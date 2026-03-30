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В Валерий Здравствуйте ! Огромное человеческое Туристическое СПАСИБО !!!!!!! экскурсоводу Юлии за Интересное Знакомство с Костромой ! Два часа просто пролетели даже было досадно что всё имеет начало и конец . Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталия Юлия прекрасный рассказчик! Узнали много нового о Костроме, её архитектуре и жителях. Когда по маршруту было шумно, Юлия говорила в микрофон, мы были в наушниках, очень удобно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Просто бесподобно. Юлия прекрасный гид и рассказчик. Детально владеет материалом, обладает хорошо поставленной речью и отличным чувством юмора. Два часа пролетели на одном дыхании, даже несмотря на не самую лучшую погоду. Однозначно рекомендуем. Юлия Ответ организатора: Спасибо Вам за добрые слова и высокую оценку моей экскурсии. С Вами было приятно гулять по городу,- позитивные и душевные! Ждем Вас еще в гости! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Марина Благодарим Юлию за познавательную экскурсию!

Было динамично, нескучно, очень интересно. Детальный экскурс в историю завораживает.

Будем рекомендовать этого замечательного гида тем, кто едет в Кострому 👍 Юлия Ответ организатора: Марина и Геннадий, спасибо вам за приятную прогулку по Костроме! И спасибо за добрые слова! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Рекомендую! в третий раз на обзорной экскурсии по Костроме, гид Юлия лучшая из всех троих и по содержанию, и по маршруту! Добавьте обязательно к основному маршруту на 30 мин улицу Симановского с монастырем, не пожалеете Вам был полезен этот отзыв? Да Нет