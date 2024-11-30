Кострома — удивительный город с богатой историей. Вы перенесётесь в 12 век и узнаете, при каких обстоятельствах она была основана.
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Переживёте события Смутного времени вместе с будущим царем Михаилом Романовым, полюбуетесь старинной архитектурой и встретите советскую власть. Будет интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:15
Описание экскурсии
За 1,5 часа вы:
- Оцените памятник Юрию Долгорукому — основателю города
- Погуляете по старинной улице Чайковского, рассматривая здания 18 века
- Посетите Центральный парк, заложенный на территории второго Костромского кремля
- Пройдёте по Торговым рядам и узнаете, что в них продавалось в разные эпохи
- Осмотрите район Сусанинской площади и прикоснётесь к губернской истории города
Организационные детали
Экскурсия рекомендована для взрослой аудитории и детей 10+.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
улица Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Костроме
Провела экскурсии для 963 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Юлия, я с удовольствием покажу вам любимую Кострому. А также простым и понятным языком расскажу о ней всё самое интересное.Задать вопрос
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