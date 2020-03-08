2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить главные достопримечательности и святыни на прогулке по следам Годуновых и Романовых

Наталья
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Наталья – ваш гид
Кострома — тихий провинциальный купеческий город.

Но такой ли тихий, такой ли провинциальный? На экскурсии вы перенесетесь во времена, когда судьба Государства Российского решалась в Костроме.

Разберетесь, почему этот город можно назвать колыбелью двух династий, и услышите о важных событиях понятным языком.

А оживить историю помогут главные монастыри и площади.
2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Советской улице
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей

Что вас ожидает

Монастыри и другие главные памятники
По местной традиции мы встретимся у памятника Юрию Долгорукому и отправимся на прогулку по самому центру. Вы увидите один из символов города — Пожарную каланчу 19 века — и оцените старинный архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Конечно, также посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, где хранится семейная святыня дома Романовых — чудотворная икона Федоровской Божией Матери.

Маленькая Кострома в истории большой страны
Мы переедем в Ипатьевскую слободу, где вас ждет Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Его белые стены и золотые купола повидали много событий. Как он был основан, как связан с Годуновыми? Я расскажу об этом, а еще о противоборстве Годуновых и Романовых, о воцарении новой династии на русском престоле.

Кому подойдет экскурсия

  • Путешественникам, которые интересуются историей России
  • Людям, неравнодушным к православной религии — мы посещаем святые места
  • И взрослым, и детям: я всегда подстраиваюсь под группу

Организационные детали

Если у вас есть пожелания по корректировке маршрута, пожалуйста, сообщите о них заранее.

Дополнительные расходы

  • входные билеты в Ипатьевский монастырь (160 руб./взрослые; 80 руб./дети, студенты, пенсионеры) + 640 руб. с группы за посещение экспозиций с гидом
  • транспортные расходы (1 переезд): на общественном транспорте (20 руб./человека) или на такси (100-120 руб.)
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей
Кострома — колыбель царей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Советской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Приветствую всех, кто любит путешествовать! Меня зовут Наталья, я костромичка и очень люблю свой город. По первому образованию — историк, по второму — психолог. Гидом работаю более 15 лет и с большим удовольствием влюбляю в Кострому всех, кто приезжает к нам в гости.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
8 марта 2020
Спасибо Наталье за познавательную экскурсию и легкую подачу. Даже подготовленные слушатели узнали много нового, а неподготовленные не заскучали.
Ещё 1 отзыв

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