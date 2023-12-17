Кострома: факты, легенды и немного мистики

Индивидуальная экскурсия в Костроме

Погулять по центру старинного города и прикоснуться к его прошлому на обзорной экскурсии

Приглашаем на нескучную экскурсию по исторической части Костромы! Мы не будем загружать вас датами и сухими фактами из учебников. Вместо этого расскажем, какие удивительные тайны хранят древние здания. Поделимся реальными сюжетами, казусами, легендами и преданиями. Обещаем, что будет интересно, местами смешно, а где-то даже немного жутко.
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Кострома: факты, легенды и немного мистики
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, Пожарную каланчу и Гауптвахту. Окажетесь в подвале печатных кирпичей старой часовни и увидите место первого поселения древнего народа меря. Мы расскажем:

  • Как частный дом «прикинулся» общественным местом
  • Какие нелепые скульптуры есть в Костроме
  • Чем сегодня живут подвалы центра города и где спрятан подземный ход в кремль
  • Где Салтыков-Щедрин начал писать «Историю одного города»
  • Как одно из самых красивых зданий города стало источником скандала
  • Как женская хитрость спасла Кострому от разрушения революционерами

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • По запросу мы можем провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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