителей в развитии костромской архитектуры и купеческой жизни «тройной столицы».

Описание экскурсии

Богатые просторы, талантливые люди и русская душа

Принарядившись в столичную архитектуру лишь в 18 веке, Кострома до сих пор бережёт свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А шито оно Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем I. Кострома вдохновляла «хозяина русской сцены» Александра Островского, крестьянского поэта Николая Некрасова, ценителя русской масленицы Бориса Кустодиева. Ее почитали кинематографисты и меценаты, а ещё в ней хитрили и «вытворяли» костромичи.

Истории о провинциальном богатстве Костромы

На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых. Возле Молочной горы и Торговых рядов я расскажу о быте, нравах и торговом развитии города, о том, как Кострома стала сырной, льняной и ювелирной столицей. А также об архитектуре и плане застройки, в которых отразились визиты Екатерины Великой, Николая I и Николая II. Кроме того, вы побываете на центральной площади — «сковородке», где услышите о творческих людях, отразивших Кострому в своих произведениях: драматурге Островском, поэте Некрасове и художнике Кустодиеве.

Расширение маршрута

А если вам захочется более тесно познакомиться с костромскими достопримечательностями, мы сможем дополнить маршрут ещё двумя интересными объектами — Аллеей признания, расположенной на проспекте Мира, ярким украшением которого, помимо «звезд славы», являются также Романовский музей, здание Дворянского собрания и драматический театр имени Островского. И церковью Воскресения на Дебре, одной из самых древних на территории Костромы, сохранившей в себе следы 17 века.