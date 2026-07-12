Приглашаем на нескучную экскурсию по исторической части Костромы! Мы не будем загружать вас датами и сухими фактами из учебников. Вместо этого расскажем, какие удивительные тайны хранят древние здания. Поделимся реальными сюжетами, казусами, легендами и преданиями. Обещаем, что будет интересно, местами смешно, а где-то даже немного жутко.
Описание экскурсии
Вы оцените главные достопримечательности Костромы: Торговые ряды, кремль, памятник Ивану Сусанину, улицу Молочная гора, пожарную каланчу и гауптвахту. Окажетесь в подвале печатных кирпичей старой часовни и увидите место первого поселения древнего народа меря. Мы расскажем:
- Как частный дом «прикинулся» общественным местом
- Какие нелепые скульптуры есть в Костроме
- 2 Костромских Кремля и почему один сменил другой
- Кто такие зимогоры и где они обитали
- Где в Костроме текли «молочные реки»
- Где замерло время в нашем городе
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
- По запросу мы можем провести экскурсию в автопешеходном формате. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2445 туристов
Меня зовут Алексей, я живу в Костроме более 30 лет. Представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы очень любим свой город. Чем глубже изучаем его историю, тем больше удивляемся и восхищаемся. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 164 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Для знакомства с городом эта экскурсия оказалась идеальной. Как и заявлено в описании экскурсии, здесь вы не услышите обилия дат и сухих фактов. Алексей живо и местами с юмором преподнёс нам историю города, интересно рассказал о значениях и появлении некоторых фраз и выражений, что особенно порадовало и нас взрослых и детей подростков.
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Огромное спасибо Алексею! Провёл очень интересную и качественную экскурсию. Рассказывал интересно и по делу. Где чего-то не знал- честно говорил, что точных исторических данных нет. Маршрут не очень длинный, вполне
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Интересная экскурсия без лишней, по-моему мнению, информации про даты. Много неожиданных фактов. Очень красивый город Кострома
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рассказ был увлекательный) много было интересных легенд и фактов. экскурсия прошла в комфортном темпе. однозначно рекомендую
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Э
Очень интересная и веселая экскурсия, Алексей рассказал нам много интересных историй про город, провел по многим красивым локациям, посоветовал нам ещё исторические места и магазины для посещения. Два часа мы гуляли, смеялись и узнавали много исторических фактов. Благодарность Алексею за то, что показал нам город с такой красочной и удивительной стороны!
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Е
Алексей прекрасный экскурсовод,ни разу не пожалели,что выбрали его. Сертифицированный гид,со своей командой, образованный,влюбленный в свой город и профессию, провел нам экскурсию по Костроме, в процессе решили посетить Ипатьевский монастырь, он
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