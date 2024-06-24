В группе до 25 человек вы посетите ключевые достопримечательности Костромы. Начнем с Сусанинской площади, узнаем о Пожарной каланче и её истории.
Прогуляемся по торговым рядам, рассмотрим памятники Ивану Сусанину, Юрию Долгорукому,
Прогуляемся по торговым рядам, рассмотрим памятники Ивану Сусанину, Юрию Долгорукому,
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 17:00
Что можно увидеть
- Пожарная каланча
- Молочная гора
- Торговые ряды
- Памятник псу Бобке
- Сусанинская площадь
- Московская застава
- Дебаркадер из фильма Жестокий романс
- Беседка Островского
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наша прогулка пройдет по историческому центру Костромы. Вас ждет рассказ о ярком периоде, во время которого формировался облик города — а также любопытные сюжеты о его локациях и памятниках. В программе:
- «Площадка» — так именовали место, где начнется экскурсия, и вы непременно узнаете, откуда взялось это название.
- Сердце города — Сусанинская площадь, которую горожане ласково именуют «Сковородкой». Вы раскроете, как складывался ее ансамбль и чем площадь отличается от других. Здесь же находится визитная карточка Костромы — Пожарная каланча, которой восторгался Николай I.
- Место зарождения города-крепости — здесь мы поговорим о становлении Костромы, рассмотрим церковь, сохранившую традиции старообрядчества, и оценим вид на костромское Заволжье.
- Торговые ряды, гауптвахты и присутственные места — вы услышите о том, какие примечательные названия носили костромские заведения и чем славилась костромская чайная.
- Любопытные памятники — Ивану Сусанину, основателю города Юрию Долгорукому, Снегурочке и псу Бобке.
На прогулке мы побываем на набережной и осмотрим Московскую заставу, Дебаркадер из фильма Жестокий романс и беседку Островского.
Организационные детали
- Если на экскурсию набирается большая группа, гид будет говорить в микрофон
- Экскурсию проведу я или другой гид нашей команды
- Маршрут экскурсии может быть изменен при проведении на некоторых локациях реставрационных и ремонтных работ, ограничении движения и перекрытии дорог. При этом гид выстраивает очередность показа с учетом логики экскурсии и сохранением целостности программы.
в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу в 12:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
|Дети до 14 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, в пятницу в 12:00 и 17:00, в субботу в 11:00, 13:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 9310 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 319 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
елена
24 июня 2024
Замечательная, очень интересная, познавательная экскурсия. Нам ОЧЕНЬ понравилось. Подойдёт для тех, кто в Костроме проездом
и ограничен во времени. Всё коротко, четко, увлекательно. Хочется вернуться в Кострому уже не проездом. Очень понравились мазайские зайцы. Рекомендую всем!!
и ограничен во времени. Всё коротко, четко, увлекательно. Хочется вернуться в Кострому уже не проездом. Очень понравились мазайские зайцы. Рекомендую всем!!
Е
Елена
19 июня 2024
Хорошая, милая экскурсия
Л
Лора
18 июня 2024
Красивый город, есть что посмотреть и узнать исторические факты.
Е
Елена
10 июня 2024
Всё было хорошо
Т
Татьяна
9 июня 2024
Обзорную экскурсию проводила гид Мария, интересный рассказ, захватили историю и немного современность. Гуляли 2 ч. вместо 1,5 небольшой группой 4чел. Ответила на все вопросы, спасибо!
Л
Лариса
9 июня 2024
Красивейший старинный город Кострома, наполненный знаковыми историческими событиями. Огромная благодарность экскурсоводу Ларисе Яковлевне за её любовь к родному городу и талант передать настроение, дух старины, эмоции. Интеллигентность и ухоженность, хорошо поставленная дикция, грамотная речь, глубокие знания истории, умение интересно преподнести информацию, а по итогу влюбить нас в Кострому!
С
Светлана
8 июня 2024
Всё очень понравилось.
Экскурсовод Лариса Яковлевна очень профессионально и понятно донесла до нас интересную информацию. Для себя я поняла, что Кострома-это город, в который хочется приехать ещё не раз.
Огромная благодарность организаторам!
Экскурсовод Лариса Яковлевна очень профессионально и понятно донесла до нас интересную информацию. Для себя я поняла, что Кострома-это город, в который хочется приехать ещё не раз.
Огромная благодарность организаторам!
Галина
5 июня 2024
набор сомнительных исторических анекдотов из Википедии, просто неправильная инфа о колонне-"сосиске", очень всё поверхностно, не сказано, на что обратить внимание, какие музеи, храмы, магазины особенно интересны. Упущенная возможность порекламировать городские объекты. Несравнимо более короткая экскурсия на колокольне Богоявленского храма была в сто раз информативнее.
Елена
Ответ организатора:
Нам искренне жаль, что экскурсия Вам не понравилась.
Н
Наталья
3 июня 2024
Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
Л
Лариса
27 мая 2024
Очень понравилось
З
Залина
20 мая 2024
Честно,вначале подумала что деньги отправлю, а экскурсии не будет. Но все же рискнула. Спасибо всем. Экскурсия была интереной,познавательной и увлекательной. Емкая и довольно содержальная информация была рассказанна гидом об основных и одними из главных достопримечательностей Костромы. Елена-вы прекрасный гид
Е
Екатерина
16 мая 2024
Все понравилось, спасибо за экскурсию
Мосевич
13 мая 2024
На экскурсии были дети, очень внимательно слушали благодаря экскурсоводу который мог заинтересовать детей. Очень довольны
М
Мария
12 мая 2024
Добрый день! Экскурсовод Екатерина прекрасно провела экскурсию! Рассказывала интересно, информацию доносила доступно. На маршруте возникали трудности, связанные с реконструкцией площади, но она быстро ориентировалась и меняла маршрут без вреда для осмотра достопримечательностей. Спасибо за экскурсию и приятное общение)
Инна
12 мая 2024
Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом. Все самые знаковые места для туриста увидели. Рассказ гида увлекательный,никакой нудятины. С собой у гида альбом с ч/б фото достопримечательностей прошлых лет,для максимальной вовлечённости в эпоху тех лет. Экскурсию рекомендую.
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