Погулять по историческому центру и раскрыть его секреты в компании профессионального гида

4.9
8 отзывов
Кострома заполнится вам купеческими домами, живописной набережной Волги и старинными улицами, словно лучи прилегающими к главной площади.

Я расскажу, какие события происходили в городе на протяжении столетий, какие люди его прославили и чем Кострома известна в наши дни.
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!
О Костроме с любовью!

Что вас ожидает

Взгляд в прошлое

Вы посетите центральную Сусанинскую площадь и узнаете, как она формировалась, застраивалась и развивалась. Рассмотрите здание присутственных губернских мест, дом Борщева, Гауптвахту и Пожарную каланчу. А пройдя по Малому бульвару, окажетесь в изящной беседке Островского и полюбуетесь панорамой Волги. Я расскажу о прошлом, настоящем города и связанных с ним выдающихся людях: поэте Николае Некрасове и основателе русского драматического театра — Федоре Волкове.

История одной улицы и аллея Признания

Я проведу вас по старинному проспекту Мира и покажу его самые значимые здания: белоснежное Дворянское собрание, театр, мужское духовное училище, Романовский музей и купеческие дома. Раскрою, когда они были построены, кто в них жил и служил. Кроме того, в начале проспекта вы увидите аллею Признания — вмонтированные в тротуар таблички с именами людей, повлиявших на историю и культуру города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у памятника Юрию Долгорукому
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Виталий
Виталий
Здравствуйте! Меня зовут Виталий, я родился и вырос в Костроме. С 2004 года работаю гидом. С большим удовольствием познакомлю вас с историей и достопримечательностями любимого города.
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8 реальных отзывов от туристов

Н
30 сен 2021
Большое спасибо Виталию за замечательную экскурсию! Очень интересный маршрут, содержательный рассказ об истории города, достопримечательностях, неформально, с юмором. Город впечатлил старинной архитектурой, богатой историей. Было очень приятно прогуляться ясным осенним днем с человеком, любящим и знающим свой город. Спасибо, Виталий.
К
24 сен 2021
Виталию огромнейшая благодарность за интереснейшую экскурсию.
Глубочайшие знания, не было ни одного вопроса ответа на который бы он не имел. Эрудирован и с отменным чувством юмора. Тактичен и отзывчив.
Благодаря ему посетили драматический театр🌹
Спасибище! Вернёмся 🪄
Aleksandra
20 сен 2021
Экскурсия понравилась, все чётко и по делу
И
15 сен 2021
Отличная экскурсия, посетили все основные достопримечательности Костромы кроме Ипатьевского монастыря. Учитывая, что монастырь находится не в центре города, такое решение для пешеходной экскурсии кажется совершенно оправданным. Ипатьевский монастырь рекомендую посетить самостоятельно.
О
5 сен 2021
Нам с мужем экскурсия понравилась, не смотря на дождь и ветер время прошло не заметно и очень познавательно. Мы остались довольны.
Е
29 авг 2021
Очень познавательная и интересная экскурсия! Без гида Виталия сами не посетили интересные улочки Костромы и не узнали бы много интересных фактов! Всем рекомендую!
Д
18 авг 2021
замечательная экскурсия. доступно и интересно рассказано о городе, не перегружая при этом ненужными фактами. Великолепный гид и рассказчик, не обделенный чувством юмора. Нам было комфортно с гидом на прогулке - экскурсии.
ф
16 авг 2021
Спасибо гиду Виталию. Все по делу

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