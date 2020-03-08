2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастыри и другие главные памятники

По местной традиции мы встретимся у памятника Юрию Долгорукому и отправимся на прогулку по самому центру. Вы увидите один из символов города — Пожарную каланчу 19 века — и оцените старинный архитектурный ансамбль Сусанинской площади. Конечно, также посетите Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, где хранится семейная святыня дома Романовых — чудотворная икона Федоровской Божией Матери.

Маленькая Кострома в истории большой страны

Мы переедем в Ипатьевскую слободу, где вас ждет Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Его белые стены и золотые купола повидали много событий. Как он был основан, как связан с Годуновыми? Я расскажу об этом, а еще о противоборстве Годуновых и Романовых, о воцарении новой династии на русском престоле.

Кому подойдет экскурсия