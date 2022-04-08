Кострома-душенька и ее патриархальное богатство

Узнать, как Годуновы, Романовы и простые костромичи шили нарядное провинциальное платье города

Индивидуальная
Знаменитые драматурги, поэты, художники, а позже и кинематографисты буквально боготворили самобытный облик и атмосферу Костромы.

Как ее сформировали и в каких произведениях запечатлели, вы узнаете на прогулке по старинным улочкам в самом сердце города.

Поговорим об истоках правления Дома Романовых, роли легендарных правителей в развитии костромской архитектуры и купеческой жизни «тройной столицы».
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
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Что вас ожидает

Богатые просторы, талантливые люди и русская душа

Принарядившись в столичную архитектуру лишь в 18 веке, Кострома до сих пор бережет свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А шито оно Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем I. Кострома вдохновляла «хозяина русской сцены» Александра Островского, крестьянского поэта Николая Некрасова, ценителя русской масленицы Бориса Кустодиева. Ее почитали кинематографисты и меценаты, а еще в ней хитрили и «вытворяли» костромичи.

Истории о провинциальном богатстве Костромы

На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых. Возле Молочной горы и Торговых рядов я расскажу о быте, нравах и торговом развитии города, о том, как Кострома стала сырной, льняной и ювелирной столицей. А также об архитектуре и плане застройки, в которых отразились визиты Екатерины Великой, Николая I и Николая II. Кроме того, вы побываете на центральной площади — «сковородке», где услышите о творческих людях, отразивших Кострому в своих произведениях: драматурге Островском, поэте Некрасове и художнике Кустодиеве.

Костромская заступница

А если вам захочется прикоснуться к иконе Федоровской Божьей Матери, мы сможем дополнить маршрут еще двумя интересными объектами: Богоявленско-Анастасииным монастырем, где хранится святыня, и церковью Воскресения на Дебре, одной из самых древних на территории Костромы, сохранившей в себе следы 17 века.

Организационные детали

  • Посещение монастыря и церкви в моем сопровождении оплачивается дополнительно — 2000 рублей. Продолжительность экскурсии в таком случае увеличивается на час.
  • Перемещение группы до 4 человек, в том числе, возможно на моем автомобиле

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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