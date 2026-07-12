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А Анастасия Для знакомства с городом эта экскурсия оказалась идеальной. Как и заявлено в описании экскурсии, здесь вы не услышите обилия дат и сухих фактов. Алексей живо и местами с юмором преподнёс нам историю города, интересно рассказал о значениях и появлении некоторых фраз и выражений, что особенно порадовало и нас взрослых и детей подростков. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Мишина читать дальше уменьшить можно с детьми. Нас немного подвела погода, и Алексей показал, где можно и полюбоваться торговыми рядами, и согреться, и выпить кофе. Несмотря на погоду, 2 часа экскурсии прошло на одном дыхании. Также Алексей посоветовал где и что можно купить из сувениров, и пообедать. Я осталась очень довольна. Профессионально, интересно и полностью соответствует описанию. Спасибо! Огромное спасибо Алексею! Провёл очень интересную и качественную экскурсию. Рассказывал интересно и по делу. Где чего-то не знал- честно говорил, что точных исторических данных нет. Маршрут не очень длинный, вполне Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Интересная экскурсия без лишней, по-моему мнению, информации про даты. Много неожиданных фактов. Очень красивый город Кострома Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анжела рассказ был увлекательный) много было интересных легенд и фактов. экскурсия прошла в комфортном темпе. однозначно рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Эльза Очень интересная и веселая экскурсия, Алексей рассказал нам много интересных историй про город, провел по многим красивым локациям, посоветовал нам ещё исторические места и магазины для посещения. Два часа мы гуляли, смеялись и узнавали много исторических фактов. Благодарность Алексею за то, что показал нам город с такой красочной и удивительной стороны! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет