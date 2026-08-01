2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кострома — тихий провинциальный купеческий город. Но такой ли тихий, такой ли провинциальный? На экскурсии вы перенесётесь во времена, когда судьба Государства Российского решалась в Костроме. Разберётесь, почему этот город можно назвать колыбелью двух династий, и услышите о важных событиях понятным языком. А оживить историю помогут главные монастыри и площади.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные памятники

По местной традиции мы встретимся у памятника Юрию Долгорукому и отправимся на прогулку по самому центру. Вы увидите:

Возрождающийся ансамбль второго Костромского кремля с кафедральным Богоявленским собором, в котором сейчас пребывает святыня Дома Романовых — чудотворная икона Федоровской Божией Матери

Уникальный памятник Ульянову-Ленину

Крупнейший на Волге ансамбль торговых рядов

Архитектурный ансамбль Сусанинской площади

Маленькая Кострома в истории большой страны

Мы переедем в Ипатьевскую слободу, где вас ждет Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь. Его белые стены и золотые купола повидали много событий. Как он был основан, как связан с Годуновыми? Я расскажу об этом, а ещё о противоборстве Годуновых и Романовых, о воцарении новой династии на русском престоле.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей России

Людям, неравнодушным к православной религии — мы посещаем святые места

Взрослым и детям 10+: я всегда подстраиваюсь под группу

Организационные детали

Если у вас есть пожелания по корректировке маршрута, пожалуйста, сообщите о них заранее.

Дополнительные расходы