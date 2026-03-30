Кострома — удивительный город с богатой историей. Вы перенесётесь в 12 век и узнаете, при каких обстоятельствах она была основана.
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Описание экскурсии
За1,5 часа вы:
- Оцените памятник Юрию Долгорукому — основателю города
- Погуляете по старинной улице Чайковского, рассматривая здания 18 века
- Посетите Центральный парк, заложенный на территории второго Костромского кремля
- Пройдёте по Торговым рядам и узнаете, что в них продавалось в разные эпохи
- Осмотрите район Сусанинской площади и прикоснётесь к губернской истории города
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Если вас больше 8 человек, доплата за каждого последующего участника — 400 ₽
- Можем продлить маршрут и прогуляться до Богоявленско-Анастасииного монастыря по улице Симановского, где родился и жил основатель русского театра Ф. Волков и расположены доходные дома И. П. Третьякова — 600 ₽
- Могу провести экскурсию до 15 человек (с ресиверами для вашего удобства)
- Экскурсия рекомендована для взрослой аудитории и детей 10+
- Отдельно можем организовать полуторачасовую экскурсию по Ипатьевскому монастырю (без обзорной по городу). Все детали уточняйте в личной переписке перед бронированием.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2665 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я с удовольствием покажу вам любимую Кострому. А также простым и понятным языком расскажу о ней всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 196 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 29 мар 2026
Здравствуйте ! Огромное человеческое Туристическое СПАСИБО !!!!!!! экскурсоводу Юлии за Интересное Знакомство с Костромой ! Два часа просто пролетели даже было досадно что всё имеет начало и конец .
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Юлия прекрасный рассказчик! Узнали много нового о Костроме, её архитектуре и жителях. Когда по маршруту было шумно, Юлия говорила в микрофон, мы были в наушниках, очень удобно!
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Д
Просто бесподобно. Юлия прекрасный гид и рассказчик. Детально владеет материалом, обладает хорошо поставленной речью и отличным чувством юмора. Два часа пролетели на одном дыхании, даже несмотря на не самую лучшую погоду. Однозначно рекомендуем.
Юлия
Ответ организатора:
Спасибо Вам за добрые слова и высокую оценку моей экскурсии. С Вами было приятно гулять по городу,- позитивные и душевные! Ждем Вас еще в гости!
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Благодарим Юлию за познавательную экскурсию!
Было динамично, нескучно, очень интересно. Детальный экскурс в историю завораживает.
Будем рекомендовать этого замечательного гида тем, кто едет в Кострому 👍
Было динамично, нескучно, очень интересно. Детальный экскурс в историю завораживает.
Будем рекомендовать этого замечательного гида тем, кто едет в Кострому 👍
Юлия
Ответ организатора:
Марина и Геннадий, спасибо вам за приятную прогулку по Костроме! И спасибо за добрые слова!
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Т
Рекомендую! в третий раз на обзорной экскурсии по Костроме, гид Юлия лучшая из всех троих и по содержанию, и по маршруту! Добавьте обязательно к основному маршруту на 30 мин улицу Симановского с монастырем, не пожалеете
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Потрясающая экскурсия!!! Юлия с такой любовью рассказала нам про Кострому, что захотелось вернуться снова. Интересная подача информации, позвовательный маршрут, охватывающий все главные точки Костромы. Спасибо огромное.
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