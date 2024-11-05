Кострома-душенька и её патриархальное богатство (в группе)
Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города
Знаменитые драматурги, поэты, художники, а позже и кинематографисты буквально боготворили самобытный облик и атмосферу Костромы.
Как её сформировали и в каких произведениях запечатлели, вы узнаете на прогулке по старинным улочкам в самом сердце города.
Поговорим об истоках правления Дома Романовых, роли легендарных правителей в развитии костромской архитектуры и купеческой жизни «тройной столицы».
Описание экскурсии
Богатые просторы, талантливые люди и русская душа
Принарядившись в столичную архитектуру лишь в 18 веке, Кострома до сих пор бережёт свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А шито оно Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем I. Кострома вдохновляла «хозяина русской сцены» Александра Островского, крестьянского поэта Николая Некрасова, ценителя русской масленицы Бориса Кустодиева. Ее почитали кинематографисты и меценаты, а ещё в ней хитрили и «вытворяли» костромичи.
Истории о провинциальном богатстве Костромы
На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых. Возле Молочной горы и Торговых рядов я расскажу о быте, нравах и торговом развитии города, о том, как Кострома стала сырной, льняной и ювелирной столицей. А также об архитектуре и плане застройки, в которых отразились визиты Екатерины Великой, Николая I и Николая II. Кроме того, вы побываете на центральной площади — «сковородке», где услышите о творческих людях, отразивших Кострому в своих произведениях: драматурге Островском, поэте Некрасове и художнике Кустодиеве.
Расширение маршрута
А если вам захочется более тесно познакомиться с костромскими достопримечательностями, мы сможем дополнить маршрут ещё двумя интересными объектами — Аллеей признания, расположенной на проспекте Мира, ярким украшением которого, помимо «звезд славы», являются также Романовский музей, здание Дворянского собрания и драматический театр имени Островского. И церковью Воскресения на Дебре, одной из самых древних на территории Костромы, сохранившей в себе следы 17 века.
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 1944 туристов
Я родилась и выросла в Костроме. Родной город всегда восхищал и удивлял меня, ведь в нем столько истории и провинциальности, что не поделиться этим просто невозможно!