Погулять по центру старинного города и прикоснуться к его прошлому на обзорной экскурсии
Приглашаем на нескучную экскурсию по исторической части Костромы! Мы не будем загружать вас датами и сухими фактами из учебников. Вместо этого расскажем, какие удивительные тайны хранят древние здания. Поделимся реальными сюжетами, казусами, легендами и преданиями. Обещаем, что будет интересно, местами смешно, а где-то даже немного жутко.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, Пожарную каланчу и Гауптвахту. Окажетесь в подвале печатных кирпичей старой часовни и увидите место первого поселения древнего народа меря. Мы расскажем:
- Как частный дом «прикинулся» общественным местом
- Какие нелепые скульптуры есть в Костроме
- Чем сегодня живут подвалы центра города и где спрятан подземный ход в кремль
- Где Салтыков-Щедрин начал писать «Историю одного города»
- Как одно из самых красивых зданий города стало источником скандала
- Как женская хитрость спасла Кострому от разрушения революционерами
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекей — ваша команда гидов в Костроме
Меня зовут Алексей, я живу в Костроме более 30 лет. Представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы очень любим свой город. Чем глубже изучаем его историю, тем больше удивляемся и восхищаемся. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и открытиями.
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