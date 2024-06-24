Чем славится Кострома: обзорная экскурсия

Присоединяйтесь к экскурсии по историческому центру Костромы и узнайте о знаковых местах города. Гид расскажет интересные факты и истории
В группе до 25 человек вы посетите ключевые достопримечательности Костромы. Начнем с Сусанинской площади, узнаем о Пожарной каланче и её истории.

Прогуляемся по торговым рядам, рассмотрим памятники Ивану Сусанину, Юрию Долгорукому,
читать дальше

Снегурочке и псу Бобке. На набережной увидим Московскую заставу и Дебаркадер из фильма «Жестокий романс». Гид предоставит полезные советы по музеям и ресторанам.

Маршрут может изменяться в зависимости от реставрационных работ, но целостность программы сохраняется

4.73
319 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные исторические факты
  2. 🏛️ Знаковые достопримечательности
  3. 🍽️ Советы по ресторанам
  4. 🎨 Рекомендации по музеям
  5. 📸 Отличные фотоместа
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Пожарная каланча
  • Молочная гора
  • Торговые ряды
  • Памятник псу Бобке
  • Сусанинская площадь
  • Московская застава
  • Дебаркадер из фильма Жестокий романс
  • Беседка Островского

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша прогулка пройдет по историческому центру Костромы. Вас ждет рассказ о ярком периоде, во время которого формировался облик города — а также любопытные сюжеты о его локациях и памятниках. В программе:

  • «Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название.
  • Сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы раскроете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I.
  • Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье.
  • Торговые ряды, гауптвахты и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная.
  • Любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.

На прогулке мы побываем на набережной и осмотрим Московскую заставу, Дебаркадер из фильма Жестокий романс и беседку Островского.

Организационные детали

  • Если на экскурсию набирается большая группа, гид будет говорить в микрофон
  • Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
  • Маршрут экскурсии может быть изменен при проведении на некоторых локациях реставрационных и ремонтных работ, ограничении движения и перекрытии дорог. При этом гид выстраивает очередность показа с учетом логики экскурсии и сохранением целостности программы.

в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу в 12:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 14:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 58 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Дети до 14 лет600 ₽
Пенсионеры650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу в 12:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 319 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
271
4
27
3
7
2
10
1
4

Фотографии от путешественников

Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Инна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Инна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Инна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Инна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Инна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Олег)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Жанна)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Ольга)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Ольга)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Ольга)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Анастасия)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Елена)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Елена)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Елена)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Елена)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Елена)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)Чем славится Кострома: обзорная экскурсия (Екатерина)
елена
24 июня 2024
Замечательная, очень интересная, познавательная экскурсия. Нам ОЧЕНЬ понравилось. Подойдёт для тех, кто в Костроме проездом
и ограничен во времени. Всё коротко, четко, увлекательно. Хочется вернуться в Кострому уже не проездом. Очень понравились мазайские зайцы. Рекомендую всем!!
Е
19 июня 2024
Хорошая, милая экскурсия
Л
18 июня 2024
Красивый город, есть что посмотреть и узнать исторические факты.
Е
10 июня 2024
Всё было хорошо
Т
9 июня 2024
Обзорную экскурсию проводила гид Мария, интересный рассказ, захватили историю и немного современность. Гуляли 2 ч. вместо 1,5 небольшой группой 4чел. Ответила на все вопросы, спасибо!
Л
9 июня 2024
Красивейший старинный город Кострома, наполненный знаковыми историческими событиями. Огромная благодарность экскурсоводу Ларисе Яковлевне за её любовь к родному городу и талант передать настроение, дух старины, эмоции. Интеллигентность и ухоженность, хорошо поставленная дикция, грамотная речь, глубокие знания истории, умение интересно преподнести информацию, а по итогу влюбить нас в Кострому!
С
8 июня 2024
Всё очень понравилось.
Экскурсовод Лариса Яковлевна очень профессионально и понятно донесла до нас интересную информацию. Для себя я поняла, что Кострома-это город, в который хочется приехать ещё не раз.
Огромная благодарность организаторам!
Галина
5 июня 2024
набор сомнительных исторических анекдотов из Википедии, просто неправильная инфа о колонне-"сосиске", очень всё поверхностно, не сказано, на что обратить внимание, какие музеи, храмы, магазины особенно интересны. Упущенная возможность порекламировать городские объекты. Несравнимо более короткая экскурсия на колокольне Богоявленского храма была в сто раз информативнее.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Нам искренне жаль, что экскурсия Вам не понравилась.
Н
3 июня 2024
Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
Л
27 мая 2024
Очень понравилось
З
20 мая 2024
Честно,вначале подумала что деньги отправлю, а экскурсии не будет. Но все же рискнула. Спасибо всем. Экскурсия была интереной,познавательной и увлекательной. Емкая и довольно содержальная информация была рассказанна гидом об основных и одними из главных достопримечательностей Костромы. Елена-вы прекрасный гид
Е
16 мая 2024
Все понравилось, спасибо за экскурсию
Мосевич
13 мая 2024
На экскурсии были дети, очень внимательно слушали благодаря экскурсоводу который мог заинтересовать детей. Очень довольны
М
12 мая 2024
Добрый день! Экскурсовод Екатерина прекрасно провела экскурсию! Рассказывала интересно, информацию доносила доступно. На маршруте возникали трудности, связанные с реконструкцией площади, но она быстро ориентировалась и меняла маршрут без вреда для осмотра достопримечательностей. Спасибо за экскурсию и приятное общение)
Инна
12 мая 2024
Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины. С собой у гида альбом с ч/б фото достопримечательностей прошлых лет,для максимальной вовлечённости в эпоху тех лет. Экскурсию рекомендую.
Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины.Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины.Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины.Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины.Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыТорговые РядыПопулярные местаПожарная каланчаДля студентовСамое главноеСусанинская площадьГауптвахтаБеседка Островского

Похожие экскурсии из Костромы

Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Популярное предложение
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
1 июля в 08:00
2 июля в 17:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Завтра в 08:00
1 июля в 13:00
2 670 за всё до 6 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 18:00
30 июня в 11:00
4 800 за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Костроме
ХорошоТам