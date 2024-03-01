Кострома сквозь столетия

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Посетить главные места города и погрузиться в его прошлое на обзорной экскурсии

Кострома — удивительный город с богатой историей. Вы перенесётесь в 12 век и узнаете, при каких обстоятельствах она была основана.

Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Кострома сквозь столетия
Кострома сквозь столетия
Кострома сквозь столетия
Кострома сквозь столетия
Кострома сквозь столетия
Кострома сквозь столетия
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 1,5 часа вы:

  • Оцените памятник Юрию Долгорукому — основателю города
  • Погуляете по старинной улице Чайковского, рассматривая здания 18 века
  • Посетите Центральный парк, заложенный на территории второго Костромского кремля
  • Пройдёте по Торговым рядам и узнаете, что в них продавалось в разные эпохи
  • Осмотрите район Сусанинской площади и прикоснётесь к губернской истории города

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника — 300 руб.
  • Экскурсия рекомендована для взрослой аудитории и детей 10+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятнику Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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