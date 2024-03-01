Посетить главные места города и погрузиться в его прошлое на обзорной экскурсии
Кострома — удивительный город с богатой историей. Вы перенесётесь в 12 век и узнаете, при каких обстоятельствах она была основана.
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
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Описание
Что вас ожидает
За 1,5 часа вы:
- Оцените памятник Юрию Долгорукому — основателю города
- Погуляете по старинной улице Чайковского, рассматривая здания 18 века
- Посетите Центральный парк, заложенный на территории второго Костромского кремля
- Пройдёте по Торговым рядам и узнаете, что в них продавалось в разные эпохи
- Осмотрите район Сусанинской площади и прикоснётесь к губернской истории города
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Если вас больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника — 300 руб.
- Экскурсия рекомендована для взрослой аудитории и детей 10+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятнику Долгорукому
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я с удовольствием покажу вам любимую Кострому. А также простым и понятным языком расскажу о ней всё самое интересное.
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