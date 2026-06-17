Представьте себе город, где каждый камень дышит историей, а каждая улица ведет к новым открытиям. Кострома - это не просто город на Волге, это целая страница в книге российской истории

и культуры. Предлагаемая экскурсия «О Костроме с любовью» позволит вам ощутить дух прошлого, увидеть знаменитые купеческие дома, пройтись по живописной набережной Волги и ознакомиться с историей знаменитых людей, связанных с этим городом. Это не просто прогулка, это путешествие во времени, где каждый шаг открывает что-то новое и невероятно интересное

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Кострому в июне, июле и августе, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться видами города и Волги без лишней одежды. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальные месяцы, хотя и возможны экскурсии, стоит быть готовым к более холодной погоде и частым осадкам, что может ограничить удовольствие от прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.