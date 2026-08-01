2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кострома — тихий провинциальный купеческий город.
Но такой ли тихий, такой ли провинциальный? На экскурсии вы перенесётесь во времена, когда судьба Государства Российского решалась в Костроме.
Разберётесь, почему этот город можно назвать колыбелью двух династий, и услышите о важных событиях понятным языком. А оживить историю помогут главные монастыри и площади.
Но такой ли тихий, такой ли провинциальный? На экскурсии вы перенесётесь во времена, когда судьба Государства Российского решалась в Костроме.
Разберётесь, почему этот город можно назвать колыбелью двух династий, и услышите о важных событиях понятным языком. А оживить историю помогут главные монастыри и площади.
Описание экскурсии
Главные памятники
По местной традиции мы встретимся у памятника Юрию Долгорукому и отправимся на прогулку по самому центру. Вы увидите:
- Возрождающийся ансамбль второго Костромского кремля с кафедральным Богоявленским собором, в котором сейчас пребывает святыня Дома Романовых — чудотворная икона Федоровской Божией Матери
- Уникальный памятник Ульянову-Ленину
- Крупнейший на Волге ансамбль торговых рядов
- Архитектурный ансамбль Сусанинской площади
Маленькая Кострома в истории большой страны
Мы переедем в Ипатьевскую слободу, где вас ждет Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Его белые стены и золотые купола повидали много событий. Как он был основан, как связан с Годуновыми? Я расскажу об этом, а ещё о противоборстве Годуновых и Романовых, о воцарении новой династии на русском престоле.
Кому подойдет экскурсия
- Путешественникам, которые интересуются историей России
- Людям, неравнодушным к православной религии — мы посещаем святые места
- Взрослым и детям 10+: я всегда подстраиваюсь под группу
Организационные детали
Если у вас есть пожелания по корректировке маршрута, пожалуйста, сообщите о них заранее.
Дополнительные расходы
- Билеты в церковный музей Ипатиевского монастыря:
— взрослый — 400 ₽
— льготная категория (пенсионеры, школьники, студенты) — 250 ₽
— 1700 ₽ с группы до 5 человек за посещение трёх экспозиций: Территория «старого города», Троицкий собор, Палаты бояр Романовых
— Если группа превышает 5 человек, расчёт производится в индивидуальном порядке паломническим отделом монастыря и составляет около 255 ₽/чел.
- Транспортные расходы (1 переезд): на общественном транспорте (40 ₽/чел.) или на такси (150-200 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 788 туристов
Я костромичка и очень люблю свой город. По первому образованию — историк. Аккредитованный гид. С удовольствием прогуляюсь с вами по улицам Костромы, познакомлю с достопримечательностями города, его историей, а также людьми, которые эту историю создавали.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересно! и Наталья рассказывает так, что ты ощущаешь себя в то время!
Не пропустите.
Не пропустите.
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Большое спасибо Наталье за ее интересное и увлекательное путешествие по Костроме. Время пролетело очень быстро. Наталья влюбила нас в этот город. Как хороший,эрудированый экскурсовод и прекрасный человек! Особенно впечатлила поездка в Ипатьевский монастырь. Правление Годунова,смутное время. Становление Романовых. Необыкновенная роспись внутри храма,святые иконы,мужской хор Ипатьевского монастыря.
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прекрасная экскурсия, Кострома и Ипатьевский монастырь раскрылись с другой стороны, учитывая, что я не первый раз в городе. Наталья прекрасно владеет темой, интересно рассказывает. Рекомендую от души
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Т
Рекомендую гида Наталью, было очень интересно и познавательно. Узнали много нового о своем городе.
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Е
Спасибо большое!
Очень грамотно, полно и интересно.
Узнала много нового.
Благодаря Наталье выполнено моё желание - посещение Ипатьевского монастыря!
Очень грамотно, полно и интересно.
Узнала много нового.
Благодаря Наталье выполнено моё желание - посещение Ипатьевского монастыря!
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Спасибо большое Наталье за такую супер интересную экскурсию, которая нас ввела в историю российского государства. Мы все очень прониклись жизнью государства, его становления и разных периодов управления членами различных династий.
+1
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