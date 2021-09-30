Что вас ожидает

Взгляд в прошлое

Вы посетите центральную Сусанинскую площадь и узнаете, как она формировалась, застраивалась и развивалась. Рассмотрите здание присутственных губернских мест, дом Борщева, Гауптвахту и Пожарную каланчу. А пройдя по Малому бульвару, окажетесь в изящной беседке Островского и полюбуетесь панорамой Волги. Я расскажу о прошлом, настоящем города и связанных с ним выдающихся людях: поэте Николае Некрасове и основателе русского драматического театра — Федоре Волкове.

История одной улицы и аллея Признания

Я проведу вас по старинному проспекту Мира и покажу его самые значимые здания: белоснежное Дворянское собрание, театр, мужское духовное училище, Романовский музей и купеческие дома. Раскрою, когда они были построены, кто в них жил и служил. Кроме того, в начале проспекта вы увидите аллею Признания — вмонтированные в тротуар таблички с именами людей, повлиявших на историю и культуру города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.