Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждая улица ведет к новым открытиям. Кострома - это не просто город на Волге, это целая страница в книге российской истории читать дальшеуменьшить
и культуры.
Предлагаемая экскурсия «О Костроме с любовью» позволит вам ощутить дух прошлого, увидеть знаменитые купеческие дома, пройтись по живописной набережной Волги и ознакомиться с историей знаменитых людей, связанных с этим городом.
Это не просто прогулка, это путешествие во времени, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятно интересное
👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
📜 Интересные рассказы о знаменитых людях
Лучшее время для посещения
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июн
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Лучше всего посетить Кострому в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами города и Волги без лишней одежды. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит быть готовым к более холодной погоде и частым осадкам, что может ограничить удовольствие от прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сусанинская площадь
Здание присутственных губернских мест
Дом Борщева
Гауптвахта
Пожарная каланча
Беседка Островского
Проспект Мира
Дворянское собрание
Театр
Мужское духовное училище
Романовский музей
Аллея Признания
Описание экскурсии
Взгляд в прошлое
Вы посетите центральную Сусанинскую площадь и узнаете, как она формировалась, застраивалась и развивалась. Рассмотрите здание присутственных губернских мест, дом Борщева, Гауптвахту и Пожарную каланчу. А пройдя по Малому бульвару, окажетесь в изящной беседке Островского и полюбуетесь панорамой Волги. Я расскажу о прошлом, настоящем города и связанных с ним выдающихся людях: поэте Николае Некрасове и основателе русского драматического театра — Федоре Волкове.
История одной улицы и аллея Признания
Я проведу вас по старинному проспекту Мира и покажу его самые значимые здания: белоснежное Дворянское собрание, театр, мужское духовное училище, Романовский музей и купеческие дома. Раскрою, когда они были построены, кто в них жил и служил. Кроме того, в начале проспекта вы увидите аллею Признания — вмонтированные в тротуар таблички с именами людей, повлиявших на историю и культуру города.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3699 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виталий, я родился и вырос в Костроме. С 2004 года работаю гидом. С большим удовольствием познакомлю вас с историей и достопримечательностями любимого города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 268 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Дата посещения: 17 июн 2026
Спасибо огромное. Виталий очень интересно рассказал про историю города . Рекомендуем всем.
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О
Ольга
Экскурсия была увлекательная, с юмором. Нашей семье, включая детей- подростков, было интересно. Спасибо!
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Анна
Замечательная экскурсия, рекомендую.
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Юлия
экскурсия понравилась. узнали про центр Костромы с историческими данными. все отлично
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Владимир
Хорошая обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города. Обращаю внимание, что только по историческому центру - посещение Ипатьевского монастыря не входит в программу экскурсии, будьте внимательны при выборе программы. В читать дальшеуменьшить
рамках экскурсии Виталий познакомил нас с историей и бытом купеческой Костромы, показал, что "не так" с постаментом В. И. Ленина где можно приобрести сувениры по самым выгодным ценам. Отдельно хотелось бы отметить замечательное чувство юмора Виталия и умение увлечь своим рассказом. Также оказалось очень удобным, что Виталий работает с радиогидом, всё же экскурсия проходит среди шумного города.
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О
Ольга
Всё было отлично👌 Эмоционально, позитивно, познавательно! Все участники остались довольны! На все вопросы были получены ответы✅ Рекомендую всем👍