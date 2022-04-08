Что вас ожидает

Богатые просторы, талантливые люди и русская душа

Принарядившись в столичную архитектуру лишь в 18 веке, Кострома до сих пор бережет свое провинциальное платье, им хвастается и восхищает. А шито оно Годуновыми и Романовыми, хоть и тугими стежками, подпорчено Иваном Грозным, украшено самой Екатериной, слегка поправлено Николаем I. Кострома вдохновляла «хозяина русской сцены» Александра Островского, крестьянского поэта Николая Некрасова, ценителя русской масленицы Бориса Кустодиева. Ее почитали кинематографисты и меценаты, а еще в ней хитрили и «вытворяли» костромичи.

Истории о провинциальном богатстве Костромы

На территории кремля поговорим о воцарении Михаила Романова, истории создания Ипатьевского монастыря и значении для его расцвета Годуновых. Возле Молочной горы и Торговых рядов я расскажу о быте, нравах и торговом развитии города, о том, как Кострома стала сырной, льняной и ювелирной столицей. А также об архитектуре и плане застройки, в которых отразились визиты Екатерины Великой, Николая I и Николая II. Кроме того, вы побываете на центральной площади — «сковородке», где услышите о творческих людях, отразивших Кострому в своих произведениях: драматурге Островском, поэте Некрасове и художнике Кустодиеве.

Костромская заступница

А если вам захочется прикоснуться к иконе Федоровской Божьей Матери, мы сможем дополнить маршрут еще двумя интересными объектами: Богоявленско-Анастасииным монастырем, где хранится святыня, и церковью Воскресения на Дебре, одной из самых древних на территории Костромы, сохранившей в себе следы 17 века.

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