Описание экскурсииПриглашаем вас на уникальную экскурсию по центральной исторической части нашего славного города! Всего за один час вы совершите увлекательное путешествие сквозь века, открывая тайны центральной площади и старинных улиц, наслаждаясь великолепием архитектуры и погружаясь в атмосферу древности. Во время зимней прогулки вам предложат чашечку горячего чая, которая перенесет вас в уютную обстановку традиционного русского чаепития, сопровождаемого интересными рассказами о древнейших легендах и преданиях города. Присоединяйтесь к нам и ощутите дух прошлых эпох вместе с теплотой душевного общения!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Юрию Долгорукому, основателю города. Попробуем разобраться, действительно ли Кострома младше столицы на 5 лет, обсудим головной убор бронзового князя
- Сусанинская площадь. Расскажу, почему её можно назвать нулевой точкой города
- Здание присутственных мест. Расскажу, как связано здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и здание присутственных мест в Костроме, какой известный писатель тянул чиновничью лямку в этом доме
- Здание соборного причта. Узнаем, почему в доме, где жили священнослужители, решались трагические судьбы наших земляков
- Особняк Борщёва. Расскажу историю, как жилой дом превратился в гостиницу, а гостиница - в суд. Кто из знаменитостей останавливался в доме Борщёва
- Постоялый двор Рогаткина. Узнаем, почему постоялый двор на некоторое время остался единственной гостиницей в городе и кого из знаменитостей кусали здесь клопы
- Здание Гауптвахты. Поизучаем барельефы на фасаде Гауптвахты и просто полюбуемся архитектурой небольшого, но очень красивого здания, стоя на его экседре
- Пожарная каланча. Разберёмся, как костромскому губернатору пришла в голову идея расположения пожарной каланчи в центре города, на главной площади
- Памятник призрак на Сусанинской площади. Поговорим об Иване Сусанине и его подвиге, как героя репрессировали и реабилитировали в прошлом веке
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Чай с баранками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Юрий Долгорукий, Памятник, мемориал · городской округ Кострома, Центральный район
Завершение: Сусанинская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник с 09:00 до 17:00 Вторник с 09:00 до 17:00 Среда с 09:00 до 17:00 Четверг с 09:00 до 17:00 Пятница с 09:00 до 17:00 Суббота с 11:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
