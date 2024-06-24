В группе до 25 человек вы посетите ключевые достопримечательности Костромы. Начнем с Сусанинской площади, узнаем о Пожарной каланче и её истории.Прогуляемся по торговым рядам, рассмотрим памятники Ивану Сусанину, Юрию Долгорукому,

Снегурочке и псу Бобке. На набережной увидим Московскую заставу и Дебаркадер из фильма «Жестокий романс». Гид предоставит полезные советы по музеям и ресторанам. Маршрут может изменяться в зависимости от реставрационных работ, но целостность программы сохраняется

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наша прогулка пройдет по историческому центру Костромы. Вас ждет рассказ о ярком периоде, во время которого формировался облик города — а также любопытные сюжеты о его локациях и памятниках. В программе:

«Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название.

Сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы раскроете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I.

Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье.

Торговые ряды, гауптвахты и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная.

Любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.

На прогулке мы побываем на набережной и осмотрим Московскую заставу, Дебаркадер из фильма Жестокий романс и беседку Островского.

Организационные детали